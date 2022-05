Letras Desnudas

Mario Caballero

La crisis del sector salud

El sector salud en Chiapas fue una industria que les rindió buenas ganancias a los exgobernadores, secretarios, directores y hasta a algunos médicos. Quienes ahí estuvieron, terminaron millonarios.

Se lucraba con casi todo: construcción de clínicas y hospitales, compra de medicamentos, compra de mobiliario hospitalario y equipo médico, venta de atención médica especializada en los hospitales públicos, venta de plazas laborales, etcétera. El derecho a la salud fue presa de rapiña.

Lo más grave del asunto es que mucha gente murió por la indiferencia y corrupción de aquellos funcionarios. Triste fue saber que, en los gobiernos de alternancia, esos que se levantaron con la bandera del cambio, un sinnúmero de niños perdieron la vida porque en su comunidad no había ni siquiera una pastilla para curar la fiebre.

Pero no todo fue corrupción. El fracaso de la administración del sistema de salud en el estado tuvo otro factor determinante: la política y el mal ejercicio del poder.

El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, por ejemplo, mucho puede aleccionarnos sobre eso último.

Entre diciembre de 2002 y enero de 2003, murieron alrededor de 35 recién nacidos en un solo nosocomio, el Hospital K de Comitán, por lo que el exgobernador fue demandado por el delito de homicidio doloso.

Pablo Salazar fue el primer político en llegar al Gobierno de Chiapas a través de un partido distinto al PRI. La coalición de ocho partidos, conocida como Alianza por Chiapas, fue el principal elemento de aquel histórico triunfo y no para Salazar, sino para la oposición. El 2000 fue el año en que se inauguró la alternancia democrática en el estado, y coincidió con la federal cuando el PAN ganó la presidencia de la República de la mano del lenguaraz y torpe Vicente Fox.

Sin embargo, la alternancia democrática que se dio ese año nos quedó a deber porque entendimos que podíamos tener elecciones competidas, vigiladas y hasta confiables en cierta medida, pero al final no significó nada. Salazar tomó el mando con frustración, con odio y deseos de venganza. En consecuencia, su administración fue despótica, vil, arbitraria, corrupta y muy indiferente al dolor de los chiapanecos.

Traía un pleito cazado con el exgobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000), y como represalia ordenó a sus funcionarios no enviar recursos a los hospitales de Comitán, pues era tierra de su enemigo.

En el momento que los infantes comenzaron a presentar problemas de salud el hospital no tenía los medios ni los recursos para atenderlos. Murieron porque Pablo Salazar así lo quiso. Y eso puede comprobarse cuando incluso se negó a prestar el helicóptero del gobierno para trasladar a los bebés a la Ciudad de México, pues todavía había tiempo para salvarlos. En su lugar, ordenó que la aeronave fuera a Guatemala a recoger a un futbolista que sería integrado al desaparecido equipo Jaguares de Chiapas.

La versión de que Salazar dejó abandonado a dicho hospital fue confirmada por el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti (q.e.p.d.), brazo ejecutor de Salazar, quien fue el encargado de cancelar toda acción penal en contra de los responsables del infanticidio.

Esto confesó en su reclusión en 2009: “El gobernador Pablo Salazar me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaba en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés. Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y, por tal motivo, le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo”.

En 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió al gobierno de Pablo Salazar la recomendación 24/2004, en la que citó entre las principales irregularidades detectadas en su investigación la falta de medicamentos, de instrumental y de equipos médicos en las áreas ginecobstetricia y pediatría, lo que contribuyó en la deficiente atención médica a los neonatos en el citado hospital.

LA CORRUPCIÓN SABINISTA

Lo que ocurrió en el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) fue de una corrupción descomunal.

Durante esa administración se multiplicaron las muertes materno-infantil, especialmente en las comunidades indígenas. También hubo un despunte en casos de oncocercosis, que fueron ocultados por el gobierno. Personas con enfermedades crónico-degenerativas fallecieron por falta de tratamiento. Mientras en todas las regiones del estado brotaban distintas afecciones en la salud de los chipanecos, Sabines gastaba infames cantidades de dinero para declarar que Chiapas contaba con la cobertura universal de salud.

En mayo de 2010, en la inauguración del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, dijo: “la nueva revolución en salud está a la vista en Chiapas, en las obras que hoy ponemos en marcha y las que hemos construido en unidad con el gobierno de la República; con las y los legisladores federales y estatales compartimos la misma visión y el claro objetivo de elevar los índices de desarrollo humano en una región que padecía rezagos ancestrales”.

Empero, los malos manejos de su gobierno terminaron heredando una deuda para el sector salud por más de 10 mil millones de pesos. ¿Padecía, dijo?

La gran crisis del aparato de salud en la entidad fue originada en el mandato sabinista. Doy un botón de muestra. Una investigación de la consultora PriceWaterHouseCoopers descubrió que la secretaría de Salud estatal favoreció entre los años 2011 y 2012 a trece empresas con 99 contratos que, en conjunto, alcanzaron los 2 mil 401 millones 998 mil 689 pesos, y que fueron entregados por adjudicación directa.

En meses pasados, Sabines Guerrero usó sus redes sociales para presumir que su gobierno hizo un buen manejo de la pandemia de influenza AH1N1, pero miente.

Quien estuvo al frente de la estrategia sanitaria fue James Gómez Montes, que en abril de 2013 fue denunciado ante la PGR por fraude, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones y abuso de autoridad.

La Auditoría Superior de la Federación, en la auditoría 961, señala que el exfuncionario no cumplió con las diligencias del servicio encomendado, no formuló y no ejecutó los planes, programas y presupuestos de su competencia, y tampoco aplicó los recursos federales por un monto que sobrepasa los 117 millones de pesos. De ese recurso faltan casi 2 millones 700 mil pesos y 45 millones nunca fueron comprobados. Es decir, entre Sabines y James Gómez hicieron un festín de rapiña con la pandemia.

Y LA CORRUPCIÓN SIGUIÓ

La administración de Manuel Velasco Coello tuvo razones de peso para encubrir las pillerías de su antecesor. Pero más allá de eso la corrupción en los dineros del sector salud no paró. Solamente en 2014, una auditoría aplicada a la Secretaría de Salud reportó un faltante de 800 millones de pesos.

Durante casi todo ese sexenio hubo incontables protestas de trabajadores del sector salud, incluso una huelga de hambre por un grupo de enfermeras, que exhibieron la crisis en los centros hospitalarios: falta de instrumentos de trabajo, de insumos, de equipo de protección, de ropa hospitalaria, de medicamentos, falta de higiene y condiciones insalubres tanto para los pacientes como para los familiares y el personal médico. El desabasto de medicinas fue el reclamo más sentido.

Algo que causó mucha indignación fue la falsa inauguración de clínicas y hospitales. El exgobernador y sus funcionarios organizaban una gran fiesta para anunciar la puesta en marcha de una nueva clínica en algún municipio, pero a las pocas horas de terminado el evento llegaban camiones de mudanza para sacar todo el mobiliario y el equipo para llevarlo a otro centro médico que sería inaugurado en otro lugar, y así sucesivamente. Después de ser tomada la foto, las puertas se cerraban con candados.

Ahí dieciocho años resumidos en unos cuantos párrafos que reflejan la crisis en el sector salud que heredaron tres gobernadores cuya política sanitaria fue la indiferencia ante el sufrimiento humano y las apetencias de dinero. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com