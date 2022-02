Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La derrota de MORENA debe preocupar, más que justificar. Perdió en Hidalgo y Coahuila

La derrota de MORENA en Hidalgo y Coahuila, ha encendido la luz roja dentro de los jerarcas nacionales de este instituto político, que todavía no se ponen de acuerdo para dirigir su partido político, donde las presuntas luchas democráticas al interior sencillamente han valido un cero a la izquierda, y la mejor explicación de que es una “Torre de babel” MORENA nacional, es cuando ya se suponía que habría un elegido nacional como dirigente, la situación se empeora, y se convierte en un choque de trenes entre los protagonistas Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Las enseñanzas en Hidalgo y Coahuila, mostró que MORENA no es invencible, la derrota que expuso advierten los analistas locales fue porque se encuentra fracturados y divididos, además de los errores nacionales que se han cometido con el gobierno en el poder, y aunque usted no lo crea, esa desaparición de los fideicomisos, ha calado tanto, que todavía se hablara mucho, más allá de que digan que está lleno de corrupción estos fideicomisos.

Podrán alegar mil cosas los morenos, pero la primera derrota no se puede justificar con argumentos vacíos, como esa de que son “gobernadores `priistas”, si así fuera entonces el próximo año, se perderán para los morenos las gubernaturas donde gobierna el PAN y Movimiento Ciudadano y se ganaran solamente las de MORENA donde se incluye Chiapas y si esa es la tendencia entonces estamos hablando de un rotundo fracaso para el próximo 2021, donde está en juego la Cámara de Diputados que será la más peleada en toda su historia de México, porque ahí radica el legislar o quitar leyes.

Sin duda la derrota del vino tinto empodera más a Mario Delgado, porque se trata de una figura de paz, de pactos, y negociación, contraria a lo de su compañero Porfirio Muñoz Ledo, que es un camorrero y fajador que pondría en más peligro la estabilidad en MORENA. La llegada de Muñoz Ledo a la dirigencia nacional, será completo el ataúd para MORENA, que nació con mala suerte lamentablemente. Y hay que decirlo, que todavía sigue siendo una incógnita que es lo que va a ser, cuando le digan a Muñoz Ledo que es el gran perdedor. Ahora hasta los adversarios de la cuatroté, van a querer utilizar al polémico político que, a sus 87 años, es capaz de todo. Ya no tiene nada que perder y eso es el peligro que gira alrededor de esta derrota de MORENA en Hidalgo y Coahuila.

Es arar y sembrar jobos en el desierto, los argumentos de los de MORENA justificando la derrota. No hay ni habrá justificación alguna, por el contrario, es un mensaje con precisión para advertir que ya no es el MORENA del 2018, con la figura en la boleta electoral de Andrés Manuel López Obrador, y donde muchos senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales ganaron con números estrepitosos electoralmente, inclusive sin haber hecho campaña, pero el MORENA del 2021, ya no tendrá este efecto con la fotografía del Presidente López Obrador. Es más, este fenómeno del llamado “Tsunami electora LopezObradorista del 2018”, nos hizo mucho daño, porque ganaron por ejemplo alcaldes quienes hoy son un fracaso total como mandatarios municipales como es el caso de Tuxtla Gutiérrez con Carlos Morales Vázquez y la de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo, considerados los peores ediles en su historia en cada uno de estos municipios. Hay diputados como Sergio Rivas, que en otros tiempos ni 100 votos hubiera obtenido.

También hay que entender que el Presidente López Obrador, no se involucró en esta jornada electoral de Hidalgo y Coahuila. Ha proclamado absoluto respeto y ha valorado una auténtica democracia que provenga del pueblo. En sus Mañaneras ha dicho textualmente: “Nosotros no condicionamos nada, no tenemos por qué coincidir en todo, No es totalitarismo, es libertad. NO se debe permitir la hipocresía y que se tenga doble moral” y lo ha gritado: “¡Fuera mascaras!”.

Y eso debe de hacerse en MORENA, “fuera mascaras” que se pongan a negociar, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Bertha Lujan, Alejandro Díaz Duran, Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia Sheinbaum, Martin Batres y si esto funciona, va a funcionar el Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA). Nadie puede negar que el enemigo de MORENA es el propio MORENA, y si esto no se anula, las cosas irán de mal en peor, aunque a muchos no les guste, porque viven engañados de que, ya que están en el poder, todo será miel sobre hojuelas.

Fue una paliza electoral la que le dieron a MORENA, y pocos lo saben, pero el Congreso estatal de Hidalgo era mayoría MORENA, entonces se tiene mucho que reflexionarse, y poner los puntos sobre las IES, porque hay un gran trecho todavía para asumir responsabilidades, porque quedó demostrado que en este mundo nadie es invencible e invulnerable. Puede perder MORENA en el 2021, claro y muy cómodamente, y cuidado con el INE, pero eso será otro tema. Ver para creer.

Ya se manejan tres candidatos para la grande por MORENA.

Por cierto ya se abrió otro boquete al interior de MORENA, ya no solamente figuran las imágenes para el 2024 de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, sino que el nombre de Luz María Alcalde Lujan la actual secretaria del Trabajo y Previsión Social, también ya tiene su numeroso grupo que la viene empujando, pese a que estamos para concluir dos años de gobierno federal, pero eso muestra también el ambiente caliente que hay al interior de este instituto político que como cualquier otro, es vulnerable, por lo que hagan sus propios militantes.

No son extraterrestres ni marcianos los morenos, son tan mexicanos como cualquier otro militante del PRI, del PAN o Movimiento Ciudadano, y ya tiene adelantado su corazoncito con determinadas aspiraciones Presidenciales. Otro escenario que ojalá unifique y no desuna, pero esta Alcalde Lujan, ojo con ella, y los movimientos de ya saben quién.

Rapiditas. – Ese yerro o gazapo que se cometió en el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, el pasado sábado debió de haber rodado al menos una cabeza. Fue muy censurable ese lapsus de haber pintado el nombre de un exgobernador, y no del gobernador actual. Un tema polémico que debería traer sanciones porque fue garrafal la equivocación a dos años que ya lleva este gobierno. Un error de logística del tamaño del mundo. En fin. Causó buena impresión la reunión sostenida entre el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, el Fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca y el Auditor Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, cuyo tema central fue el buen manejo de los recursos públicos, la transparencia y combate a la corrupción. Lo cierto es que como nunca le han hablado a los Presientes Municipales para que asuman responsabilidades, y la mayoría les vale un soberano cacahuate. No entienden y son necios hasta decir basta. Por cierto, hablando de alcaldes de Chiapas, y en medio de algunos rebrotes a nivel nacional y mundial, dos que tres ediles chiapanecos ya prometieron abrir los panteones el próximo 1 y 2 de noviembre “Día de muertos”, y hasta hicieron llamado para que la población vaya a visitar a sus muertitos. Lo grave es que no se va a respetar la sana distancia en estos camposantos, donde meten hasta marimbas y licor a los lugares donde se encuentran las tumbas. Ver para creer. Dixe.