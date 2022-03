Letras Desnudas

Mario Caballero

La ciudad de la indecencia

Imaginémonos que tienes que salir fuera de la ciudad el fin de semana por motivo del casamiento de uno de tus hermanos. Alistas las cosas en el trabajo, en la escuela de tus hijos, metes a revisión mecánica el coche, haces las compras necesarias, te encargas de los regalos, en fin: te anticipas para que no te ganen las prisas y para que al volver todo esté en orden.

Empero, hay algo que te preocupa mucho: el cuidado de tu casa. Así que buscas a alguien que se encargue de hacer ese trabajo. Uno de tus conocidos te recomienda una agencia de seguridad que tanto a él como a sus amigos le ha resultado muy eficiente, y tú la contratas.

Vas con el gerente de dicha agencia y le dices que quieres contratarlo sólo por dos días. Le dejas claro que con que ponga a una gente, quizá dos para vigilar que nadie se meta a tu hogar y no se robe algo del jardín, te es más que suficiente.

Sin embargo, el gerente te dice que si su empresa goza de buena fama es porque sus servicios son de lo mejor, y que para lo que le pides instalará cámaras dentro y fuera de la casa, en el garaje, en el patio trasero, pondrá una cuadrilla con patrulla para la vigilancia las 48 horas y, para tu mayor tranquilidad, utilizará dos perros entrenados para guardia y protección. Total, te sale un ojo de la cara.

Haces el balance y caes en la conclusión de que el patrimonio que lograste en muchos años de trabajo y con muchos sacrificios bien vale la pena el enorme gasto. Todo sea por la seguridad del hogar de los tuyos.

Llega el día. Subes al coche con tu familia y te encaminas a tu destino, confiado de que tu casa estará muy bien cuidada. Pero estando en plena fiesta tu hijo te muestra un vídeo por su celular que minutos antes fue subido a las redes sociales. ¡Oh indignación! Tu casa es un pandemónium.

Regresas de inmediato y nadie en la agencia de seguridad te contestó las llamadas que hiciste durante todo el tiempo que te llevó de camino a casa. Encuentras todo hecho un desastre. Los muebles volcados, los trastos rotos, en las recámaras hay rastros de que hubo orgías, se llevaron las cosas de valor, las joyas y hasta se orinaron en la urna que contenía las cenizas de tu abuela. En las redes ves fotos y vídeos de gente extraña haciendo todo tipo de inmoralidades en el hogar que construiste para tus hijos.

¿Dejarías pasar el agravio o buscarías la reparación de los daños? En todo caso, ¿de quién es la culpa? ¿De las personas que se metieron a tu casa y te robaron o de la agencia que contrataste para que eso no sucediera?

Las mismas preguntas se las hago a la sociedad tuxtleca tras el abominable episodio ocurrido hace unos días en el que un grupo de personas filmó escenas pornográficas en espacios públicos y teniendo como escenografía símbolos representativos de la comunidad, como son el Reloj Floral de Tuxtla Gutiérrez y el Cañón del Sumidero. Esa gente se metió a nuestra casa y la ofendió. Y las autoridades de la ciudad capital nada hicieron para impedirlo y tampoco para salvaguardar el patrimonio moral de Chiapas y de los tuxtlecos.

NO SE TRATA NADA MÁS DE MORBO

Considero que el asunto nunca debió ser tema para la chunga, para el relajo, tal como hicieron muchas personas. Discrepo, asimismo, con aquellas que creen que no se tuvo por qué prestarles demasiada importancia a los hechos. Si miramos claramente, esto va más allá del morbo. O, a ver, ¿te quedarías con los brazos cruzados si unos individuos que no conoces grabaran sin tu consentimiento una película tres equis en la sala de tu casa? Seguramente no.

Los que protagonizaron dicho metraje pornográfico responden a los nombres de Mía Marín, Giselle Montes, Yamileth Ramírez y Alex Marín, este último actuó y dirigió el film. Según información, este grupo estuvo de gira artística por algunos centros nocturnos de Tuxtla Gutiérrez, misma que inició el jueves 29 de octubre. Sí, de gira en plena pandemia y cuando la invitación es a evitar las aglomeraciones en lugares cerrados. Ahí el primer cuestionamiento para el gobierno de Carlos Morales Vázquez, que lo permitió.

Pero el asunto no se trata nada más de morbo. La industria del porno es una de las más lucrativas en la actualidad. Aunque en países como Estados Unidos se ha suspendido su actividad por la pandemia, ésta se ha diversificado y los visitantes de páginas XXX aumentaron de manera extraordinaria. Hoy, según un estudio reciente, una actriz de este género en Colombia gana entre mil y mil 500 dólares mensuales, y puede alcanzar los 3 mil o 5 mil dependiendo su popularidad.

Por tanto, las personas en mención pueden dedicarse al porno si les viene en gana. Están en su derecho. Pero primero deberíamos entender que esa actividad no está permitida en México. De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, es un delito con una pena de 5 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa.

Además, grabar en espacios públicos es un delito contra la moral pública, según el Artículo 323 del Código Penal del Estado de Chiapas, cuya sanción va de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario.

Por todo ello, nadie puede alegar que se trata de un asunto alimentado por el morbo. Cuando hay infracciones a la ley y claras afrentas a la moral pública, la lujuria de cada quien sale sobrando.

¿POR QUÉ IMPORTA?

El asunto importa porque más allá de que estas personas hayan ofendido nuestros símbolos (el Cañón del Sumidero forma parte del escudo de Chiapas) y trasgredido la legalidad al tener sexo públicamente, ¿dónde queda la moral pública de los tuxtlecos y chiapanecos? ¿Dónde están las autoridades?

Exigirle cuentas al alcalde Carlos Morales por estos delitos que se cometieron frente a sus narices no es satanizarlo, no se trata de un linchamiento mediático, sino de moral, de respeto a las leyes, de justicia y responsabilidad gubernamental. Porque, como en la alegoría que expusimos al inicio de esta columna, no tienen tanto la culpa los que saquearon y destrozaron la casa, sino los que lo permitieron. En este caso el gobierno capitalino.

Es más, el asunto importa mucho porque Morales y su secretario de Seguridad Pública, Alexis Zuarth, permitieron que Tuxtla se convirtiera en un set de filmación de películas porno. Y, paradójicamente, utilizan a la policía para perseguir a las canasteras, a los vendedores ambulantes, para extorsionar a los automovilistas, etcétera, situaciones que son del conocimiento público.

Por otro lado, ¿y las más de 160 cámaras de videovigilancia que hay instaladas por toda la ciudad? ¿A poco nadie vio lo que ocurría en el Reloj Floral que es una de las vialidades más transitadas de Tuxtla? ¿Dirán que las cámaras que hay ahí no sirven? ¿Ninguna patrulla pasó por el lugar? Sería mucha casualidad.

Hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Acaso se trató de una estratagema del propio alcalde para desviar la atención? Pues un caso así sólo a él le convendría.

A la sazón, algo que también debemos notar es que Carlos Morales no ha salido a deslindarse. Le vale una pura y dos con sal que Tuxtla sea vista desde ahora como la ciudad de la indecencia. Como dijera Gonzalo N. Santos, parece que para el alcalde Morales “la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada”. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com