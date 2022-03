Desde mi Trinchera

Diego Victorio

“Juanitas” versión cuarta transformación

Son “Juanitas” versión cuarta transformación, tan defectuosas como las de la era neoliberal.

Sigladas por Morena en el proceso electoral de 2018, ahora antítesis de las doctrinas del partido guinda.

No hicieron campaña. Fueron votadas por el ominoso y recalcitrante seis de seis. Tomaron por asalto el cargo montadas en el efecto arrastre, la inercia obradorista.

Supeditas a lo que el apuntador dicte, -el verdadero poder tras el trono-, pasan horas parapetadas en un escritorio simulando hacer la función de primera autoridad municipal.

No. No se extinguió, pese a argumentos retóricos, el fenómeno “Juanita” sigue vigente, aquí no existe la nueva normalidad.

Sus mecenas las exponen burdamente al escarnio.

Con un alto grado de cinismo, el que mueve los hilos tras el telón fanfarronea socializar su status de alcalde sin nombramiento, de llevar las riendas sin haber aparecido en la boleta electoral.

Este tipo de actitudes insultan la democracia, la inteligencia del electorado, violenta flagrantemente al género femenino y, en paralelo, les resta credibilidad a los principios cuatroteistas.

Ese escenario grotesco está a la vista de todos, en dos municipios del Soconusco.

Huehuetán es uno de ellos, Aurelia Victoria Guzmán, aparenta administrar los recursos.

Tuxtla Chico, es la otra demarcación, allí Deysi Lisbeth González, finge liderar la comuna.

Es de dominio público que, en Huehuetán es Saúl Guzmán Reyes, un militante orgánico de izquierda, el que ordena en público y privado, sin el título de presidente municipal.

Saúl, es hermano de Aurelia Victoria y, fue descartado de las listas de aspirantes por el factor género, obviamente esa cabecera municipal le correspondía a una dama.

Los hermanos Reyes Guzmán le tomaron sabor al poder, según fuentes, Saúl, usa el aparato municipal para uso particular.

Reyes, dice una fuente segura, se aventura, por enésima ocasión, a una nueva candidatura y, factura sus gastos de precampaña al ayuntamiento huehueteco.

En Tuxtla Chico, se da una situación poco ortodoxa, es un binomio el que distribuye los dineros de la hacienda municipal, sí, así como lo lee.

Fungen como ediles René González Pérez y Elíseo González Pérez, padre y tío, respectivamente, de quién se asume como alcaldesa Constitucional.

Un caso por demás sui géneris y merecedor de objeto de estudio.

Una firma, otro distribuye el presupuesto y un tercero se beneficia de obras y programas para la agricultura.

Una parodia de la administración pública, digno de equipararlo con un manual de inducción de lo que no se debe hacer en política.

Supura el nepotismo, la ilegalidad, el descaro, la desfachatez. En Tuxtla Chico la realidad superó la ficción.

Miseria humana en su expresión más pura, sí, increíblemente, retratos de la vitoreada cuarta transformación que se funde en un Gatopardismo. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** Están a la orden del día las denuncias contra el poderoso e influyente Secretario General de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Pascual Ramos García.

La plantilla docente y la comunidad estudiantil exigen su destitución inmediata.

Más del ochenta por ciento de académicos y alumnos manifiestan su desacuerdo por los constantes presuntos abusos de autoridad, despotismo y nepotismo del funcionario universitario.

Revelan, ahora, que Pascual Ramos, abusando de su poder torció los reglamentos internos de la institución para beneficiar a su sobrina Citlali “N”, quien, de acuerdo al relato de las fuentes, no aprobó el examen de admisión de la carrera de Odontología, sin embargo, por decisión autoritaria de Ramos García, aparece en las listas de aptos para cursar el primer semestre.

Una acción descarada, viciada y qué hace honor a la corrupción e impunidad, misma que ha irritado la atmósfera universitaria.

Denuncias como la anterior brotan a diario contra el sedicioso directivo unicachense.

No basta con que la sociedad os lo demande.

El encono va a escalar. Ojo. HASTA PRONTO.