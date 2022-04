Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

“Justicia”, donde estas que no te vemos: tapachultecos…

Otro hecho lamentable amigo lector, es el hedor que despide la desmedida ambición que se ve no tienen llenadera y es un vil sinvergüenza, hablo o me refiero al pútrido ex alcalde Samuel Chuecón, que a todas bruces saca a relucir su enfermedad crónica llamada “poder”, ese remedo de política el de la boca chula, conocido como Samuel Chuecón, enfermo de poder nos comentan anda como chucho de calle buscando hueso para estar en boletas de las elecciones del 2021. Que cree este pelafustán mediocre de pacotilla que el pueblo no tienen memoria, que cree que a los constructores se les olvida la burla que les hizo a quienes no les pago culpando al hermano del regidor Yumaltic, llamado Alfredo del Villar y a un tal Linares de haberse quedado con la paga de esos constructores. Ya se le olvido la galopante corrupción que se dio en su mal lograda administración, y ahora muy tranquilo el Chuecón o boca Chula de nueva cuenta anda pretendiendo que lo tomen en cuenta para un nuevo cargo de elección para competir en el 2021, que poca madre de transa y hampón remedo de político pretender seguir pegado de la teta gubernamental después de haber defraudo a la sociedad, ahora anda de nuevo queriendo que lo tomen en cuenta para buscar la alcaldía de Tapachula, que bárbaro se ve que no tiene llenadera ese corrupto, mediocre e infeliz, mejor debería estar tranquilo y no meterse en problemas, ni bien a salido de uno y ya anda de chute que quiere más. Que tal con esas pretensiones del Chuecón, que jodido está el boca chula si cree que la población le volverá a darle la confianza, pero solo le falta morir al inútil Chuecón…ver para comentar

LA COPARMEX, TIENE A UN HUEVOS TIBIOS COMO “LÍDER” …

Nos estaban comentando amigo lector que le líder del COPARMEX allá en mi pueblote el intento de líder Pepe Toriello, ya le montaron el apodo de el “huevos tibios”, porque resulta que ese representante de los comerciantes o empresarios el de la COPARMEX, Costa de Chiapas, José Antonio Toriello, dicen, sin conceder, se negó a firmar el pronunciamiento de los sectores productivos que demandan no vulnerar la paz social y fortalecer la gobernabilidad en Tapachula. Por un lado, el Huevos tibios pide y exige que haya desarrollo en esta región, pero otro lado su actuar es tibio para demandar ante las instancias de la federación y del estado que se atienda el reclamo de los habitantes de esta zona. Este huevo tibio, quiere estar bien con Dios y con el diablo, luego de los sucesos ocurridos en la plaza central de Tapachula donde campesinos de la zona alta fueron azuzados para penetrar al palacio municipal y crear el caos. Pero bueno el señor Toriello no le importa la alteración de la paz social, solo los migrantes que pide los deporten y ver por sus intereses personales, así la COPARMEX allá en mi rancho la otrora perla del Soconusco…sin comentarios

GRATITUD A LA SOCIEDAD POR SU SOLIDARIDAD: LOPEZ RODAS

Tras manifestar su gratitud y la solidaridad de la ciudadana Lucrecia Consuelo López Rodas por la donación de medicinas y material de curación que serán entregados a grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente a niños, niñas y mujeres víctimas del delito, la presidenta del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez Casanova, señalo que “Muy agestamos agradecidas por el apoyo y las donaciones, y decirles que la participación de la ciudadanía es fundamental para atender necesidades específicas, en este caso contribuirá a fortalecer la salud de personas que se encuentren en condiciones especiales”. Es por eso –dijo- Gómez Casanova, que hoy reconozco y valoro la voluntad de la sociedad civil por sumarse a las acciones solidarias que llevan a cabo en coordinación con el Voluntariado de Corazón que preside Rosalinda López Hernández. Al final la presidenta del Voluntariado FGE refrendó su compromiso de continuar impulsando actividades en beneficio de las familias chiapanecas: “Nuestro objetivo es ser agentes de cambio a través de tareas, donde sociedad y gobierno puedan caminar de la mano para ayudar a los grupos más necesitados de nuestro Chiapas” …Ver para comentar

TRABAJAMOS PARA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBINETE…

Tras informar que se sigue trabajando en la protección y preservación del medio ambiente en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno el Diputado Roberto Rubio, presidente de la comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, enfatizo que en una reunión de trabajo que sostuvo con Mariana Boy, quien es la Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México (PAOT) y el ambientalista Gabriel Calvillo y la diputada Nayeli Fernández, acordaron unir esfuerzos para que las modificaciones a las leyes ambientales se realicen de manera integral incluyendo a todos los sectores involucrados. De igual forma Rubio Montejo aseguro que se buscará Fortalecer la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y con ello garantizar que no ocurran daños ambientales y quien lo haga pague y repare el daño.

Asimismo, se brindará atención a habitantes de Cuajimalpa, representados por la diputada Adela Piña Bernal, quienes han demandado afectación a sus recursos naturales. Y por último fue claro al sentenciar; Vamos todo este 2021 con nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres…sin comentarios…bueno amigo lector ojalá ese rumor sea falso y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK