Mario Caballero

La Gran Propuesta De Eduardo Ramírez

La propuesta del senador Eduardo Ramírez de que la Comisión Federal de Electricidad suspenda el cobro de energía eléctrica durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, tiene argumentos de peso por los cuales el Senado y la Presidencia de la República deberían respaldarla con el debido compromiso. ¿Por qué? Trataré de explicarlo.

Para empezar, el legislador chipaneco no pide perdonar el cobro, sino solamente aplazarlo para los últimos meses del año.

La CFE no perdería nada económicamente al dejar de recaudar el pago, ni se vería afectada en su estructura y capacidad laboral y no tendría inconvenientes en la producción. Todo lo contrario, al acceder a la prórroga estaría otorgando beneficios a millones de familias y miles de empresas mexicanas que han sido perjudicadas por la pandemia.

Como bien se sabe el Covid-19 ha traído graves daños a la salud de millones de personas en todo el mundo, con decenas de miles de muertos. Pero también ha traído enormes pérdidas económicas para los países. En tan sólo cuatro meses ha logrado paralizar a mínimos históricos la movilidad, por lo que se pronostica que la economía global se contraiga un 3% en 2020. Y son el turismo, la hostelería, la aviación, entre otros, los sectores más desmoronados.

Al no haber gente en las calles ni trabajado con normalidad, millones de comercios han quebrado en todo el mundo. Situación que se traduce en pérdida de empleos, bajo consumo per cápita, improductividad, recesión económica, aumento en los niveles de pobreza, etcétera. Para tratar de contrarrestar esa situación muchos países han puesto en marcha estrategias para ayudar a sus conciudadanos, como el Gobierno de Japón que ha decretado entregar una cantidad equivalente a 900 dólares a cada japonés como compensación por las pérdidas económicas.

En México se estima que la economía se contraiga un 5.2% durante el primer trimestre del año y 3.7 al final de 2020. Hasta el momento, 350 mil mexicanos han perdido su empleo desde que iniciaron las medidas por el coronavirus y hay pronósticos de que la cifra llegará al millón. José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios de la Confederación de Cámaras Industriales, señaló que un total de 200 mil empresas podrían quebrar.

En eso estriba otro argumento que sustenta la propuesta del senador. Si la gente no tiene empleo, ¿cómo va pagar su recibo de luz? Los jefes de familia que quizá tengan un dinero ahorrado se verán obligados a apartar un poco para cubrir el pago de dicho servicio, pues la energía eléctrica es indispensable, aunque eso equivalga a quitarse un bocado de la boca. Qué pasará con aquellos que van al día, ¿dejarán de comer para pagar la luz? No olvidemos que México es una nación con más 50 millones de pobres.

Un amigo mío con un pequeño comercio tuvo que despedir a cinco de sus empleados porque ya no tiene para pagarles. Ahora sólo tiene tres con los que se comprometió a cubrirles la mitad del salario mientras dure la contingencia y darles el resto cuando las cosas se normalicen. A los muchachos no les agradó la idea, pero tuvieron que aceptarla porque a no recibir nada pues… Además, si decidían renunciar dónde iban a conseguir trabajo.

Por otro lado, mi amigo encima de la poca venta que ha registrado en los dos últimos meses tiene los pagos de impuestos, el seguro social, la renta, el agua potable y, obviamente, la luz del local, que no es para nada barata. Con tan pocos ingresos, ¿de dónde sacará para subsistir los meses que vienen y que según los expertos las consecuencias de la pandemia serán todavía peores? Me confió que llegó a tal grado de pagar sueldos o quedarse en penumbras. Tuvo que romper el hilo por lo más delgado.

Así como él hay cientos de pequeños empresarios que han llegado a la disyuntiva de sostener a sus empleados o cerrar sus negocios. De prosperar la propuesta de ERA vendría a darle un respiro enorme al sector privado y hasta es posible que muchos empleos se salven.

UNA DEMANDA AÑEJA

Eduardo Ramírez Aguilar es un chiapaneco orgulloso de sus raíces. Creció en el seno de una familia humilde, de hombres y mujeres que lucharon por encontrarse un espacio dónde entregar su esfuerzo. Él se convirtió en político con la convicción de servirle a los demás, para trabajar por el bien común, y lo ha demostrado en cada una de sus encomiendas. Es de los pocos políticos que conoce en verdad a Chiapas, a su gente, sus necesidades y sus oportunidades.

Por tanto, sabe que la CFE tiene un tema pendiente con los chiapanecos. Lograr que Chiapas tenga una tarifa preferencial por el servicio de energía eléctrica es otro de sus cometidos.

A la verdad, no han sido pocos los políticos que han levantado la voz exigiendo a la paraestatal una tarifa que favorezca a las familias chiapanecas, que son las más pobres del país. Sin embargo, sólo convirtieron esa demanda añeja en carne de cañón para obtener votos. La promesa de hacer que la CFE bajara sus precios fue su bandera de campaña política, pero hasta ahí nomás. Total, vil oportunismo.

Que la propuesta del senador Ramírez Aguilar se haga precisamente en tiempos que no son electorales sino de crisis, de una profunda afectación económica que ha puesto en aprietos a millones de personas, hace que ésta cobre mayor relevancia y oportunidad. Más aún cuando su objetivo primigenio es ayudar a las familias que menos tienen.

Durante muchos años, la CFE ha sido injusta con Chiapas. Ha concedido privilegios a estados como Tabasco al que le condonó más de 11 mil millones de pesos en mayo de 2019 y le otorgó la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional que es la 1F. Recordemos que mientras los chiapanecos no ha dejado de pagar sus recibos, millones de tabasqueños no han pagado luz en más de diez años y gozan del servicio.

Paradójicamente, Chiapas paga tarifas altas a pesar de que aquí se produce el 54% de la electricidad que se consume en todo México. Se tienen tarifas altas a pesar de las cinco centrales hidroeléctricas que dotan de energía a más de la mitad de la República y que una de éstas, Chicoasén, es la más grande de Latinoamérica. Paga tarifas altas cuando el estado tiene los 34 municipios más pobres del país.

Ahora, con todo ello, los chiapanecos tendrán que pagar por una energía eléctrica costosísima y en un momento en que diariamente cientos de empresas están quebrando y miles de empleos se están perdiendo en todo México a causa del coronavirus.

Así que hay motivos de sobra para que Chiapas obtenga la mejor tarifa.

JUSTICIA SOCIAL

En fin, lo que el senador Eduardo Ramírez exige es justicia social. Más allá de que se incumpla la promesa del presidente López Obrador de instalar a la CFE en Chiapas; más allá de que Manuel Bartlett nunca haya venido a Chiapas a cerciorarse de las condiciones de la infraestructura eléctrica en el estado y de los potenciales proyectos, ni siquiera de paseo, el estado merece una consideración especial: justicia, pues.

Lalo Ramírez, por otro lado, está respondiendo a la gran confianza del electorado. Estos tiempos en que más se necesita de los legisladores, él está haciendo propuestas para que la economía no siga cayendo cada vez que un empresario cierra su negocio agobiado por los gastos, para que las personas mantengan sus empleos y sus familias pasen la contingencia de la mejor manera posible. ¡Chao!

