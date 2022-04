Poder y Dinero

La corrupción se lava en casa

· Se equivocan; renuncias no son denuncias

· Jaime Cárdenas debió ir ante la Fiscalía

· No hay averiguación previa sobre el INDEP

Víctor Sánchez Baños

Hace dos días, Jaime Cárdenas, un indiscutible y fiel seguidor de Andrés Manuel López Obrador, renunció a la dirección del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, tras enviarle al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta de renuncia donde exhibe la corrupción en ese instituto.

La mutilación de piezas de joyería, que según dicen se han presentado denuncias penales, pero hasta el momento no sean encontrado culpables; contratos favorables a empresas y no al INDEP. La manipulación de un convenio con la empresa Waldo´s, por 200 millones de pesos. Y una larga lista de irregularidades lo obligaron a renunciar y no embarrarse de corrupción.

Cárdenas, como abogado, sabe perfectamente que ese tipo de denuncias no se hace en una carta, sino ante el Ministerio Público Federal. Pero deja todo a la imaginación del colectivo, cuando en realidad deben ser analizadas, investigadas y castigadas.

Nos dijeron que la corrupción se había acabado en la Cuarta Transformación. Por ello, se exige que den resultados en ese rubro.

Lavan en casa la ropa sucia y corrupta de la nueva burocracia. Eso se llama complicidad y es punible. No podemos entender que arribaron al poder con la bandera anticorrupción y se conviertan en iguales o peores, que sus antecesores en los gobiernos de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.

Este escandaloso caso, no será ni siquiera investigado y mucho menos, sancionado.

CONADE

Son asuntos domésticos, pero es el más claro reflejo de la corrupción con que se maneja la Comisión Nacional del Deporte, cuya titular, Ana Patricia Guevara, quien estuvo a punto de renunciar por una escandalosa extorsión a empresarios veracruzanos. Hace unos días, fue “corrido” por la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, Israel Benítez, de la subdirección de Calidad para el Deporte. Guevara nombró al cuñado de éste, Oscar Juanz Rousell. Otra mancha al tigre y la impunidad campea como en el prianismo.

CAPUFE FERROCARRILES

El presidente López Obrador, dio a conocer que ya no se permitirá la toma de casetas de cobro de autopistas administradas por Capufe y por empresas privadas; un negocio de grandes utilidades para grupos políticos y grupos de presión como los padres de los “43”. Sin embargo, no dijo nada de los bloqueos de vías de ferrocarril por estudiantes normalistas. Si afecta al sector privado no importa, pero si ataca los ingresos del Gobierno, entonces todo el rigor del Estado. Por ello, salió al quite para limpias las vías del tren, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

