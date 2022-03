La iglesia y la educación en México

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Se trata de un documento lúcido, en el que en 155 páginas se analiza el desafío educativo de la sociedad mexicana en el momento actual, se repasa la historia de la relación entre la Iglesia y la educación en México, se presenta la visión de la Iglesia sobre la educación y se proponen algunos compromisos para una nueva acción educativa. Los prelados mexicanos presentan con franqueza cuál es la difícil situación de la educación en el país, particularmente agravada por el entorno fragmentado de la cultura post?moderna, en la que se privilegia de manera unilateral alguna perspectiva ya sea económica, política o científica y se reduce la naturaleza humana al dato puramente biológico, socioeconómico o sentimental. En tal contexto la pregunta fundamental acerca del sentido último de la existencia se deja de lado y la persona humana queda aislada a merced de sus deseos subjetivos, víctima del relativismo. El pragmatismo imperante deja poco espacio para la búsqueda de algo más que el éxito y la satisfacción inmediata. En esta situación se hace difícil transmitir el bagaje de tradiciones culturales, de unidad e identidad nacional y cada vez es más difícil comunicar a las nuevas generaciones certezas y valores sobre los cuales apoyar la vida. Además, en el México de hoy concurren algunas dificultades adicionales: la de abrazar el propio pasado; la de reconciliarse con sus raíces indígenas y europeas; la ausencia de una valoración crítica y propositiva de la propia historia y del pueblo que pueda generar personas sólidas, creativas y constructivas; la marginación de la dimensión religiosa de los mexicanos, excluyéndola del ámbito público. Todo esto constituye el contexto de “emergencia educativa” del país, en el que se debe afrontar los siguientes desafíos: el de la desigualdad social, dado que la sociedad mexicana es una de las más inequitativas del mundo (con el 10% de la población en condiciones de pobreza extrema); del desempleo y la violencia; de la situación de los jóvenes reducidos al sector informal a causa de la deserción escolar, de la desintegración familiar y de la migración; de la cultura del asistencialismo que ha provocado que el pueblo no descubra su capacidad de participación, de representación y de compromiso ciudadano; los rezagos pendientes de las comunidades indígenas y el reto de los católicos de armonizar la fe y la razón, es decir de educar la religiosidad de los mexicanos en una fe adulta, en la que se pueda verificar la pertinencia del cristianismo con las exigencias de la vida y, por consiguiente, mostrar la racionalidad de la fe en correspondencia con las aspiraciones fundamentales del corazón humano. Aquí los Obispos señalan tres campos fundamentales del testimonio cristiano: el de la promoción de los valores humanos universales; la defensa de la familia y de la vida humana y el cuidado del medio ambiente. Al referirse a la propuesta educativa de la Iglesia, los Obispos parten de una consideración de la persona humana como una realidad única, irrepetible e insustituible, hombre o mujer, en unidad de cuerpo y alma espiritual, con verdadera dignidad desde su inicio más modesto en la fecundación hasta la muerte natural, que colocada en medio del universo material, se identifica con él por su condición corporal, pero se distingue simultáneamente del mismo y lo trasciende gracias a su espíritu. Que tiene como expresión propia la capacidad de comprender y de amar relacionada con el universo al que da sentido, colocándose en la cúspide. Ella está abierta a la realidad histórica y es creadora de cultura. A partir de esta concepción antropológica dicen que la esencia de la educación es “comunicar desde una experiencia previa para construir una realidad humana nueva. Recorrer un camino para llegar a la meta de la propia realización. Formar e impulsar a una persona para que logre el desarrollo de su conciencia y alcance la madurez de su ser. Desarrollar integral y armónicamente las capacidades de cada ser humano. Vivir para realizarnos. Perfeccionar al ser humano a través del desarrollo de virtudes que enriquecen a la propia persona, al mundo y a los demás. Introducirnos a la totalidad de los factores que integran la realidad sin negar ninguno, descubriendo su significado último y valorando cada uno en su justa dimensión. En otras palabras, educar es recibir de otros para crecer uno mismo en orden a la propia realización en apertura a los demás, al mundo y a Dios. El proceso educativo incluye no sólo al sujeto que educa, sino también al que comunica con sabiduría todo el entorno que propiciará el aprendizaje y la formación”. Así, plantean una educación que conduzca a la participación de la tradición y la cultura, a la formación de la conciencia, a la búsqueda de la verdad y al ejercicio de la libertad. Que eduque para amar y ser solidarios, para descubrir el significado último de la vida y para la trascendencia. En la parte final del documento formulan diez propuestas: 1) Recuperar la centralidad de la persona; 2) asegurar una educación integral y de calidad para todos; 3) educar en la verdad y en la libertad para promover la paz; 4) reconocer el papel fundamental de la familia; 5) hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo; 6) lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión; 7) propiciar que los medios de comunicación sean instrumentos y no fines; 8) promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa; 9) formar a los formadores; y 10) mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia.