Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La gente no entiende: Urge tomar medidas más drásticas y concluyentes

*El quédate en casa le hacen el fuchi en Chiapas. Extranjeros en Tapachula andan como turistas por la ciudad.

Hay que decir las cosas como tal, los mexicanos y chiapanecos, ya ingresamos a una etapa difícil y critica, y es en los próximos días donde dependerá de la misma población de Chiapas, el que no se nos salga del huacal el contagio del coronavirus, porque el asunto llegara hasta el 30 de abril y probablemente hasta el 15 de mayo la jornada que han llamado los expertos y técnicos como el más supremo periodo peligroso por diversas razones que ellos esgrimen, y han explicado a través de las conferencias de prensa a nivel nacional por parte del sector salud federal y estatal.

Lamentablemente la gente no entiende, no concibe mucho menos razona –no todos evidentemente- y como que nada ocurriera sigue desplazándose por las calles de las principales ciudades de Chiapas y demás municipios. Un numero grueso de población sigue viviendo como si no estuviéramos en una emergencia nacional, mucho menos que haya una pandemia mundial.

El #quedateencasa y el #quedateencasa, no han funcionado en Chiapas, esas expresiones que vimos en la televisión mexicana de las fiestas religiosas pueblerinas de los municipios de Venustiano Carranza y San Juan Cancúc, muestra que prefieren salir de sus casas no importando el peligro de muerte que acecha estando afuera. Asustó esas grande peregrinaciones y masas de gente transitando por las principales calles, y en otras participando en ferias de diversión municipales. La gente no entiende y no entenderá mientras no se aplique medidas más rigurosas.

Ha faltado más información oficial para advertir que tampoco realicen festejos o fiestas de cumpleaños, donde por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, se acostumbran a celebrarlos, invitar a la extensa familia y al numeroso grupo de amigos, lo cual demuestra ahora que es un alto riesgo de contagios, y ahí está el ejemplo del municipio de Cacahoatán, donde el fantasma del coronavirus se hizo presente, al celebrar un onomástico que hoy tiene con el “Jesús en la boca” al menos 300 personas que convivieron con el protagonista contagiado, y que ya se comprobó dio como positivo en la pruebas médicas.

Inclusive se ha pedido a la secretaria de salud que dirige el Doctor José Manuel Cruz Castellanos, que asuma con responsabilidad su papel para que haya un “rastreo” medico con todas las personas que tuvieron contacto con el enfermo o que estuvieron cerca del contagio, con la única medida de que no se vaya a expandir la enfermedad en esa región que tiene nexos urbanos con Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez, y Guatemala.

Inclusive en esa región chiapaneca de la frontera sur, ya las autoridades municipales de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Unión Juárez, han echado andar estrategias de confinamientos o reducidos “toques de queda” dentro de su población para que en determinadas horas de la tarde, noche y madrugada, no salgan de sus casas obligatoriamente, y a través de videos en las redes sociales y radios locales se viene informando incesantemente para que la gente tome sus debidas precauciones, y evite salir de sus casas para no estar expuesta al peligro del contagio.

Son medidas plausibles porque estamos en medio de una contingencia peligrosa y una emergencia nacional, y, que se nos puede salir del huacal, y es necesario tomar medidas más drásticas y radicales, y si es posible un “Toque de queda” en los municipios donde florezca más el peligro del fantasma del coronavirus. Estamos en una guerra, donde el enemigo es el coronavirus, y hay que actuar como tal, con energía y que las autoridades no anden pensando en el que dirán, porque la mejor calificación del pueblo, será después cuando concluya esta pandemia mundial.

Confinamiento, aislamiento, encierro, reclusión, toque de queda, como se le quiera llamar, pero se tendrá que darles más volumen a las medidas preventivas con mayor energía y carácter. Hay mucha lentitud en el sector salud de Chiapas, donde se piensa más en la política que en una acción humana ante una pandemia que se está viviendo, y que resulta ser peligrosa. El médico José Manuel Cruz Castellanos, deberá ser más preciso, formal y más real con todo lo que viene informando, y evitar que a los chiapanecos NO se les informe con la verdad. Y por otro lado que informe de las inversiones en los insumos que se vienen aplicando, y que también es salud pública. La credibilidad se está extraviando.

Nos señalan nuestras autoridades federales que el pueblo de México, siempre ha sido fuerte y solidario en tiempos de contingencias, podríamos decir que sí, pero no hay que olvidar que este asunto es una pandemia peligrosa y que nunca la hemos vivido en las últimas tres o cuartas generaciones de mexicanos, y que por ello, no podemos decir que en México, los mexicanos estamos firmes con el hacerle frente al coronavirus, es preocupante decir NO, pero así es, nuestra población no ha entendido los mensajes de salvación de #quedarseencasa.

Es triste decirlo, pero hasta ahora los llamados de prevención en favor de la gente no han sido respetados y obedecidos, donde casos como Tapachula, el peligro es más fuerte, porque con los miles de extranjeros que se encuentran estacionados en esta parte del país, tampoco hacen caso a los llamados, por lo tanto, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) deben de optar y elegir por algo más consistente para que los migrantes cumplan con los llamados de alerta. Cientos de extranjeros ayer como si anduvieran de turistas por las calles de Tapachula. ¿Y el INM?

La gente no ha entendido en Chiapas, y urge hacerlas entender, no es cualquier cosa la que se encuentra en riesgo, es nada menos que la propia vida. Repetimos nuestra población no ha entendido lo de la emergencia nacional y el peligro de la epidemia de muerte. Y si alguien tiene otros datos que lo diga.

Autorizan a gobernadores usar fondo de seguridad para insumos médicos

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Leonel Cota Montaño, informó que por disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores y alcaldes podrán disponer de los recursos que son parte de los fondos de seguridad para la compra de insumos médicos con la finalidad de enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, Cota Montaño indicó que en acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, se determinó que los estados y municipios podrán disponer del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), que es destinado a la capacitación de cuerpos policiacos y a la prevención del delito.

Lo anterior, con la finalidad de que los cuerpos de seguridad de México cuenten con los equipos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 y eviten el contagio mientras realizan sus labores. Dixe.