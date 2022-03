Opinión

¡la constitución y las reformas!

1.-Para los que saben, legislar es un verdadero arte.

2.- Para quienes va dirigido el mensaje del fin del fuero presidencial.

3.- Reformar leyes tiene que ver con todos los aspectos de la razón y el derecho.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Los constitucionalistas de este país, así como ex legisladores que ahora están en la “banca” de las reservas de talentos, coincidirán que “legislar es un arte”, no un simple deseo de reformar y aprobar nuevas leyes.

Legislar, aprobar nuevas leyes es la parte fina del quehacer político, es contar con la capacidad de hacer congruentes los aspectos filosóficos, sociológicos, históricos, políticos y hasta económicos de la regulación de conductas y actos y hechos y del hombre.

Para legislar se requiere algo más que el estómago y las vísceras, se necesita tener presente la razón y los intereses del pueblo.

Hace algunos años en Chiapas, recién iniciada la administración del entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a los del MOCRI que habían sido sus aliados en el movimiento de la esperanza, se les ocurrió secuestrar a funcionarios y empleados de la SEDESOL en Benemérito de las Américas, para exigir la construcción del COBACH.

Pablo muy molestó porque de esta manera se rompía el diálogo esperanzador, mandó a desalojarlos y a detener a los principales instigadores.

A la semana de tenerlos presos “ordenó reformar la ley penal”, para aumentar de 15 años a 65 años, las penas de prisión y dar un escarmiento a los detenidos.

Por andar de temperamental y el miedo que provocaba entre sus colaboradores, nadie le recordó que en este país existe una Constitución Política vigente, que en el artículo 14 establece con claridad la “prohibición para aplicar la ley en forma retroactiva”, y que con esto la modificación de la pena, en el caso de los detenidos del Mocri carecía de utilidad alguna.

Se cuenta esta historia porque pareciera que a los senadores y a los diputados se les ha olvidado la existencia de la Constitución política, que pueden consultarla en el sitio ordenjurpidico.gob.mx con todas sus actualizaciones.

Es cierto están legislando en tiempo presente y futuro, pero temporalmente pareciera que lo están haciendo en tiempo pasado.

El último tema, el que se refiere al FUERO de los servidores públicos así permite interpretarlo.

Se trata de quitarles el fuero a quienes ya dejaron de tenerlo, por no estar en el cargo, pero se insiste en legislar en contra de ellos, los ex presidentes.

De tal manera que, si no se precisa en algún transitorio su entrada en vigor, esto se podría interpretar en el sentido de que se está legislando para regular el desempeño presidencial del presidente López Obrador.

El Pleno del Senado aprobó el dictamen de la reforma que elimina el fuero presidencial, con la cual se abre la puerta a que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado. Ahora, la minuta que había sido turnada por la Cámara de Diputados se enviará a los congresos locales para su ratificación.

Después de casi dos horas de discusión, el pleno del Senado aprobó el dictamen con 89 votos a favor y 23 en contra.

Ahora se requiere que al menos 17 de los congresos estatales ratifiquen el dictamen para para que surta efecto el cambio a la Constitución.

La minuta llegó a los senadores desde la Cámara de Diputados, donde se avaló establecer que en el artículo 108 constitucional se consigne que el presidente de la República podrá ser juzgado en funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como por cualquier otro delito.

Para proceder penalmente en contra del titular del Poder Ejecutivo federal, se le deberá hacer la acusación ante el Senado de la República. Paralelamente se discute en el Senado un dictamen para retirar el fuero a los legisladores federales. El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la “histórica” aprobación que el Senado de la República hizo para eliminar el fuero presidencial y que los mandatarios federales puedan ser juzgados por cualquier delito.

El Jefe del Ejecutivo federal agradeció a los legisladores al inicio de su conferencia de prensa matutina y calificó la decisión como “un hecho verdaderamente histórico “.

López Obrador recordó que el fuero presidencial estuvo establecido en la Constitución mexicana desde hace 150 años, y que hasta ahora se hace realidad su eliminación, por lo que se constituye como “un gran avance” contra la corrupción.

El mandatario añadió que ahora falta que la reforma sea aprobada en 17 congresos estatales para que sea realmente válida. Finalmente, confió en que antes de que termine el 2020, la nueva reforma a la ley entre en vigor.

¿De qué se trata? ¿De regular el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Dado que constitucionalmente aplicar una reforma de esta naturaleza en contra los ex presidentes no se va a poder. No se va a poder, “porque las leyes no se pueden aplicar retroactivamente”.

Sencillamente hay que recordar que se está legislando para el presente y el futuro, porque el pasado ya cumplió su parte.

Alguien tiene que alertar al presidente López Obrador sobre el arte de legislar, para no hacerlo de manera temperamental, sino más bien en atención a la razón y al derecho.

Para ser legislador, lo primero que hay que conocer es la Constitución, eso opinan los que saben.