La impunidad intocable

De acuerdo con registros históricos, el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez fue responsable de 153 asesinatos políticos, 692 encarcelamientos, 327 desaparecidos y 503 secuestros y torturas.

En diciembre de 1988, una vez que su periodo de gobierno había llegado a fin, el general Absalón Castellanos confesó lo siguiente en una entrevista: “Todos me quieren”. Y se proclamó un hombre realizado, satisfecho con su administración y feliz de haber tenido la oportunidad de servirle a su pueblo. Pero la verdad es que su mandato fue uno de los más represores y sanguinarios de la historia de Chiapas.

Corrieron rumores de que en la práctica el exgobernador Castellanos no era más que una figura decorativa, pues según los que en verdad gobernaban eran su secretario particular Manuel Salinas Solís, a quien lo acusaron de cometer fraude electoral y de reprimir a las organizaciones campesinas. El otro era ni más ni menos que el Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, el exsecretario de gobierno que tenía por costumbre resolver los conflictos a punta de balazos y amenazas de muerte, como hizo en una ocasión en que encerrado en su oficina en Palacio de Gobierno sacó su revólver calibre .38mm para exigirles a tres líderes magisteriales que pararan las protestas del magisterio. Éstos no tuvieron más remedio que obedecer las órdenes del torvo funcionario y marcharse del lugar con sendos sobres repletos de dinero.

De 1982 a 1988 se suscitó una serie de eventos brutales contra el pueblo indígena de Chiapas, orquestados desde el gobierno. En 1983 fueron asesinados a tiros once indígenas tzotziles en el municipio de Chalchihuitán, en la región Altos. En 1984 fueron masacrados nueve tzotziles pertenecientes a una comunidad de Venustiano Carranza, en la región Centro. En 1986 otros siete tzotziles fueron asesinados en Jitotol, en la región Norte del estado y, en 1988, ocho campesinos más fueron ultimados en el municipio de Pijijiapan, en la zona Costa.

CASO DOS

El viernes 20 de abril de 2007, fue detenido en la Ciudad de México Ignacio Flores Montiel, conocido como El General. Era el jefe policiaco del exgobernador José Patrocinio González Garrido, fue acusado por el homicidio del periodista Roberto Mancilla Herrera, el 2 de febrero de 1993.

Lo que se sabe de Flores Montiel es que fue un policía corrupto e inhumano. Muchos lo calificaron de ser un asesino en serie que obró siempre bajo la protección del poder del momento, y que la muerte de Mancilla había sido una orden. También se le achacaron los homicidios de los periodistas Humberto Gallegos Sobrino, asesinado a tiros en 1989, y de Alfredo Córdoba Solórzano, en 1990, también baleado.

Una noche tibia de verano, un joven travesti con pestañas rizadas, peluca pelirroja, colorete, labios color rojo escarlata, minifalda, tacones de aguja y bolso Versace de imitación, fue asesinado de dos disparos en la escalinata de una institución bancaria ubicada en la esquina de la Avenida Central y tercer poniente, a solo tres calles del Palacio de Gobierno. El asesino que viajaba a bordo de un coche blanco, sin placas, presumiblemente un vehículo de la policía, desapareció como el humo.

Según informes periodísticos, el gobierno de González Garrido emprendió una brutal cacería en contra de homosexuales. Los reportes oficiales hablan de 15 homicidios, pero activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay afirman hasta el día de hoy que se trata de más de 30 asesinatos, y culparon a Ignacio Flores como el ejecutor de la matanza. Incluso hablan de que el exmandatario tuvo participación en los hechos.

En vano fueron las marchas en los días de la detención de Flores Montiel, que exigían al gobierno de Juan Sabines Guerrero que no lo dejara en libertad y se le investigara por las de muertes de homosexuales. Empero, éste quedó en libertad meses más tarde y se presume que por tráfico de influencias. Murió en la pobreza.

CASO TRES

Después del levantamiento armado del EZLN nadie creía que Chiapas volvería a ser el foco de atención mundial. Pero lo fue y con una noticia que enlutaría a todo México.

En la mañana del lunes 22 de diciembre de 1997, noventa paramilitares armados con Ak-47 y rifles de alto impacto irrumpieron en una capilla pentecostal, donde 45 indígenas tzotziles del municipio de Chenalhó estaban terminando un ayuno de tres días. Estas personas se encontraban orando en el momento que fueron salvajemente atacadas. El acontecimiento se conoció internacionalmente como la Masacre de Acteal.

Esas 45 gentes eran miembros de la organización Las Abejas, que desde el año 1993 se habían separado del movimiento zapatista. Eran todos personas humildes, pacíficas, que no se metían con nadie, dedicadas al trabajo del campo y que ese día fueron cazadas como animales hasta que las mataron a punta de metralla. Entre ellos murieron 15 niños, uno de tan sólo un año de edad, más 21 mujeres y 9 hombres. Lo incomprensible del caso es que eso sucedió a 200 metros de un retén militar, donde según nadie escuchó nada.

En ese momento Julio César Ruiz Ferro ocupaba el cargo de gobernador interino, y según informes estuvo comunicado durante todo el tiempo que duró el acontecimiento con el expresidente municipal de Chenalhó, Mariano Arias, quien lo mantuvo al tanto de lo ocurrido.

Las investigaciones señalan que la matanza tardó siete horas y que había sido planeada por el gobierno federal en complicidad con el gobierno estatal. Y trascendió que en los últimos minutos del operativo Ruiz Ferro le dijo a Mariano Arias: “Mi presidente, no te preocupes. ¡Deja que se maten! Después yo voy a mandar a recoger los cadáveres”.

Para mayor desgracia, lo de Acteal se manejó como un vil reporte de nota roja, cuando en realidad se trató de una orden oficial, que salió desde el despacho principal en Palacio de Gobierno.

CASO CUATRO

Del atentado de Acteal una niña de dos años quedó ciega, quien pedía entre sollozos que le encendieran la luz. Otro, un niño de cuatro años, de nombre Gerónimo Velázquez, los paramilitares le amputaron cuatro dedos de la mano. Y si este salvajismo pudiera ser comparado sería con el infanticidio ocurrido en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.

Entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en el Hospital General K de Comitán murieron 35 recién nacidos a causa de una infección contraída en el mismo hospital. La emergencia pudo ser controlada con la sola intervención de especialistas en neonatología e infectología, pero el gobierno de Salazar no quiso dar el dinero para pagar los gastos.

En el Ejercicio Fiscal 2002, la Secretaría de Salud del estado recibió un presupuesto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales dicho hospital tan sólo recibió 4 millones 713 mil 487 pesos para el gasto corriente, es decir, nada más para solventar el pago de los servicios básicos y sueldos.

De tal manera, no obtuvo ni siquiera un peso para la inversión en infraestructura y equipamiento. El secretario de salud era en ese entonces Ángel René Estrada Arévalo, quien en lugar de ser llamado a dar cuentas de lo sucedido fue nombrado rector de la Universidad Autónoma de Chiapas por el propio exgobernador.

Cuando los niños comenzaron a ponerse graves, el exdirector del hospital y los médicos le solicitaron a Pablo Salazar el helicóptero del gobierno, llamado El Chamula, para que los bebés fueran llevados a la Ciudad de México. Aún había tiempo para salvarles la vida. Pero Salazar se los negó y prefirió prestar la aeronave para traer del país de Guatemala a Tuxtla Gutiérrez al jugador Guillermo El Pando Ramírez, que se integraría al equipo Jaguares.

Tras el lamentable episodio, el director del hospital fue destituido y en su lugar fue designado el Dr. Omar Gómez Cruz, quien fue señalado por la Sección 97 del sindicato de salud de haber sido el responsable de limpiar los expedientes y justificar la muerte de los infantes. Así que cuando a Salazar le giraron la orden de aprehensión por la muerte de los bebés, no aportó pruebas a su favor y ni siquiera respondió las preguntas del Ministerio Público. Le valió.

Son cuatro episodios donde la impunidad sigue intocable. ¡Chao!

