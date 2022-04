Poder y Dinero

La 4T no sabe informar

? La hacen ver insensible e ineficiente

? No hay estrategia de comunicación

? Los errores de Ernestina y Sheinbaum

Víctor Sánchez Baños

En los temas nacionales, el gobierno de la Cuarta Transformación no sabe informar; comunicar sus motivos a la sociedad. Muchas veces se trivializa y las autoridades pierden la confianza de los gobernados o, simplemente, lo tiran a “chunda”.

Antes de que iniciara este gobierno, las riendas de la comunicación las tomó el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un político hábil. Sin embargo, la información especializada y técnica, no está en sus manos. Le da un tono estrictamente político y, desafortunadamente para el gobierno, quienes escuchan los mensajes hay de todo: desde quienes creen ciegamente lo que diga el Líder del Ejecutivo, hasta los especialistas que cuestionan sus dichos.

Desafortunadamente, la mayoría de su gabinete no tiene la menor idea de lo que ocurre en sus dependencias. Están en el proceso de enseñanza, pero sale muy caro para el país.

Al platicar con ellos, los secretarios de gabinete, nos cuentan que pocos se atreven a cuestionar lo dicho del Presidente en reuniones privadas. Prefieren guardar silencio, ya que tienen el temor de ser exhibidos políticamente. Sin embargo, de esa manera, dejan abandonado el inquilino de Palacio Nacional.

Aunado a todo lo anterior, cada dependencia debe tener voceros conocedores de la materia y especializados. En el sector financiero, en materia de economía, finanzas y políticas públicas. En el sector salud, médicos y otros especialistas. Y así en cada uno de los sectores.

Por si fuera poco, toda crítica se convierte en incómoda. La respuesta es la descalificación de los medios críticos y la alabanza de los que son serviles con el Gobierno. El desconocimiento de los medios de comunicación, es profunda.

Aunque sabemos que AMLO utiliza muchas medidas distractoras en las que caen todos los medios, también es fundamental reflexionar constantemente sobre los fundamentales del país y revisar sistemáticamente el camino por el cual se camina rumbo al futuro de la nación.

No hay gobiernos en blanco y negro. No sé de alguien en su sano juicio que busque el poder, únicamente por el poder, y abandone a la comunidad. Pero, tampoco, los hay 100% puros para olvidarse del sabor de las mieles del poder y la tentación de no soltar la olla de oro. Hay virtudes y errores.

En política todo se vale. En comunicación también; excepto mentir.

PODEROSOS CABALLEROS: Los errores del gobierno que contribuyeron al secuestro y asesinato de Fátima C. Esto debe corregirlo la fiscal Ernestina Godoy, ya que la Fiscalía de la CDMX está en su zona de confort. La desaparición de la niña se hizo unas horas después que no llegó a su casa. El ministerio Público dijo que volvieran los denunciantes unas 72 horas después, para ratificar la desaparición. ¡Tres días! Ese es el protocolo del MP capitalino. Por si fuera poco, nadie movió un dedo para buscarla y el domingo apareció asesinada en unas bolsas de basura. Los interrogatorios de la Ministerial estiman que hay problemas mentales de los padres, lo que es un asunto secundario ante el brutal crimen. Por si fuera poco, la mujer que se llevó a la niña es la vendedora de frituras frente a la escuela. Ayer, tras recibir denuncias ciudadanas, no por investigación judicial, sino porque el casero de la presunta secuestradora, lo denunció, se sabe la identidad de ella y el asesino. Informar lo que hay en las averiguaciones previas es un delito cometido por la autoridad. Desafortunadamente, desconocen la ley. Una larga lista de errores del gobierno de Claudia Sheinbaum y su fiscal Ernestina Godoy. ¿Cuál cambio? La herencia perredista que tiene la CDMX desde 1997, hace 23 años, con 2 de Morena, todo sigue igual, aunque la seguridad se convirtió en un desastre ante gobiernos de agua tibia. Por ley, deben corregirse. *** Napoleón Gómez Urrutia pensó que, uniéndose a la disidencia de su Coordinador Parlamentario en el Senado, encarnada en Martí Batres y Germán Martínez, iba a consolidar su liderazgo sindical. La foto que anhelaba el senador con AMLO le fue negada en repetidas ocasiones. Por otro lado, el líder senatorial Ricardo Monreal, le pone un zape al Neolonés, al revisar, otra vez, su ley de outsourcing.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Air Canada participará con la iniciativa de la cadena de Suministro Canada´s Biojet, proyecto de colaboración a tres años con 14 organizaciones interesadas en introducir 400,000 litros de biocombustibles sostenibles (biojet) para la aviación, a través de un sistema de combustible compartido. Bajo la responsabilidad de Teresa Ehman, Directora de Asuntos Ambientales de Air Canada, buscan, a largo plazo de crecimiento neutro en carbono a partir de 2020, además de una reducción del 50% de las emisiones para el año 2050, con respecto a los niveles de 2005.

