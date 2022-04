Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Jugoso negocio, la reapertura del casino en Tapachula: Empresarios

DESCABELLADO, absurdo y por demás maléfico es la acción de reapertura de una casa de apuestas o juegos de azar que posiblemente las autoridades permitan reabrir en unos cuantos meses más allá en mi pueblo Tapachula, así lo han dado a conocer distinguidos y organizados, empresarios de Tapachula quienes rechazan y repudian la posible reapertura de ese centro de apuestas y juegos de azar denominado CASINO, ubicado al Sur-Oriente de la otrora Perla del Soconusco. Hay que destacar que dicho CASINO, fue clausurado en el sexenio pasado y es inadmisible y sobre todo absurdo que, al parecer, sin conceder, hoy en día se pretenda darle la venia para que vuelva abrir sus puertas al público lo cual vendrá a generar desgracias y sobre todo afectaciones graves en la economía de los ciudadanos. Si bien es cierto, dijeron, nadie está obligado o los obligan a asistir a esos lugares donde el alcohol, las apuestas entre otras cosas circulan al interior de esas casas, también es cierto que las autoridades deberían analizar el costo beneficio y las consecuencias que traerá a la sociedad el abrir nuevamente ese CASINO. Vemos con mucha tristeza, agregaron los empresarios, que el poderoso “Caballero Don dinero”, lo puede todo y al parecer esa casa de apuesta será reabierta por jugosas sumas de dinero que entregaran, no solo a funcionarios, sino a los “tramitólogos” influyentes. de todos es sabido, comentan- que ese Casino fue clausurado en tiempos del Güero Velasco, y no es posible y justo que hoy lo pretenden reabrir con la supuesta ayuda o apoyo de perversos y facineroso influyentes “políticos” los cuales se llenaran sus bolsas con las jugosas ganancias que les deje la reapertura de ese centro de apuestas lo cual vendrá a perjudicar grave y seriamente a la ciudadanía en general. Los empresarios señalaron que el CASINO que fue clausurado por la administración estatal pasada. Cabe hacer mención, dijeron los empresarios que los supuestos propietarios de ese CASINO, al negarles la reapertura en el sexenio pasado, esperaron a que llegara la nueva administración estatal y ni tarde, ni perezosos se fueron a instalar, según se supo, en forma clandestina al sector sur oriente de la ciudad de Tapachula, donde hasta el día de hoy siguen operando en la clandestinidad sin que exista autoridad que los norme, o los moleste. Empero, eso no les basta y según se sabe, -dijeron- con la ayuda de influyentes personajes en política, pretenden reabrir ese centro de juegos de apuestas y de azar que tanto ha dañado a las familias de la costa y dejar sorprender por facinerosos y perversos que están abogando por la reapertura de ese CASINO, de ese centro de apuestas y de vicios que para lo único que ha servido es para engrosar más las cuentas y los bolsillos de sus propietarios que no son de esta región. Los molestos empresarios, subrayaron más adelante que de reabrir nuevamente ese centro de vicios las familias en la costa se volverán a endeudar y afectaran su economía, como anteriormente sucedió cuando operaba ese centro de apuestas en una plaza ubicada al sur de la ciudad de Tapachula. De igual los distinguidos empresarios o comerciantes solicitaron a senadores y diputados federales hagan como suya esta denuncia y protejan a las familias Tapachultecas y de la costa interviniendo para que ese centro de vicios y de apuestas no sea reabierto al público. Lo raro de todo esto es que los altos funcionarios del gobierno y la SEGOB, han permanecido ciegos, sordos, mudos y paralíticos, ante este tema delicado, tras advertir que si logran otorgar el permiso para la reapertura de ese centro de vicios y apuestas la inseguridad crecerá, así como otros problemas, como el de la educación, porque al “reabrir” ese CASINO también se vendrá a perjudicar gravemente el proceso de enseñanza aprendizaje (la educación) de los jóvenes que asistirán a ese lugar y se distraerán, porque no ofrecen ningún beneficio para la sociedad más que solo el beneficio personal a favor de los propietarios fuereños de ese CASINO. Así mismo la SALUD, se verá perjudicada toda vez que los contagios del COVID que aún se están dando en nuestra región aumentaran, lo absurdo es que pese a que se ha declarado a Chiapas en semáforo amarillo los contagios del COVID-19 están a la orden del día y con la reapertura del centro de apuestas, no duden, que los contagios se dispararan. Al finalizar, acotaron, sabemos que personas cercanas al gobernador son quienes se han encargado de tender un andamiaje de “influyentismo” para lograr la reapertura de ese CASINO, lo cual es una acción aberrante y por demás absurda que vendrá a lacerar más la economía familiar e incrementar la delincuencia…pues ojalá Rutilio Escandón Cadenas escuche y tome en cuenta la petición de los empresarios en la costa chiapaneca…sin comentarios

OBJETIVO PRIMORDIAL DEL GOBERNADOR GARANTIZAR LA SEGURIDAD: LLAVEN

Luego de sostener una reunión de trabajo con líderes del sector ganadero, agrícola y empresarial en el municipio de Pichucalco, donde reafirmó el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) para fortalecer las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas, a fin de garantizar el derecho de propiedad y de posesión de los hombres y las mujeres del campo, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, señalo que, la administración que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la Fiscalía del Estado tienen el firme compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de las y los chiapanecos: “El reto de la seguridad y de la justicia no es un tema sencillo, es por ello que debemos trabajar en equipo y en unidad todos los sectores para prevenir y combatir conductas delictivas, y esto nos permitirá tener mayor inversión, progreso y seguridad”. En una gira de trabajo que sostuvo el fiscal en la región Norte, adujo que el delito de abigeato es una de las incidencias delictivas que más se comete en la región Norte, por lo que destacó que es necesario promover la cultura de la denuncia: “Lo más importante es prevenirlo, pero es necesario realizar esfuerzos coordinados y no aislados, habrá un reforzamiento de la Policía Montada, sólo juntos lograremos garantizar el patrimonio de hombres y mujeres del campo”. En ese evento el fiscal general de la entidad escucho con atención, dio respuestas claras y concretas a las propuestas e inquietudes del sector productivo de la entidad, que contribuirán a escenarios idóneos para el desarrollo de sus actividades. El responsable de la procuración de justicia en Chiapas, flanqueado por Ernestino Mazariegos Zenteno, presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, así como de los presidentes municipales Herminio Valdez Castillo, de Reforma; Juan Alberto Sánchez Hernández, de Mezcalapa; y Fernando Aparicio Trejo, de Solosuchiapa, indico que La contaminación del aire contribuye a las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otros males respiratorios”. En ese mismo tenor Llaven Abarca pondero, “El Gobierno de Chiapas expresa su enérgica condena a los hechos de violencia que provocaron presuntos maestros de educación indígena y estudiantes normalistas, en el centro de la capital chiapaneca” …ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, aseveró que lo ocurrido este lunes frente a Palacio de Gobierno, donde quemaron una unidad del transporte público del Conejobús, no fue una manifestación legítima, sino una clara muestra de intolerancia de quienes tienen en sus manos la educación chiapaneca o aspiran a esta profesión, y no desean el progreso de la entidad…sin comentarios…en la capital chiapaneca hay varios espacios de solaz esparcimiento, así como parques abandonados por las autoridades municipales que se han convertido en cuevas de la delincuencia, servidores públicos han pasado por el Ayuntamiento tuxtleco y se han ido y únicamente construyen parques con fines políticos, sin hacer un estudio o analizar ese espacio, es decir, no les importar si conviene o no un espacio de recreación, como también no les importa ver si sirven o no los equipos que instalan, sin existir pólizas de garantía sobre esos equipos que al poco tiempo se descomponen por su mala calidad, sin importar si presupuestaron partidas para el mantenimiento de esos espacios. Al mencionar lo anterior el diputado federal Rubio Montejo señalo que esos espacios o áreas verdes, de recreación y de donación no deben ser botín de nadie, menos sean utilizados para campañas políticas…sin comentarios…mejor amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK