Reflexiones

Fernando Álvarez Simán

“La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber”

Tales de Mileto

A mediados del mes de diciembre del año pasado, 44 personas de Wuhan, la séptima ciudad china más grande, presentaron síntomas de una neumonía atípica; es decir sin una causa aparente para que una persona sana se enferme de ello. Los médicos pronto descubrieron que la única similitud entre los pacientes, era que habían acudido días antes al mercado de mariscos de la ciudad en donde también se vendían animales vivos.

El 31 de diciembre fue identificado un virus nuevo como el causante de la infección respiratoria ubicada en el mercado de Wuhan. Ante ello, el mercado fue cerrado el 1 enero 2020 y con esa medida en los primeros días del año nuevo, ningún otro caso más se presentó; por eso se creyó que el virus aun siendo desconocido, era un caso completamente aislado y que, además, era poco probable la transmisión humano-humano, por lo que no habría una probable expansión.

A pesar de la creencia inicial, los científicos chinos aislaron rápidamente el patógeno y compartieron sus detalles genómicos con el mundo. Abrieron al resto del mundo sus descubrimientos sobre la secuencia genética del virus de manera que cualquier persona pudiera analizarlo y aportar algo a la investigación y conocer las potenciales implicaciones de la aparición del virus.

Con esta decisión, el día 12 de enero la comunidad científica internacional logró determinar que el virus del mercado de Wuhan era genéticamente similar a otros dos virus ya conocidos el SARS y el MERS. El primero apareció en China en el 2003 transmitiéndose de humano a humano y el segundo en Arabia Saudita en el 2012 transmitiéndose de animal a animal.

El virus del mercado de Wuhan fue rápidamente identificado como un “coronavirus”, una familia de virus que a nivel microscópico se observa como una corona y que pueden causar desde un resfriado común hasta el SARS, el MERS y ahora lo que se conoce por la comunidad científica como 2019vCov”, por la contracción del año en que apareció, la letra V de virus y Cov de coronavirus.

Con la secuencia genómica del 2019vCov” compartida internacionalmente muy rápido, se detectó el primer caso fuera de China; se trataba de una persona que viajó desde Wuhan a Tailandia. Esta persona no había visitado el mercado de Wuhan, pero había estado en la ciudad. Con ello se tuvo la certeza de que había una fuente de transmisión de humano a humano.

Al mismo tiempo de que se determinó que la transmisión era posible de humano a humano; economistas, matemáticos, estadísticos y expertos en “big data” analizaron las frecuencias de tráfico aéreo internacional desde Wuhan y estimaron que el potencial primario de riesgo de transmisión era en Asia. Con lo que se descubre el primer caso en Japón y se concluye que era posible la ocurrencia de otros casos sin que se hayan detectado.

Con la identificación del 2019vCov” y sus riesgos la comunidad científica internacional ha colaborado de manera tradicional, es decir en laboratorios haciendo pruebas científicas; pero también compartiendo sus descubrimientos en tiempo real a través de las redes sociales haciendo la investigación más compleja y contribuyendo a soluciones más rápidas; todo ha sido posible a la producción de conocimiento científico con publicación inmediata de datos, métodos y resultados. Es decir, la ciencia abierta.

La enfermedad X

Los epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud siempre aguardaron temores sobre la aparición de pandemias mundiales. Ese temor parte de dos preguntas fundamentales: ¿con qué facilidad se puede transmitir la enfermedad directamente de persona a persona? y la segunda pregunta es saber ¿qué tan peligroso es la enfermedad?

El trabajo desarrollado por la comunidad científica internacional para conocer los alcances del 2019vCov” abona para descubrir las respuestas a esas preguntas en la eventualidad de un brote de virus por ejemplo, porque a través de los “modelos desarrollados” se pueden implementar medidas médicas y sociales para contenerlo.

La comunidad médica internacional está convencida de que aparecerán más “enfermedades X” como ha denominado a los brotes que tienen la probabilidad de expandirse por el mundo porque virus y bacterias mutan de insectos y animales hacia la posibilidad de infectar a las personas. Se dice por ejemplo que el 2019vCov” mutó hacia los humanos desde los murciélagos por que en el mercado de Wuhan se ofreció como platillo exótico. Una mejor vigilancia en los lugares en donde se realiza esta práctica ayudaría a reducir la posibilidad de la aparición de una enfermedad X.

El verdadero potencial del 2019vCov” será más conocido en las próximas semanas. Un tiempo récord. Pero es también de reconocerse que el conocimiento de su funcionamiento, los daños que ocasiona y la probabilidad de su efecto multiplicador en el mundo; no podrán detenerse de la noche a la mañana. Son necesarios los “cercos” y controles epidemiológicos y las medidas sanitarias en cada país del mundo.

Dependiendo del tiempo en que el virus 2019vCov” esté circulando sin ser erradicado, existe la probabilidad de que el brote sea un evento superdifusor. Es decir, uno de los contagiados por la enfermedad se pueda comportar como un organismo inusualmente contagioso.

Hasta este momento, el virus ha llegado a 13 países del mundo incluidos Estados Unidos, Australia y Francia, el primer país europeo con un caso ya diagnosticado. El virus 2019vCov” ha contabilizado 1,441 casos hasta el día de ayer sábado 25 de enero y de ellos, 42 han sido mortales. Hay 13 ciudades chinas en cuarentena total incluida Wuhan con sus 11 millones de habitantes; la ciudad en donde se originó el brote inicial. El 90 por ciento de los casos han ocurrido en China y también hasta el momento, la totalidad de los decesos.

China, grandes males, grandes remedios

El brote del virus 2019vCov” ocurre en los días en que China celebra el “año nuevo chino”. Por esos muchas celebraciones se han cancelado incluidas las visitas tradicionales en esta época a la “Ciudad Prohibida”. Hasta el 17 de enero, todos los casos confirmados en China continental fueron únicamente en la ciudad de Wuhan, pero después de ello, la alarma fue internacional.

Entre el 17 y el 22 de enero, el número de infecciones confirmadas se multiplicó por diez; de los 618 infectados para esa fecha, diez habían fallecido. Varios de ellos eran trabajadores de la salud que habían participado en el cerco del mercado de Wuhan. El día 23 las autoridades de la ciudad de Wuhan declararon la prohibición de viajar. Horas después, se detuvo el transporte público de Wuhan, se cerraron los aeropuertos y se bloquearon las autopistas. Además, se impuso un cerco epidemiológico en dos ciudades cercanas, Ezhou y Huanggang.

Las autoridades en Wuhan inicialmente minimizaron el nuevo virus, pero eso cambió justo antes de que el gobierno federal chino en voz del propio presidente Xi Jinping dijera que los trabajadores de la salud habían sido infectados y diera la orden de que, a través de las redes oficiales y los canales oficiales del gobierno, se le proporcionara a la población china, las actualizaciones diarias sobre el comportamiento del virus y las medidas del gobierno para contenerlo.

Pronto, la prensa china recordó los datos de la epidemia del 2003 del SARS, en mayo de 2003, el tráfico de pasajeros en China cayó más del 40 por ciento respecto al año anterior. Tiendas, restaurantes y hoteles cerraron. El PIB trimestral cayó 3.5 por ciento, pero se recuperó el siguiente trimestre. El contexto de este brote de 2019vCov” es otro. China ahora es más global. Tan solo en la provincia de Hubei en donde Wuhan es la capital, 450 mil personas viajan diariamente en tren, una cifra más del doble que en el 2003. En vuelos nacionales, China mueve 205 mil pasajeros, una cifra seis veces más grande que en 2003, año del brote de SARS.

Precisamente la decisión de abrir la información a la población en un régimen tan cerrado a la opinión pública, tiene que ver con las celebraciones del año nuevo, que en China se realizan del 24 al 30 de este mes. Millones de chinos toman un vuelo para estar cerca de la familia. Pero el virus puede tardar una semana o más en incubarse, por lo que algunas personas infectadas pueden no ser detectadas en estos momentos.

Ahora mismo el gobierno construye en Wuhan un hospital de mil 300 camas, diseñado para albergar a los enfermos de la epidemia. El hospital estará listo el 3 de febrero. Hay 11 ciudades chinas con prohibición de viaje para sus habitantes. Es decir, no pueden salir de la ciudad, la medida involucra a 36 millones de chinos.

¿Riesgo de pandemia mundial?

El riesgo de que el virus se esparza por el mundo es real. Pero ello depende de la efectividad de controlar el brote inicial y el aislamiento que pueda darse a los enfermos que los demás países del mundo identifiquen. El mundo entero ha avanzado en medidas efectivas para controlar este tipo de brotes y la difusión de su secuencia genética permitirá avanzar más rápidamente en una cura.

En el brote del SARS del 2003 la comunidad científica culpó a China de no divulgar sus investigaciones para la cooperación internacional que hubiera evitado muchos de los decesos. Ahora con el brote de 2019vCov” China aprendió la lección y comparte toda la información posible.

El propio presidente chino Xi Jinping consciente de la situación ha enfatizado oficialmente la necesidad de enfrentar el brote y ha advertido a los funcionarios de su gobierno que quienes escondan o atrasen la información “serán clavados en el pilar de la vergüenza por la eternidad”. Además de que su gobierno tomará las medidas necesarias contra ellos.

Ahora mismo no es posible sacar conclusiones sobre la tasa de letalidad del virus porque incluso el tratamiento tiene que ser aprobado con protocolos. Pero es evidente que sus peligros potenciales no pueden descartarse y existe la preocupación entre la comunidad científica que pueda mutar a algo peor. Pero hasta ahora, no se ha demostrado que 2019vCov” sea tan transmisible como SARS, ni que tenga una tasa de mortalidad tan alta como el síndrome respiratorio de Medio Oriente y los expertos en salud dicen que China está mejor preparada para enfrentar al virus.

Es evidente que el mundo está mejor preparado para enfrentar una amenaza de ese tipo. Por ello, los ciudadanos debemos estar atentos a las noticias y las autoridades a manejar la información con veracidad y responsabilidad. Finalmente, un brote epidemiológico si se controla correctamente mejora la preparación para la próxima amenaza que seguramente ocurrirá. No es hora de tener miedo, es hora de informarse y de comunicar información con todos los seres queridos, los amigos a quienes usted le tenga afecto.