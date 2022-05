La aplicación de la ley en Roma Antigua y la aplicación de la ley en México; SCJN La gota que derramó el vaso

José Óscar Valdés Ramírez

En Roma antigua, la Justicia era la consolidación de su sistema político y democrático. El término justicia viene de Iustitia, y el jurista Ulpiano la definió así: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar -conceder- a cada uno su derecho). Los derechos son: «honeste vivere, alterun non laedere et suum quique tribuere» (vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo).

La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La Justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás.

En Roma la aplicación de la ley era lo más importante eso los mantuvo como imperio y legaron el derecho romano a nuestros días, existen teorías sobre la justicia, destacando la de los filósofos:

Platón: La Justicia como armonía social. En su libro «La República», Platón propone para la organización de su ciudad ideal, a través del diálogo de Sócrates, que los gobernantes de esta ciudad se transformen en los individuos más justos y sabios, o sea en filósofos, o bien, que los individuos más justos y sabios de la comunidad, es decir, los filósofos, se transformen en sus gobernantes.

Aristóteles: La Justicia como igualdad proporcional: Dar a cada uno lo que es suyo, o lo que le corresponde. Dice que lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales.

Santo Tomás de Aquino: La Ley Natural. Dice que los ciudadanos han de tener los derechos naturales, que son los que Dios les da. Estos derechos son más tarde llamados Los Derechos Humanos.

Para los utilitaristas, las instituciones públicas se componen de una forma justa cuando consiguen maximizar la utilidad agregada (en el sentido de felicidad). Según esta teoría, lo justo es lo que beneficia al mayor número de personas a la vez.

Ulpiano: Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde.

Así, a nuestros días, la aplicación de la ley se otorgó a jueces magistrados y ministros, conformaron los conceptos de Poder Judicial de la Federación y Suprema Corte de Justicia.

En México se dio vida en la Constitución de 1917 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En México, la SCJN fue un apéndice más del Ejecutivo; nunca nació independiente a diferencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos con el emblemático caso Marbury vs. Madison, no cabe duda, constituye uno de los principales hitos (e íconos) del constitucionalismo.

Ello está plenamente justificado, pues es la primera ocasión en la que, de manera clara, una corte de vértice, afirmando la supremacía de la Constitución frente a la ley, determina la inaplicación de esta última por ser inconstitucional de 1803 y desde ahí la Suprema Corte Norteamericana ha mantenido su distancia con el Ejecutivo y con el Legislativo y ha sido fiel de la balanza de los gobiernos de los Estados Unidos hasta nuestros días gozan de buena fama y reputación.

En México no ha sido así, refugio de políticos en desgracia y de recomendados amigos del Presidente de la República en turno. Los investían de ministros, sin más requisitos que la edad y el título de Licenciado en Derecho, así ha sido hasta nuestros días. Sin excepción de la 4T que tiene tres ministros y le falta uno más.

Recientemente tuvo en sus manos una oportunidad de oro, por primera vez en su historia, marcar distancia del Ejecutivo federal y retomar el espíritu de las Cortes de 1824 y de 1857 espíritu de combate que perdió que eran Cortes liberales, después se tornó conservadora. Así ha seguido a nuestros días. En días pasados por mayoría de seis votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la materia de consulta popular para investigar a cinco expresidentes de México es constitucional.

Por la constitucionalidad votaron los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara.

En contra y respaldando el proyecto del ministro Luis María Aguilar se pronunciaron Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Pardo y Fernando Franco.

En los últimos seis años se han llevado hasta la Suprema Corte un total de cuatro peticiones de consulta popular y ninguna de ellas había sido aprobada por los ministros. Desde que inició su campaña para llegar a la Presidencia, López Obrador prometió llevar a la cárcel a los expresidentes por actos de corrupción, por ello modificó la Constitución y agregó el delito de corrupción.

Los ministros que votaron en contra en su mayoría son ministros de carrera, los designados por AMLO no le fallaron, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara, como Arturo Zaldívar que fue designado por AMLO como Presidente de la Suprema Corte, así los ministros le dieron juego a AMLO y le dieron discurso para sus campañas. La 4T no da una en pandemia, economía e inseguridad están reprobados.

Pero la gota que derramó el vaso fue la decisión de la SCJN y dar el espaldarazo a AMLO en su consulta. La SCJN perdió una oportunidad de oro por quedar bien con el Presidente, dio la espalda a la Constitución y contrario a los tratados internacionales validó una consulta y mando un mensaje terrible a los mercados e inversionistas internacionales.

En México la ley se aplica a petición de la Presidencia de la República, al más puro estilo del PAN y del PRI -la aplicación de la ley a modo-. Cualquier persona que conozca realmente de Derecho Constitucional sabe que es una aberración lo que los ministros hicieron, en una preponderancia del Derecho lo primero es la vida y después la libertad, no la votación para aplicar la ley y de esa manera la Corte cambia la pregunta dejándola así:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

Dejando al aire decisiones políticas y actores políticos que en su momento deberán aclarar que entienden en materia penal por decisiones políticas y actores políticos por eso al final dicen que no es vinculante (obligatorio) su resultado. En español, para los que no sepan Derecho el resultado de la consulta no obliga a nadie ni juzga a nadie.

La SCJN por hacerle un favor al Presidente; arrodilla a la justicia y la pone en entredicho, cualquier resultado que sea posterior a esto, será más que cuestionado, y fue la gota que derramo el vaso, el legislativo se ha tornado en “una porra para AMLO”. De 500 diputados y 128 senadores, no se hace uno, solo basta recordar en la época de Salinas, solo Porfirio Muñoz Ledo les hacía ver su suerte en el Senado, hasta Salinas regañaba a sus legisladores que no daban una.

Ahora el Poder Judicial se doblega terminado la esperanza de que un poder fuera el fiel de la balanza -se terminó el sueño-. Ahora AMLO domina todo, por eso la marcha de FREEENA fue la detonante del cansancio de un Presidente que no entiende de contrapesos, de partidos, de oposición, que están rebasados y que no han sido capaces de capitalizar los errores de la 4T son los ciudadanos cansados que no son escuchados y que AMLO al más puro estilo salinista «ni los ve ni los oye».

Pero le nace a la SCJN un movimiento que no existía y que detonó el enojo de unos ciudadanos desesperados ante la falta de resultados, micro empresarios que no tiene ayuda, gente que genera riquezas y paga impuestos que la 4T no ve ni oye, AMLO solo escucha a su base social los que no generan riqueza, los que dependen de sus programas sociales. Así la SCJN le hace un favor a AMLO y a su 4T le da discurso para las elecciones.

Ante la falta de resultados, su discurso será que él ganó la consulta para juzgar a expresidentes aún cuando el resultado de la misma no sirva para nada. No es obligatorio su resultado, no es vinculante, esto es aire para AMLO. El mensaje a los empresarios, los estudiosos del Derecho e inversionistas es una barbarie es el de una SCJN a modo, a la carta. Los tiempos de “diga Usted, Señor Presidente”, regresaron.

La SCJN perdió, los Ministros de la 4T no son imparciales, son de AMLO, está como el país, dividido”.

“El que siembra vientos cosecha tempestades” y la SCJN puso el dedo en la llaga. AMLO es un rey, no un demócrata, cuando debió estar a la altura de miras la SCJN se arrodilla ante el Rey y queda como el perro de las dos tortas.

Queda mal con el fundamento que le da origen, la aplicación de la ley y con lo que la legítima sus resoluciones, en un tribunal internacional le deberán corregir la plana a los ministros que, contrario a la Constitución, los tratados le hicieron un favor al Presidente en época electoral. El mensaje a la población y a los inversionistas es fatal, se acabo la aplicación de la ley, ese detonante es el principio del fin.

La SCJN debió respaldar la Constitución y sería hoy una Corte que sería fiel de la balanza. La SCJN debe desaparecer y sus ministros no deben ser impuestos por la presidencia.

Terminaron por minar la poca credibilidad de la SCJN y con ello el mensaje «somos siervos del Presidente, no servimos a la ley».

Las decisiones que tienen en sus manos de los amparos en contra de la 4T serán cuestionadas máxime cuando el Presidente de la SCJN defiende los proyectos de AMLO.

Los ministros serán recordados por cobardes, por no respaldar la Constitución, lo bueno es que fue la gota que derramó el vaso, flaco favor le hicieron a AMLO, una consulta sin responsables, una consulta sin valor, no es vinculante, no es obligatoria. Los que votaron en contra dieron argumentos sólidos saben que es preponderar el Derecho.

Los que votaron por AMLO, nos hicieron un favor, nos abrieron los ojos: ¡la justicia no existe! A conquistar las calles, antes de que sea demasiado tarde, se termina el sueño de una SCJN autónoma e independiente.

Se perdió una oportunidad de oro para la SCJN, no habrá otra, urge un pacto de la Moncloa ¡Que se vayan todos, nos han fallado! El mensaje que dan es terrible es de incertidumbre, es de “aquí se murió el Derecho y predomina la voluntad de un hombre”.

Aprendí en la Universidad este concepto de justicia, me quedo con él…

«La Justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la Justicia de la libertad, la justicia de la paz la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”.

Hans Kelsen.

Existirá un antes y un después, eso se lo deberemos a la SCJN harán historia, el pueblo y la historia los juzgaron ya.

Mateo 7:19-20

Por sus frutos los conoceréis

*Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.

*Así que, por sus frutos los conoceréis.