Puntos Fiscales

Julian Assange y Obrador

Por: José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguidos lectores, es para mí un honor seguir en el gusto de su preferencia, y que a pesar del año tan difícil que fue del 2020 tenemos hoy la oportunidad de seguir adelante con nuestros proyectos, empezando los primeros días de este año 2021 y la primicia en medios digitales y nacionales es de nuestro actual presidente por una declaración dada en su mañanera en relación a que el gobierno que él encabeza está dispuesto a otorgarle asilo político a Julian Assange, esto pareciera que el presidente de México quiera estar de nueva cuenta en los reflectores principales, no lo dude que así sea ya que este año es de elecciones federales y estatales y de una u otra forma cualquier estrategia para atraer los reflectores es bueno, pero siendo sinceros el tema de Julian Assange no es un tema cualquiera, cualquier torpeza en este tema pudiese llevar consigo problemas de relaciones con otros países, pero para abundar más en este tema debemos conocer quién es este polémico personaje y qué delitos tiene en su historial incluyendo el de los Estados Unidos que ha buscado la Extradición para ser condenado en aquél país. Se dice que Assange es un férreo defensor de transparencia de la información y es que es considerado como un periodista, recibiendo premios y condecoraciones como por ejemplo el llamado premio Amnistía Internacional de Reino Unido a los nuevos medios, ello derivado por exponer asesinatos extrajudiciales en Kenia, además de ser reconocido como periodista por el Centro de Periodismo de investigación, fue además el ganador de la elección de los lectores de la Revista Time, y así puedo mencionarle múltiples premios. En el año de 1999 Assange registró el sitio Leaks.org, en el año 2006 fundó WikiLeaks, destacándose, así como un prominente portavoz de medios de comunicación a nivel internacional. Retomando los documentos reveladores por lo que desató la furia de los Estados Unido de Norteamérica es derivado de la gran información de documentos clasificados y videos sobre las guerras en Afganistán e Irak en la que se podía comprobar la gran matanza de personas civiles y periodistas además del abuso de prisioneros por parte de Estados Unidos y otros países. Un video que aún sigue en el ciberespacio es denominado como “asesinato colateral” en el que es visible como soldados de estados unidos desde un helicóptero disparan contra personas civiles, algo realmente espeluznante, así también fue evidente mediante los denominados diarios de guerra de Afganistán un conjunto de aproximadamente 92,000 documentos secretos filtrados del Pentágono en el que contenían reportes de víctimas civiles de soldados norteamericanos así como de sus aliados en la guerra, además de descubrir la gran conexión que existía entre los talibanes y servicios de inteligencia. Pareciera que en estos tiempos no es nada nuevo todo este tipo de información, ya que sabemos de antemano como puede actuar un gobierno desde sus diferentes trincheras, pero cuando existe una evidencia real y es que el propio gobierno en algún momento lo tuvo clasificado y negando información al respecto, no quedaba de otra que el culpable de quien estaba poniendo al desnudo todo ese tipo de información debía pagar con consecuencias legales que hasta la fecha aún el gobierno de estados unidos no ha podido llevarlo a juicio. Assange no midió las consecuencias de su cruzada por la verdad, hoy tiene múltiples investigaciones abiertas por parte del FBI. Ahora que está detenido en Londres y que, existe una posibilidad mayor que Assange acabará en una cárcel estadounidense, cuesta imaginar que algún día Assange pueda recorrer países como antes lo hacía, sentir el aire de libertad y recuperar al Quijote que enterró en la embajada ecuatoriana. WikiLeaks seguirá funcionando y parte de la información que publique seguirá teniendo un claro beneficio público.

Para muchos Julian podrá ser un héroe, para otros un traidor, un pirata cibernético, cierto o no esta persona ya es un mito, y para realizar una propaganda política barata en relación a su estandarte, López Obrador debe conocer bien la historia, en virtud de que nuestro país necesita de una relación armónica con el gobierno de Estados Unidos, no hacer planteamientos o señalamientos sobre temas que se desconoce, recuerde usted distinguido lector que la mejor política exterior es la interior, así que es mucho mejor no opinar de temas desconocidos, mucho menos ofrecer asilo político a un personaje desconocido por el actúa mandatario, villano o héroe será la propia historia que lo juzgará.