A Fuego Lento.

Alberto Ramos García

La ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento

Existe un principio jurídico absoluto que dice: “La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento”; es una máxima que se ha utilizado durante siglos para recordar que la conducta siempre está bajo la lupa del derecho, regulada y normada aun y cuando no sepan cómo sucede esto, ni cuál es el contenido de las reglas que les están aplicando.

Y partimos de ahí para retomar el video reportaje realizado por el periodista Marco Alvarado del Diario de Chiapas, y que es muy preciso al señor que “el gobierno de Tuxtla Gutiérrez está violando el Artículo 134 de la Constitución Federal en materia de comunicación social, al utilizar las cuentas oficiales de Facebook que tienen la Secretaría de Salud Municipal, Servicios Municipales, el SMAPA, entre otras, para hacer propaganda al presidente Carlos Morales Vázquez”.

Y es que el alcalde pareciera que desconoce las legislaciones regulatorias que existen, lo que más llama atención es que pareciera que le echa todas las ganas en dejar en mal a la Cuarta Transformación.

“LA PROPAGANDA, BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, QUE DIFUNDAN COMO TALES, LOS PODERES PUBLICOS, LOS ORGANOS AUTONOMOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y CUALQUIER OTRO ENTE DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, DEBERA TENER CARACTER INSTITUCIONAL Y FINES INFORMATIVOS, EDUCATIVOS O DE ORIENTACION SOCIAL. EN NINGUN CASO ESTA PROPAGANDA INCLUIRA NOMBRES, IMAGENES, VOCES O SIMBOLOS QUE IMPLIQUEN PROMOCION PERSONALIZADA DE CUALQUIER SERVIDOR PUBLICO”, cita textualmente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publica un artículo en alusión al tema, en el que refiere que, la reforma electoral de 2007-2008 trajo consigo la adopción de un nuevo modelo de comunicación político-electoral que, entre otras cosas, introdujo una prohibición constitucional contra la propaganda política personalizada.

Esta modificación constitucional dio como resultado que la propaganda política en general adquiriera un matiz más institucional, pero también que se desataran múltiples controversias en torno a la difusión de los logros gubernamentales.

La reforma de 2007 mezcló disposiciones en materia administrativa con normas en materia electoral en el artículo 134 constitucional, lo que resulta evidente por sus fines, sus ámbitos de aplicación, los regímenes sancionatorios que de ellas derivan y, por tanto, por las autoridades competentes para aplicarlas.

Carlos Morales pensará que con inundar la publicidad institucional con su nombre la gente creerá que está haciendo algo por Tuxtla; pero no es así, no hay publicidad que pueda ocultar la realidad de lo que se vive en la capital y es evidente a los ojos de todos. Y no es nada personal.

Alguien quiere mantener en una burbuja al alcalde, y en lugar de ayudarlo a salir a flote, lo empuja para terminar de cavar su propia tumba política, pues en tres años ha echado por la borda todo su caminar por la polaca chiapaneca.

Cuando los maestros salen a la calle, indiscutiblemente hay un descontento de por medio ya sea laboral o académico

Hoy, no es la excepción y nuevamente los maestros y maestras volvieron a tomar las calles de Tuxtla Gutiérrez, con el motivo y la razón que los docentes que acreditaron el proceso de admisión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) 2019-2020, les están negando las horas disponibles y piden la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Denunciaron, que las autoridades de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) les han negado las horas disponibles, argumentando que serán entregadas a los jóvenes que acrediten la USICAMM del periodo 2019-2021.

Dijeron que no es justo que los espacios disponibles no sean entregados a quienes pasaron y aprobaron el proceso de acreditación, por lo que exigieron una pronta solución del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la titular de la Secretaría de Educación (SE) del estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.

Asimismo, llamaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que se ponga atención a este tipo de problemas, principalmente en Chiapas que pasa por diferentes adversidades en materia educativa.

Los docentes que acreditaron el proceso de admisión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) 2019-2020 marcharon el martes por la arteria principal de la capital, donde solicitaron la valiosa intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Una y otra vez "El Cachorro" del ex gobernador Juan Sabines Guerrero (Juan Pablo), lo tratan de meterlo al "calzador", y en cada proceso electoral que se avecina sus operadores políticos andan en busca de incautos o partidos políticos locales para postularlo ya sea como diputado local. plurinominal. En efecto, han convocado a actos privados para operar políticamente. En estas reuniones las citas son en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a la información obtenida, el titular de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez, sin protagonismo sin reflectores algunos, estuvo presente su equipo de colaboradores en Tapachula, muy pendiente de los acontecimientos sobre las violaciones a los Derechos Humanos de los Periodistas detenidos

Amena la entrevista de Verónica Rodríguez Montes al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Ya apareció la camioneta del distinguido Empresario Enoch Gutiérrez

