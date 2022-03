Desde mi Trinchera

Diego Victorio

La doble moral a flor de piel.

No confundan, Morena no purifica su horroroso historial, aunque los nuevos inquilinos del partido vino tinto, creo, siguen confundidos.

Refugiarse en el partido guinda no redime su vergonzoso pasado, creerlo sería autoengañarse.

Aunque recurrir a esa artimaña es la salida fácil de los neomorenos, sobre todo de quienes cargan una larga lista de misterios culposos.

Apelar a la doble moral es el platillo favorito de los que ahora se sienten acrisolados solo por militar en Morena, cuando la historia los diseña como unos consumados impíos.

La lista de hipócritas es tremendamente amplia, los hay en el círculo cerrado del Presidente de México como también en la baja estofa.

En Chiapas tenemos sendos ejemplos como el caso de la legisladora local Patricia Mass Lazos que, para abrir boca, la diputada presenta dos actas de nacimiento, obvio, expedidas en entidades federativas distintas.

Una en Nuevo León y otra en Chiapas, así, sencillamente, falsifica su propia identidad.

Imagínese en que brete ubica su calidad moral.

Pero, aunque usted no lo crea, el finísimo detalle de tener doble presentación es peccata minuta.

Mass Lazos, de acuerdo a un portal de noticias, fue arraigada por el entonces procurador de Justicia Mariano Herrán Salvatti, presumiblemente por corrupción.

Abunda la nota periodística que, Patricia Mass, la misma que ahora se vende como inmaculada en la clase política, huyó de Chiapas, después de alcanzar su libertad.

Un apunte que no debemos soslayar es que Patricia aprovechó el generoso sistema de la tómbola para llegar por asalto al Congreso chiapaneco.

Es decir, Mass Lazos no hizo campaña, no vivió de cerca el movimiento “lopezobradorista”, no sudó la camiseta.

Sin embargo, hoy, Patricia se ciñe la vestimenta de libertadora, de independetista.

Su pasado la alcanzó y, hoy, que sus antecedentes brotan a la luz pública, simplemente, queda exhibida como una especialista del doble discurso.

La doble moral a flor de piel, a mano de Patricia, la que se dice intachable. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** El diputado local Sergio Rivas Vázquez le contestó categóricamente al siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, quien en un video que se deslizó profusamente por redes sociales descalificó a Rivas.

No conozco a Sergio, pero creo que sintiendo aludida su calidad moral lo animó a responderle a Noroña.

A diferencia de otros actores políticos de Tapachula que, el político del centro del país calificó de “pedorros”, y no replicaron, seguramente porque no tienen una buena reputación.

*** El secretario de Economía en Chiapas Yamil Melgar Bravo me confesó que, en el primer año de gobierno de Rutilio Escandón, incrementó la generación de empleos.

En otra entrega abundaré respecto a los datos que me compartió Yamil, como el tema de que la Secretaría de Economía operará desde Tapachula.

Una charla amena y productiva con Melgar Bravo.

*** El director de Educación Media en Chiapas Rafael Ovilla Álvarez, se presume, protege a maestros golpeadores en prepa militarizada “Ángel Albino Corzo”. Por lo delicado del caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría actuar de oficio y, dejar en evidencia al encubrimiento del funcionario.

En la Secretaría de Educación hay una cofradía que se está sirviendo con la cuchara grande.

Caridad, Ovilla y Oliva, se están enriqueciendo. Son los jibaritos de la 4T a costas de la educación.

*** ¿Marisquería Reina, antes Ginos, saldría del presunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Es pregunta. HASTA PRONTO.