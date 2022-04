A Fuego Lento

Alberto Ramos García

La desestabilización de Venustiano Carranza

-Venustiano Carranza de hoy y de ayer

-RAG en Casa del Pueblo

-Testigos de Honor, Jorge y Gerardo Toledo Coutiño

Ayer, con tremendo escandalo amanecimos los chiapanecos y por supuesto ya hay reacciones por parte del gobierno federal y estatal, tras la presencia de células delictivas que atentaron contra los habitantes del municipio de Venustiano Carranza, incendiaron parte de la ciudad, saquearon los oxxos y las tiendas Elektra. Camuflajearon sus actos vandálicos para atentar contra el actual presidente municipal, Amando Trujillo Ancheyta pero dañando las viviendas de sus padres y abuelos de forma lamentable.

Fueron 30 sujetos armados con palos, piedras, armas punzo cortantes y de fuego, pecaron de inocentes palomitas y trataron de fraguar una campaña para desmentir la existencia del COVID-19.

Sindicaron a las autoridades en contubernio con el alcalde en turno de fraguar ataques químicos mediante drones para envenenar a la gente, siendo una versión efímera que trataron de utilizar para justificar sus actos vandálicos, saqueos y robos con violencia en las últimas horas.

Avergüenza lo qué pasa en Chiapas, está pandemia ha evidenciado la calidad moral y cultura que como sociedad tenemos: primero un hombre lobo en Coita, luego las festividades que no han sido suspendidas en muchos municipios, seguimos un curandero de Zinacantán que ha descubierto la cura del Coronavirus, y ahora en Venustiano Carranza, drones que propagan la enfermedad.

Seguramente los gobiernos de otros países piensan en atacar México para declararle la guerra.

Porque hemos llegado a ese grado de ignorancia, si en las noticias existen países del primer mundo que han colapsado no solo por la enfermedad, también económicamente.

Lo ocurrido en Carranza al alcalde y su familia, así como a la madre del gobernador no puede quedar impune, sino que podemos esperar los ciudadanos como usted o como yo.

No comulgo con las estrategias que ha implementado el gobierno federal en su totalidad, pero de eso a volvernos terroristas y avasallar los derechos de otros ciudadanos, no señores, eso cruza una línea donde ya no habrá retorno sino caen los responsables. Precisamente, ?el Fiscal General Jorge Llaven Abarca informó que tras conocer la noticia criminal se instruyó el envío de una fuerza de seguridad de 400 elementos federales y estatales, así como de un grupo especial de Ministerios Públicos y peritos especializados.

Casi de manera simultánea, tanto el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el fiscal general Jorge Llaven tuvieron que dar a conocer la noticia de los daños causados, algo que ya se había propagado en todas las redes sociales.

Llaven Abarca afirmó que un grupo minúsculo de personas causó actos vandálicos en una tienda comercial, en la presidencia municipal y en tres viviendas particulares, las que corresponde a la casa del alcalde y familiares, así como de la madre del gobernador; por lo estos hechos la FGE está integrando la carpeta de investigación por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, robo, motín pandillerismo, daños y los que resulten.

¿Cuántos verdaderos culpables caerán? ¿O tomarán chivos expiatorios para salir del paso?

El grupo de personas que según la información difunda por las autoridades, está integrado por 30 personas, las cuales además saquearon tiendas de conveniencia y de artículos del hogar, intentando camuflajear sus actos vandálicos para atentar contra el actual presidente municipal, Amando Trujillo Ancheyta pero dañando las viviendas de sus padres y abuelos de forma lamentable.

Armados con palos, piedras, armas punzo cortantes y de fuego, salieron a las calles a atentar supuestamente contra las autoridades que andaban propaganda el virus. Hágame el favor. Sin embargo, ¿ese grupo por quien estaba encabezado? ¿Quién mueve los hilos de tal afrenta directa contra el gobernador? No olvidemos que Venustiano Carranza, históricamente ha sido cuna de grupos paramilitares, con antecedentes de conflicto entre grupos antagónicos de la OCEZ y la CIOAC.

Una pequeña anécdota

Los hechos desestabilizadores de Venustiano Carranza, me trae a mi memoria aquel episodio qué vivimos en carne propia varios periodistas que acompañamos a una gira de trabajo al entonces gobernador Roberto Albores Guillén

Pues, resulta, de regreso por carretera de Comitán a Tuxtla Gutiérrez, el mandatario tenía unos compromisos con varios líderes en Venustiano Carranza.

Resulta, a un kilómetro antes de llegar a Carranza había una decena de patrullas; pensé que era parte de la logística de seguridad del mandatario, y pararon la marchas los carros

Sin embargo, nos dimos cuanta qué no era eso, y el reporte del Mayor Amado no fue halagador, pues, un grupo numeroso de maestros y transportistas estaban para encararlo y exigirle cierta cosas

Lo cierto, no le tembló las piernas y la orden fue ir al encuentro con esos grupos, y propio gobernador exigió que se quedaran las patrullas y que solamente el carro que íbamos con él y de la comitiva de funcionarios, teníamos que ir.

Precisamente, los cuatros periodistas qué íbamos en la gira lo pensamos dos veces, pero al fin fuimos.

Ciertamente, al llegar al lugar de los hechos, ahí estaban los dos grupos de maestros y transportistas con cara de pocos amigos, algunos con machetes y palos

Y sucedió algo fuera de lo normal, Don Roberto Albores llegó saludando en voz alta: “Señores aquí estoy dando la cara para solucionar los problemas, no tengo emisarios soy el gobernador y soy su amigo”

Y todos quedaron perplejos y llamó a cinco líderes y se metieron a un salón de billar de don Memo Cuello Zavaleta a jugar carambola. Y en dos horas salieron riéndose y todos nos quedamos con los “ojos cuadrados” por el oficio político y la sensibilidad de Albores Guillén.

El antecedente …

Eran los tiempos electorales de 1997 en toda su efervescencia, lo habían mandado a perder por el Distrito Electoral Federal de Chiapa de Corzo, pues, se decía que los protagonistas de la Casa del Pueblo no lo dejarían pasar y había la amenaza con ser secuestrado si ponía un pie. Sin embargo, no le temblaba “las corvas” al valiente candidato a la diputación federal de nombre Roberto Albores Guillén, con una personalidad arrolladora y con discurso innovador y muy contundente comenzó a ganar simpatizantes a su candidatura.

Y vino la “prueba infernal”, donde midió su valentía, arraigo, y su personalidad, al presentarse a la Casa del Pueblo de Carranza; lugar dinamitado para cualquier candidato que tuviese el valor de presentarse.

En ese encuentro de la Casa del Pueblo, le vaticinaban a Roberto Albores Guillén, todos los presagios por haber, decían que sería corrido, golpeado, secuestrado, y hasta amarrado, sin embargo, no fue así, literalmente salió “cargado en hombros”.

Precisamente, ahí inicio con letras Grande la nomenclatura RAG

Sin embargo, hubo dos testigos de Honor, de ese encuentro fuera de serie, el entonces director del Diario de Chiapas, Jorge Toledo Coutiño (Q, E.P.D.); y el entonces jovencito Gerardo Toledo Coutiño, actualmente director general del mejor Diario de Chiapas, ambos, vivieron con mucha intensidad ese encuentro que a la postre sería uno de los mejores gobernadores de Chiapas, quien en tres años cambió la fisonomía de los caminos y carretera de la entidad; al grado que tuvo el recogimiento del Presidente Zedillo, dejó un 80 por ciento avanzado la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal; la carretera de Cosoleacaque-Las Choapas , Veracruz, con un avance tremendo solo faltaba la construcción del puente Chiapas . Y qué decir, con el Presidente Zedillo iniciaron las pláticas del aeropuerto de Ángel Albino Corzo, municipio de Chiapa de Corzo.

Finalmente: La historia se sigue escribiendo y leyendo de un hombre, quién ya es una leyenda el ex Gobernador Roberto Albores Guillén, y quien en tres años convirtió a Chiapas en polos de desarrollo en comunicación y bienestar comunicándolo con el resto del país …Honor a Quien Honor Merece.

Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante