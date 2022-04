Asesoría Legal

¿La Cuarentena Está En Condiciones De Levantarse?

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

¿Cómo se le llama a la gente que no entiende razones?, incluyo a personas y funcionarios gubernamentales, no se puede decretar levantamiento de cuarentena después del 30 de mayo, es imposible, los funcionarios mexicanos y de otros países al tomar malas decisiones conlleva un riesgo para sus gobernados, tan solo en varios Estados de México la mayoría de la gente no usa ya el tapabocas porque creen que ya pasó la contingencia, y no es así, el CORONAVIRUS llegó para quedarse, los funcionarios mexicanos no miden las consecuencias al decir que van a levantar la cuarentena, la mayoría de los casos es en Estados Unidos, Europa, China, México, la gente de plano es demasiadísima ignorante, muy ignorante, jamás me imaginé que tan ignorante es la gente no solo de México sino a nivel mundial, en varios municipios mexicanos se empiezan a abrir ciertos negocios, la gente cree erróneamente que al ver que empiezan a abrir los comercios quiere decir que ya se fue el coronavirus, NO SE PUEDE LEVANTAR LA CUARENTENA AUN, todos los comercios en general, restaurantes, tiendas de abarrotes, de autoservicio, de conveniencia, boutiques, etcétera no respetan los protocolos de que cada cliente que ingrese a sus instalaciones se les debe dar gel o un sanitizante en las manos, nadie lo aplica, los empleados no usan tapabocas ni guantes para las manos para poder recibir el dinero, si las autoridades mexicanas en nuestro país son ignorantes imagínense la gente común y corriente, la mayoría de la gente dice que no pasa nada, que no hay nada que porque ellos no han visto de cerca un caso de coronavirus, y ojalá nunca lo vean porque arrepentidos van a terminar, es gravísimo el asunto del COVID 19, los que tienen conciencia se cuidan, los que no se quieren ni ellos mismos poco les importa lo que a la gente les pase, hay gente demasiado burlona que a final de cuentas a la caja de muertos van a ir a dar por su inconciencia, se debe seguir forzosamente con el confinamiento domiciliario, ya que ha habido rebrotes, la gente piensa que con sus remedios caseros van a combatir el mortal virus, ni siquiera tienen un gramo de idea de lo que la humanidad está enfrentando, la gente no sabe porque no se enteran de las noticias por verlas aburridas, no leen ni escuchan los medios de comunicación, se creen sabios al decir que las noticias mienten y que eso no importa, el Estado de México y la Ciudad de México encabezan el mayor número de infectados por el mortal virus, a la gente ya se le hizo “normal” saber que diariamente mueren cierta cantidad de personas por el coronavirus, ellos dicen, Dios está conmigo y nada me va a pasar, pero es irónico decir que los religiosos no son mas que unos ignorantes que deben respetar los protocolos sanitarios, por otro lado, los padres no les ponen el ejemplo a los hijos, por lo tanto, es una cadena y el resultado es grave, actualmente ya hay mas de 66 mil casos en todo nuestro país, Ciudad de México y el Estado de México alberga el 45 % positivos de todo México, en tercer lugar se encuentra Baja California por la cercanía con Estados Unidos y porque ahí se concentra la mayoría de migrantes procedentes de otros países, Tabasco en cuarto lugar y Veracruz en quinto lugar, diariamente se están muriendo personas en nuestro país, Puebla también es un lugar donde hay demasiados contagios, el hecho es que al haber contagios en otros Estados y muy pocos en otros no quiere decir que ya van a abrir negocios y bares, de hecho, la cerveza en automático debería estar prohibida para su venta en todo el territorio mexicano, no permitir que se vendan bebidas alcohólicas ni en restaurantes, los dueños de los restaurantes de igual manera son unos inconscientes porque ponen en riesgo a quienes consumen cerveza, una persona que no está en sus 5 sentidos es una persona automáticamente vulnerable al mortal virus ya que sus actos no son los mismos como cuando se está totalmente consiente de las cosas, ¿Cuánto dinero le habrán pagado los empresarios cerveceros al gobierno para dejarlos operar?, no se puede levantar la cuarentena, la gente viaja de un lado a otro y es muy grave el riesgo porque ya llevan el contagio y podrían acabar con pueblos enteros, con que una sola persona infectada llegue a un lugar donde podría haber de 40 mil a 50 mil habitantes, el pueblo se va junto con el contagiado, es importante hacer caso a que aun no hay condiciones para salir a la calle solo así, si en caso salen sería con el cubrebocas, hay que ser responsables, no se dejen llevar por la gente burlona que si les dicen que ya para que traen cubrebocas si ya pasó la cuarentena, no se dejen llevar por esos IGNORANTES, no son otra cosa mas que eso, en ocasiones hay que hablar recio para que la gente ignorante entienda, tan solo en el Estado de Guerrero su cifra es alta, en positivos hay mas de 1100 casos, la cifra sigue subiendo, hasta que algún país tenga la vacuna contra el mortal virus, porque de México no va a salir, los tiempos de caminar tranquilamente en las calles se terminaron, las autoridades mexicanas no pueden dar una fecha exacta para el levantamiento del confinamiento domiciliario ya que el asunto sigue siendo grave en todo el país y el mundo, los escolares no pueden regresar a las aulas al menos este año, sería un grave riesgo lo que los estudiantes correrían, no todos los padres son responsables de sus hijos e hijas, sean cuidadosos al salir a la calle, ponerse abundante gel antibacterial que realmente tenga mas del 80 % de alcohol, usar tapabocas y guantes, seamos responsables, esto no ha acabado y va para largo.