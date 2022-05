Puntos Fiscales

La guerra del Petróleo y sus consecuencias

José Luis León Robles

Muy buenos días amigas y amigos lectores, antes que nada me da gusto volverlos a saludar pero sobre todas las cosas espero que en estos días que empieza un descanso obligatorio derivado de una contingencia sanitaria por el virus denominado COVI 19, tenemos que ser conscientes de la magnitud del riesgo latente que existe en nuestro país de esta pandemia, sin embargo no debemos caer en la psicosis colectiva, recordemos que si bien la Secretaría de Educación Pública, El Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y algunas dependencias gubernamentales realizarán un paro de actividades a partir de mañana con el fin de que la población se resguarde en su hogar y únicamente salga de ser necesario, no son vacaciones eso debe quedar claro, para que no estén viajando y exponiendo su vida y la demás. Pasando al tema que nos compete déjenme comentarles que el Petróleo se hunde en un 22.4%, uno de los precios más bajos en los 18 años, según datos económicos para ser exactos desde el 4 de marzo del año 2002, esto significa que Petróleos Mexicanos tendrá un panorama financiero no favorable, a ello tendríamos que anotarle su nota crediticia negativa por parte de las más importantes agencias calificadoras, y es que debemos señalar además que en el año, el precio promedio del barril es de 45.88, por debajo de los 49 dólares que el gobierno garantizó para el presupuesto del 2020.Estos días las cotizaciones internacionales se han derrumbado por la competencia del mercado que mantienen Arabia Saudita y Rusia, además de la menor demanda que prevalece por las consecuencias del COVI 19 en nuestra economía internacional. Pero, como empezó esta catástrofe en el mundo del petróleo?, comenzó nada más ni nada menos hace unas semanas cuando la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) liderado por RIAD, y sus socios petroleros, encabezados por Moscú, no lograron establecer un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un claro panorama por la caída del coronavirus, y es que una posible alianza entre Arabia Saudita Y Rusia era lo único que podía evitar que el mercado mundial del petróleo cayera al abismo, sin embargo Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP presionaron para un recorte adicional de producción de 1,5 millones de barriles por día para el resto de este año. Moscú, el segundo productor mundial de petróleo y que había estado defendiendo una acción menos drástica, se mantuvo firme. Las turbulencias comenzaron la semana pasada, cuando la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita, y sus socios petroleros, encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus.

Dicha reunión expuso nada más ni nada menos un desacuerdo fundamental entre los dos países, que eran tan cercanos. Moscú estaba satisfecho de que la caída de la demanda inducida por el coronavirus empujara los precios a la baja, un duro golpe para la industria del gas de esquisto de Estados Unidos, que ha inundado el mercado en los últimos años a medida que las naciones de la OPEP frenaban su propia producción. Riad, cuya economía es más volátil a los precios bajos no estuvo de acuerdo, a esta situación Arabia Saudita ordenó la mayor bajada de precios de los últimos años, tratando de quedarse con un segmento de mercado de los rusos y así se sacude el mercado internacional del petróleo, y es que un desplome de esta magnitud, si se sigue manteniendo, dañaría los presupuestos de países como Venezuela o del propio Irán, pueden poner en peligro el corazón de la revolución del petróleo mismo. Es por esta situación internacional que usted estará viendo la disminución de los precios de la gasolina, no es por la promesa de campaña de algún político, para que no se dejen engañar, y de esta situación tan lamentable que existe a nivel mundial y los estragos que se causan en materia económica, no deben ni siquiera en broma mencionarlo, esperando que todo vuelva a la normalidad y le suplico por favor que tome las medidas de seguridad de higiene necesaria. Agradeciendo la atención prestada quedo como siempre a sus apreciables órdenes para cualquier duda.