(Primera Parte)

La educación de los niños, primera tarea de los padres

Dr. Gilberto de los Santos Cruz.

La educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida. Nuestros hijos son los futuros ciudadanos del país y del mundo. Ellos serán los forjadores de historias. Son los futuros padres y madres, y serán a su vez los educadores de sus hijos. Debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos, en buenos padres. Ellos encarnan también la esperanza de nuestra vejez. Una educación correcta nos deparará una vejez feliz, en tanto que una educación deficiente será para nosotros una fuente de amarguras y lágrimas y nos hará culpables ante todo el país.

Los padres nunca debemos olvidar nuestra responsabilidad por el cumplimiento correcto de esta importante tarea. La educación familiar, la disciplina y la autoridad paterna, el juego, la alimentación y el vestido, la urbanidad, etc. Son todos muy importantes y su desarrollo, que exige métodos adecuados. Consideraremos previamente algunas cuestiones de importancia general, que se vinculan con todos ellos y siempre deben ser tenidos en cuenta. Ante todo, establezcamos con claridad que educar al niño correcta y normalmente es mucho más fácil que reeducarlo. Una educación correcta a partir de la más tierna infancia no es una tarea tan difícil como creen muchos. Otra cosa totalmente diferente es la reeducación. Si el proceso educativo adoleció de serios fallos u omisiones, si se procedió improvisadamente, incurriendo en negligencia o ligereza, será necesario corregir mucho, reformar. Y la tarea de corrección, de reeducación, ya no es un asunto fácil. Exige esfuerzos, conocimientos y paciencia que no todos los padres poseen. En ciertos casos la familia se siente impotente para allanar las dificultades de la reeducación y se ve en el trance de internar al hijo o a la hija en una colonia de trabajo. A veces, incluso la misma colonia ya no puede hacer nada, resultando de ahí un hombre inadaptado para la vida. Y aun en el caso de que la reforma haya sido eficaz y diera por resultado un hombre trabajador, todos estarán satisfechos porque verán la parte positiva, pero nadie calculará todo lo que se ha perdido. Si la educación del mismo individuo hubiese sido correcta desde el comienzo, habría aprovechado más experiencias constructivas de la vida y estaría mejor dotado, más preparado y, por consiguiente, sería más feliz. Además, el trabajo de reeducar, de reformar, no sólo es difícil sino también penoso. Aun en el caso de éxito completo, constantemente ocasiona amarguras a los padres, desgasta su sistema nervioso y altera con frecuencia su carácter. Recomendamos a los padres recordar siempre la necesidad de educar de modo tal que no sea menester más tarde reformar, que todo se haga correctamente desde el principio mismo. Muchos errores en el trabajo familiar provienen de que los padres olvidan los tiempos que viven. Actúan como buenos ciudadanos, como miembros de una sociedad nueva, en su empleo y en la sociedad, más en su casa, entre los niños, viven a la antigua. Desde luego que no se puede afirmar que en la vieja familia prerrevolucionaria todo era malo, algunas de sus modalidades pueden adoptarse aun ahora, pero es necesario recordar siempre que nuestra vida, en cuanto a los principios que la sustentan, difiere mucho de la antigua. Vivimos en una sociedad, estamos frente a grandes batallas con la burguesía agonizante, y abocados a una gran construcción. Nuestros hijos deben convertirse en constructores activos y conscientes. Los padres deben pensar en qué se diferencia la familia actual de la tradicional. Antes, por ejemplo, el padre tenía más poder y los hijos vivían sometidos a su arbitrio incontrolado sin poder eludir su autoridad. Muchos abusaban de ella y trataban a los hijos con crueldad, despóticamente. El Estado sostenía esa autoridad por convenir así a una sociedad de explotadores. En nuestra familia, en cambio, la situación es distinta. La niña, por ejemplo, no esperará a que los padres le encuentren un novio, sin perjuicio de que también nuestra familia deba guiar los sentimientos de sus hijos. Pero es evidente que esta dirección ya no puede atenerse a los mismos métodos y debe elaborar otros nuevos, concordantes con nuestros principios. En la sociedad antigua cada familia pertenecía a una clase, y sus hijos por lo común quedaban en la misma. El hijo del campesino se hacía campesino, y el del obrero, obrero. En cambio, nuestros hijos gozan de amplios horizontes para elegir, en los que desempeñan un papel decisivo exclusivamente su capacidad y preparación y no las posibilidades materiales de la familia. Vale decir, nuestros hijos gozan de posibilidades incomparables. Y eso lo saben tanto los niños como los padres. En semejantes condiciones se hace imposible cualquier arbitrariedad paterna y es necesario ejercer una dirección más racional, cuidadosa y hábil. La familia dejó de ser patriarcal. Nuestra mujer goza de los mismos derechos que el hombre, y los de la madre son iguales a los del padre. El hogar no está sometido a la autocracia paterna, sino que constituye una colectividad. Los padres poseen en él ciertos derechos. ¿Cuál es su fuente? Antiguamente se consideraba que el origen de la autoridad paterna era celestial, la voluntad de Dios y un mandamiento especial prescribían el acatamiento a los padres. El Estado debe apoyar en el desarrollo de los niños. Los padres poseen autoridad en el seno de su familia porque son responsables de ella ante la sociedad y ante la ley. Aunque todos sus integrantes constituyen una colectividad de miembros sociales que gozan de iguales derechos, la diferencia consiste en que los padres la dirigen mientras los hijos se adecúan en ella. Los padres deben tener un concepto perfectamente claro de todo esto. Cada uno debe comprender que él no es un amo absoluto de la familia, sino simplemente el miembro mayor y el más responsable. Si este pensamiento es comprendido en forma cabal, todo el trabajo educativo se desenvolverá correctamente. Sabemos que dicha tarea no siempre se desarrolla con el mismo éxito. Depende de muchas causas, fundamentalmente de la aplicación de métodos educativos correctos, pero un factor muy importante lo constituye la organización de la familia, su estructura. Y ello, en cierta medida, depende de nuestra voluntad. Se puede afirmar categóricamente, por ejemplo, que la educación de un hijo o hija únicos es una labor mucho más difícil que la de educar a varios. Aun cuando la familia atraviese ciertas dificultades materiales no debe limitarse a un solo hijo. El hijo único se convierte pronto en el centro de la familia. Ocasiona a los padres, preocupaciones que generalmente exceden lo normal. El amor paterno se caracteriza en esos casos por cierto enervamiento. La enfermedad de ese niño o su muerte inciden en forma extraordinariamente penosa sobre los padres y el solo temor a semejante desgracia les produce una permanente y honda preocupación, privándolos de la tranquilidad necesaria. Con mucha frecuencia el hijo único se acostumbra a su situación excepcional y se convierte en un verdadero déspota de la familia. Para los padres suele ser muy difícil moderar su cariño y preocupación por él y sin querer forman a un egoísta. Sólo en la familia con varios hijos la preocupación paterna puede tener un carácter normal y distribuirse uniformemente entre todos. En una familia numerosa, el niño se acostumbra desde pequeño a la vida colectiva, adquiere la experiencia de la vinculación recíproca, y entre los mayores y menores se establecen la amistad y el cariño. En semejante ambiente la vida brinda al niño la posibilidad de ejercitarse en las distintas formas de las relaciones humanas. Tiene la oportunidad de experimentar vivencias que son inasequibles para el hijo único: el amor al hermano mayor y al menor -que son sentimientos completamente distintos- y la capacidad de compartir con ellos las cosas y los afectos. En una familia numerosa el niño se acostumbra a cada paso, incluso en el juego, a vivir en un ambiente social, lo que constituye un factor muy importante para la educación. En la familia burguesa este problema no tiene la misma importancia por cuanto toda la sociedad está estructurada sobre un principio egoísta. Hay también otros casos de familia incompleta. Son los de los padres que se han separado. Esta situación se refleja en forma muy perjudicial sobre la educación del niño, sobre todo cuando los padres lo convierten en objeto de disputa y no le ocultan su animosidad recíproca. Cuando un matrimonio está por separarse, ambos cónyuges deberían pensar en sus hijos. Cualesquiera que sean las diferencias, hay que resolverlas en forma discreta y, una vez producida la separación, ocultar a los hijos la hostilidad y el encono hacia el ex cónyuge.