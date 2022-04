Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La frontera sur de México sigue siendo frontera de nadie. Una 4T desinteresada

Las ultima horas del 2020, sigue siendo testimonio cruel y desalmado de que la frontera sur de México, con tercera o cuarta trasformación vale un soberano cacahuate para el centralismo del poder en la capital del país, y sobre todo que se le ha pedido la intervención del propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que enarbola justamente la trasformación del sur del país, y que ha reconocido de que en efecto en México, existen dos clases de mexicanos, los del norte y los del sur.

Más allá de que se anunciaron para el 2021, nuevas caravanas migratorias de Centroamericanos rumbo al sur del país y en busca del “sueño americano”, en las últimas semanas migrantes de distintas nacionalidades se mantienen en la ribera del río Suchiate, que sirve de referencia limítrofe entre México y Guatemala, en espera de una oportunidad para pasar de manera ilegal a territorio chiapanecos y es como están ingresando dentro del perfil “operación hormiga” pero que se multiplican en miles de extranjeros.

Sin embargo, la fragilidad de la frontera sur, se puede observar que son unos cuantos agentes de migración los que resguardan y vigilan la frontera mexicana del sur, y muy pocos también los integrantes de la Guardia Nacional. Es preocupante que tanto se ha “cacaraqueado” de que ya “México es otro”, pero saber en qué galaxia, porque la puerta del sur, sigue siendo segregada, marginada y olvidada, al menos en materia de seguridad, probablemente estén esperando como viene la política del triunfador Presidencial de los Estados Unidos, Joe Biden.

El primer escenario grotesco de la “frontera de nadie”, es que el ingreso en “la operación hormiga”, que cuantificados en al menos una semana podría decirse que ya es una “caravana mediana” que se está colando a nuestro país. Son miles de migrantes que se encuentran “varados”, en el límite fronterizo entre Chiapas y Guatemala, esperando el tiempo preciso para poder “internarse” al territorio mexicano, y poder seguir su travesía rumbo a los Estados Unidos u a otro lugar de la República Mexicana, porque no hay que olvidar que ya hay también “sueño azteca” para los extranjeros de Centroamérica.

El otro escenario es la complicidad que tampoco le han metido mano o interés el actual gobierno de la cuarta trasformación, como es el contrabando de mercancía en toneladas que cruzan diariamente de México hacia Guatemala a través de las balsas que se encargan de pasar los productos mexicanos, como es cerveza, jabones, papel de baño y hasta productos de la canasta básica, porque para los hermanos de Guatemala, su dinero vale más y les conviene comprar en México. En dos años de pregonar trasparencia pública, increíblemente la Secretaria de Hacienda federal, no ha asumido su papel para contrarrestar el contrabando que se da todos los días en la frontera sur. Curioso que la 4T no tenga ojos para el sur de México.

En el municipio de Suchiate, la inseguridad y los problemas suben de tono, por el mismo fenómeno migratorio, donde ni Migración Mexicana (INM) mucho menos Guardia Nacional, se les puede ver que están combatiendo lo ilegal y lo prohibido, por eso el llamado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que regrese su mirada a esta frontera de Chiapas con Guatemala, para solventar mejor la limpieza y honestidad fronteriza, sobre todo ahora que arranca el proyecto de los “estímulos fiscales” prometidos por el Presidente López Obrador, a partir del primero de Enero.

Los últimos ataques y crímenes de delincuentes en el municipio de Tuxtla chico y Suchiate, es prueba fehaciente de que estamos peor que antes. Se sale de Guatemala, para entrar a “Guatepeor”.

Morena aplaza fecha de registro de aspirantes a diputados federales

El dirigente nacional de MORENA; Mario Delgado, anunció que se aplazarán las fechas de registro de candidaturas para las y los aspirantes a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electoral de 2021. El registro de aspirantes a diputaciones de mayoría relativa será a partir del 5 de enero y hasta el 21 dependiendo del estado, mientras que, para las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, se hará por circunscripción a partir del 12 de enero.

La convocatoria señala que el registro de aspirantes para ocupar las candidaturas se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones; Morena explicó que ante la emergencia sanitaria por COVID-19 se continúa modificando las dinámicas sociales, inclusive, lo relacionado con el desarrollo del proceso electoral federal, por lo que se estima necesario ajustar las fechas de los registros de aspirantes a diputaciones federales.

Rapiditas. – Donde quiera hay mañosos y perversos, y no porque sea MORENA, ya están santificados. Resulta que el excandidato a la secretaria general de MORENA nacional, el chiapaneco Emilio Ulloa, anda pregonando que él va a ser el delegado nacional del vino tinto en Chiapas, y que eso ya lo había acordado con el anterior personaje identificado como “El ex número dos” del palacio estatal. Más bien se montó todo un tinglado de “política perversa y retorcida” que desde que dejó de ser candidato a la secretaria nacional de MORENA, inmediatamente se consolido la estrategia para impulsarlo, pero fue un fracaso, porque a Ulloa, nadie lo quiere, ahora su “manager” tampoco sigue en el poder. Es más, hasta lo señalaron (Ulloa) de que andaba ofreciendo candidaturas a alcaldes y diputados locales. Háganme favor. Ver para creer…Más allá de las siglas partidistas, sino analizando al “ente humano”, José Antonio Aguilar Bodegas, son de esos políticos estatales que son todavía un orgullo para cualquier partido político que lo cobije y lo guarezca. A donde vaya como aspirante a una diputación federal en la Costa, será un contendiente difícil de vencer, así sea de cualquier instituto político que lo saque a la plataforma de lanzamiento. Lo piden en el PRI, en el PAN y hasta en el PRD. Sería un candidato que suma siglas, y que lo persigue una experiencia en materia legislativa que se convertiría en un “parlamentario de lujo” para la próxima camada de la cámara de diputados. Hasta MORENA se sentiría orgulloso de enrolarlo en sus filas, por su disciplina institucional. En fin…Por cierto en 10 aspirantes para una diputación federal por MORENA en Chiapas, ya están siglados por MORENA, PT y el PVEM. En 3, que son Ocosingo (Distrito 3), Pichucalco (Distrito 4) y Tapachula (Distrito 12), todavía siguen las negociaciones, sobre todo pactos y compromisos, para que el “ungido” sea un fuerte defensor de la 4T. En el caso de Tapachula, MORENA tiene que garantizar el triunfo de su candidato a la diputación federal, sino habrá ira y arrebato de “ya saben quién” desde la capital del país. Hay lugares especiales en Chiapas, que los están viendo con lupa y hasta las presidencias municipales de al menos cuatro ciudades de Chiapas. Las demás que se las repartan…Hay compás de espera por la mesa de recolección de firmas de un grupo de Morenistas que exigen en Tapachula, y que se encuentra en el “Parque Bicentenario” que sencillamente no quieren ir en alianza con el PVEM. Es un grupo reducido y los que han creado el zipizape y la riña, por eso tanta alharaca y la espera. Dixe.