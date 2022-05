Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La FGR da duro golpe al narcomenudeo en San Cristóbal de las Casas…

Luego de dar a conocer que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a esta Unidad Administrativa, de acuerdo a los trabajos de inteligencia y de investigación, dieron cumplimiento a una orden de cateo, en la que se aseguró droga en un inmueble ubicado en San Cristóbal de las Casas, el delegado de la fiscalía Alejandro Vila Chávez señalo que todo se derivó a una denuncia anónima que ciudadanos hicieran vía telefónica a la FGR por lo que de inmediato se llevó a cabo una investigación para esclarecer el hecho, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. Vila Chávez agrego más adelante que, según los Informes que arrojo las investigaciones Policiales Homologado (IPH), elementos de la PFM, adscritos a la subsede en San Cristóbal de las Casas, se trasladaron al Barrio de la Merced, del municipio antes mencionado, donde logaron localizar dos paquetes rectangulares con marihuana, -adujo- con un peso aproximado de un kilo con 511 gramos, cuatro bolsas de plástico con marihuana con un peso aproximado de un kilo 100 gramos, 84 bolsas de plástico de diversos tamaños con marihuana, que arrojaron un peso aproximado de 447 gramos. Más adelante el fiscal de la federación en esta entidad indico que, Además, dos frascos de vidrio con tapa con 51 bolsas de plástico, en las cuales había un polvo de color verde con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 68 gramos, un frasco de vidrio con vegetal verde y seco con las características de la marihuana con un peso aproximado de 35 gramos. En conjunto, el peso de la marihuana fue de tres kilos 161 gramos. De igual manera el Delegado federal de la FGR subrayo que de igual forma se logró asegurar cuatro plantas de marihuana con un peso aproximado de 93 gramos, 38 bolsas de plástico con un polvo blanco compactado, con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 99 gramos; seis bolsas de plástico con 19 pastillas de diferentes colores, al parecer anfetaminas; dos hojuelas al parecer residuo de cocaína y un trozo de forma cuadrada de color azul con las características del LSD. Remarco Vila Chávez que se logró el aseguramiento de Mario “N”, Silver “L”, Ángel “N”, Mauricio “G”, Julio César “E” y Citlaly “L”; quienes quedaron junto a lo asegurado a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación, por la probable comisión del delito contra la salud…ver para comentar

PROPONE ESTRATEGIA SALAZAR FARIAS PARA REACTIVAR LA ECONOMIA

El legislador local Emilio Salazar Farías señalo a este columnista vía telefónicas que los Municipios deberían todos, sin excepción de uno solo condonar el pago del agua, aunque, aclaro el diputado los municipios son la parte más pobres de la estructura política federal, es por ello -dijo- he lanzado un exhorto a los diputados federales y senadores para que se haga un pinto de acuerdo, o bien generen una iniciativa para que se difiera el pago de luz, o se exente el pago de la luz durante los meses de la contingencia que estamos padeciendo en todo el mundo a costa de la pandemia que provoca en virus COVID-19. Así mismo el legislador Salazar Farías urgió para que se tenga consideración en el pago de las cuotas obrero patronal para rescatar el empleo, aclarando que estas propuestas servirían para rescatar la economía no solo de nuestra entidad sino de todo el país. Así mismo propuso, Diferir el pago de impuestos, esto ya lo han hecho en otros países y es lo que nos urge fundamental para establecer un fondo importante de financiamiento de bajo costo para los empresarios -adujo- eso lo que verdaderamente necesita nuestra economía para reactivarse porque si no vamos a vivir una recesión brutal durante los próximos meses. Al final el diputado acoto, Hoy, lo que debemos rescatar es el empleo, tenemos que rescatarlo, pero a la voz de ya, necesario enfrentar la contingencia de salud, si, pero, al mismo tiempo es importante pensar que tenemos que pensar en la contingencia económica, este es el exhorto que hago y habría que implementarlo. Bueno tiene razón el legislador y ojalá tomen en cuenta sus homólogos diputados federales y senadores, y por qué no decirlo, el mismo gobierno de los tres niveles…sin comentarios… por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK