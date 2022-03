Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La gente sigue llenando las calles y lugares públicos, se deberá asumir estrategias más drásticas

Ante el otorgamiento que nos dan las autoridades de salud federal de que cada entidad es libre para estructurar y organizar sus estrategias de salud ante el coronavirus, la situación de Chiapas, podría caminar para asumir sus propios mecanismos de defensa para evitar la propagación del Covid 19, donde las medidas de distanciamiento social debieran ser obligatorias, para evitar mayores contagios, y como lo han hecho otras entidades federativas y grandes ciudades del país, de que quienes no las cumplan con su obligatoriedad, deben de ser sancionados y que la fuerza pública tendrá la encomienda de cumplirlas.

Pareciera que fuera medidas muy severas, pero hay que entender que estamos en una emergencia nacional de salud pública y de que se trata de salvar vidas y evitar lo más posible que el pueblo se contagie, y que se colapse toda la plataforma hospitalaria y todo esto nos lleve a una fatalidad de salud con indeterminado número de fallecimientos y contagiados para el pueblo chiapaneco. Son medidas que crean polémica pero que muchas entidades del país lo están asumiendo con el propósito de evitar justamente los colapsos peligrosos de una epidemia que no se pueda controlar.

Solamente por su condición fronteriza de Chiapas y que México no cerro su frontera sur, nos encontramos con mayores probabilidades de que una epidemia mundial como el Covid 19, se extienda más peligrosamente ante un peligro mortal que se llama migración Centroamericana, africana y de al menos otros 25 países del planeta. A eso hay que agregarle que nuestra gente de Chiapas no entiende con la urgente medida sanitaria de quedarse en casa y guardar su sana distancia. Chiapas definitivamente requerirá de nuevas estrategias y el sector salud con el médico José Cruz Castellanos, lo debe de ver así, porque todo lo que se desordene y desquicie ya el dedo índice popular lo estará sindicando de los yerros.

Es muy cierto que antes que entrara la fase 3, se criticó mucho lo de las medidas unilaterales en algunas entidades federativas, pero todo este asunto ha ido cambiando y a horas de la entrada dela fase 3, ya se tuvo otro escenario de la epidemia del coronavirus a nivel nacional, y el gobierno federal a través del sector salud empezó a llamar a los gobernadores para que sean ellos los indicados para analizar los frentes para pegarle a la enfermedad. Ahora en cada entidad serán los mandatarios estatales y Presidentes municipales en sus municipios, quienes sean partícipes de sus estrategias conforme lo requieran sus territorios donde gobiernan.

Lo cierto es que en un caso de emergencia nacional dentro del rubro de la salud, y ante una pandemia mundial, las regiones de México, son diversas, disimiles, y desemejantes, por lo tanto quienes las conocen perfectamente son sus gobernantes, y no el centralismo federal, por eso se abrió ese abanico para que los que vivan en las entidades federativas sean quienes lleven sus medidas preventivas, porque hay lugares que hasta el uso del cubre- bocas ya es obligatorio en unas ciudades metropolitanas y ciudades medias de México.

No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen, por eso hay razón de que los que no cumplen con las medidas sean los cómplices peligrosos de los contagios. En Chiapas ciudades como Tapachula y San Cristóbal de las Casas, solamente ayer, la gente salió a las calles como que fuera feria popular. Esas imágenes de San Cristóbal, donde cientos de pobladores atiborrados alrededor del Palacio Municipal, encendió un foco rojo de alerta ante esta postal de que la gente no entiende que estamos en un peligro de muerte.

En Tapachula también la gente no entiende los mensajes preventivos para salvaguardarse de la enfermedad del coronavirus. Por más llamados de las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, las calles de la ciudad se siguen observando con mucha gente transitando, y lo que más horroriza que es los éxodos de extranjeros que también hacen lo suyo, y como si no estuviera pasando nada, los migrantes andan de turistas, se les ve en grupo también por las calles citadinas. La gente no entiende, ni los locales mucho menos los extranjeros que se encuentran hacinados en Tapachula y que apuntan a más de 60 mil migrantes.

Lo cierto es que, si seguimos este paso de no hacer caso, y desechar los llamados de previsión que nos hacen las autoridades federales, estatales y municipales, en muchos lugares de la entidad estaremos expuesto a que se nos salga del huacal el problema de la salud pública, por eso, es importante la reflexión de que si es estratégico el tomar otras medidas severas como se han hecho en otras entidades federativas del país. No es cualquier cosa, la que está en la plataforma del debate, sino que es la vida misma y la salud de millones de chiapanecos.

Salir de casa para lo estrictamente necesario. Población considerada de riesgo no deben salir de casa. Solo pueden operar los negocios definidos como esenciales. No puede haber eventos, reuniones de más de 50 personas. Prohibido el uso de espacios públicos. Guardarse las medidas de salubridad y sana distancia, además de instalar filtros para vigilar que no ingresen ni salgan personas enfermas, principalmente en los puntos de ingreso de las cuatro principales ciudades chiapanecas: Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, aunque podría alargarse la lista. No lleves la muerte a tu casa.

De corrupción y fraude acusan al edil Joaquín Zebadúa de Berriozábal.

Siguen las denuncias públicas en contra de muchos Presidentes Municipales de Chiapas, que no están cumpliendo a cabalidad su función pública, y actúan como si no estuvieran en la cuarta trasformación, que prometió transparencia pública y no juguetear las finanzas públicas, y sobre todo en las alcaldías de Chiapas. Ya debe de preocupar el gran número de ediles chiapanecos que de una u otra forma son denunciados por actos de corrupción y sospechosismo público.

Ayer le tocó el turno al alcalde de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alva, quien fue acusado por la población de que alrededor de 40 millones de pesos invirtió en un proyecto de agua potable para su municipio, sin embargo aseguraron en aquel lugar que todo fue un vil fraude y un engaño a la gente de Berriozábal.

A través de un documento bien elaborado la población explica punto por punto como se hizo el presunto fraude y como el edil manipulo muchos escenarios con la pretendida de que dicho proyecto de agua potable simplemente fue una treta y ardid, y que es necesario que se abra una investigación. Andan irreconocibles los alcaldes de Chiapas –No todos- y ya anda mostrando el cobre, y si no le ponen un hasta aquí, esta situación dela corrupción se convertirá también en una epidemia condenatoria en Chiapas dela función pública municipal.

PD: El gobierno de Israel anunció el regreso a las actividades normales en sus ciudades pues considera que superaron la fase de pandemia del coronavirus o COVID-19. De acuerdo con El Universal, ciudades como Jerusalén y Tel Aviv reiniciaron actividades por lo que las calles se reportan con movilidad de autos y camiones, así como las personas caminando por la calle. Qué bueno.