Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

La frialdad estalinista de Gatell

Sin la menor sensibilidad Hugo Gatell advierte de una nueva cifra de muertos por COVID-19 según sus modelos personales de la Pandemia, será 3 veces más de sus primeros cálculos, con toda frialdad anuncia que podemos esperar entre 25 a 30 mil decesos por la enfermedad, por qué habríamos de creerle ahora cuando no ha sido capaz de calcular el pico más alto de la enfermedad. La cifra de contagios se encuentra arriba del 90% de la pronosticada por el subsecretario en el mes de abril, si tomamos en cuenta que los protocolos a seguir se alinearon en función de estos pronósticos, es obvio que están fuera de toda verdad y de la realidad que los muertos y contagios le zampan a la cara al invitado de la OMS. Se da a conocer que la letalidad en casos de personas intubadas en el Hospital de Nutrición y en los Hospitales Privados es cero, mientras que en el Centro Médico y en los hospitales del IMSS es de más del 80%. Datos así lo único que sugieren es que a las muertes por COVID se suma la incapacidad e inexperiencia del personal médico no especializado. El Presidente con su ejemplo nos manda decir ¡Sálvese quien pueda! Es inimaginable lo que estamos por enfrentar, como inexplicable que el Presidente inicie sus viajes de campaña a la que ni el peor panorama en salud es capaz de frenar. La perseverancia que distingue a López Obrador no tiene límites, pensaríamos que el peligro y riesgo en la salud de los mexicanos podría detener la politización de la pandemia, pero sin temor alguno de ser señalado como responsable del descontrol y pese a las recomendaciones de los encargados de su seguridad en ocupar los aviones o helicópteros de la flota militar para visitar cinco estados en 4 días, prefirió abordar su camioneta y, en una caravana de más de 8 camionetas blindadas de elementos del extinto EMP y de la extinta Guardia Presidencial, escoltadas además por patrullas militares de la GN, decidió viajar por la noche del viernes rumbo a Palenque Chiapas donde desde su rancho inició el recorrido el día domingo hacia el estado de Quintana Roo, pese a los pronósticos del tiempo que advierten sobre la tormenta tropical Arthur y que afectará los estados programados para dar el banderazo del Tren Maya en los tramos correspondiente a cada lugar. El apoyo en la logística que el presidente recibe gracias a las autoridades de uno de los estados que tanto aprecia es importante, sin embargo, la preocupación del Gral. Cresencio por la movilidad del Presidente y la del equipo que le acompaña bajo severas condiciones climatológicas y por supuesto sanitarias, son ahora una gran preocupación que se suma a todas las tareas de coordinación en los hospitales a su cargo y en la construcción de los proyectos más importantes de esta administración. La seguridad del Presidente está en sus manos, de ahí la importancia de que acceda el primer mandatario en aceptar la sugerencia del Secretario de utilizar la infraestructura y experiencia del Ejército y Marina en este reinicio de gira. Por otro lado no sabemos sin las inclemencias del clima o la dificultad en la comunicación del presidente en esos lares fueron la causa de no haber sido informado de los más graves incidentes desde que inició la administración de Rutilo Escandón, ya que en la localidad de Venustiano Carranza, civiles armados incendiaron viviendas y generaron un caos que obligó a sus habitantes abandonar el pueblo, afirmaban que el gobierno estaba esparciendo el virus con tal seguridad, que incluso el personal médico tuvo que abandonar las instalaciones de la unidad hospitalaria del IMSS por temor a ser agredidos. Sin duda los gobernadores de esas entidades tendrán también que atender no sólo los caprichos del primer mandatario, sino desconectarse de lo que para sus estados es prioridad en plena Pandemia, en pleno regreso a la nueva normalidad y, por si fuera poco, en plena tormenta tropical. Gobernadores que junto con los del resto del país se preguntan sin respuesta por el manejo del semáforo que indicará la reapertura, que, con respecto a esto, en los pasillos de la SEGOB se comenta que el presidente le dio la estocada final a su titular al mandarle información errónea que sería la federación quien marcaría la luz del semáforo, para después desmentirla de que no será así. Tal equivocación no es creíble de quien tiene la responsabilidad de ser el puente con la federación si no fuera porque el Presidente la quiere fuera. La lejanía en estos últimos días de Ebrard cuando estaba al frente de toda crisis podría deberse a que será él quien ocupe ese cargo.

DE IMAGINARIA

Al margen de la seguridad con la que el Presidente dice saberlo todo, a la pregunta expresa de un periodista en la conferencia matutina sobre la revuelta de pobladores de la localidad de Venustiano Carranza Chiapas respondió no estar enterado, la incomunicación con su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana nos demuestra que no siempre el Presidente lo sabe todo.