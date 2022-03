Letras Desnudas

La Industria Del Odio

Dejamos de lado por un momento el resultado de la elección de Estados Unidos, que al momento de escribir estas líneas parece apuntar que Joe Biden se mudará a la Casa Blanca, y digámoslo de este modo: hay razones suficientes para ser optimistas.

Y es que Biden, a pesar de haber sido un candidato muy mesurado, estoico, a veces demasiado recatado al responder a las agresiones de su contrincante, su proyecto se encamina hacia la victoria en un momento en que el mundo está dominado por la mentira, por la desinformación, por la violencia verbal, por el maniqueísmo, por las formas deleznables en que Donald Trump vino ejerciendo el poder.

Total, el virtual triunfo del demócrata contiene una importancia suprema para los propios norteamericanos, para México y para todas las naciones del mundo invadidas por populistas.

Esa importancia radica, en primer orden, porque el arribo de Biden a la Presidencia significaría un baño de democracia. Los líderes providenciales son siempre más dañinos que los que respetan las bases de la democracia. Incluso el nacionalismo es aberrante y peligroso. Me refiero a ese grupito en el que están Putin, Erdogan, Maduro, Ortega, los que controlan la vida de los cubanos, Orban, Bolsonaro, Trump y, por desgracia, López Obrador.

En segundo lugar, el país más poderoso del mundo dejaría de ser comandado por un líder peleonero, racista, xenófobo, macho, bravucón, autoritario, improvisado, que desoye cualquier forma de conocimiento, nacionalista y gritón, que mucho daño ha provocado a la economía y a las relaciones internacionales.

Tercero, porque a Estados Unidos le urge volver a ser ejemplo de gobernabilidad, esa que se atiene a la razón, a la técnica, a la buena política, que atiende las leyes, que respeta las formas, que no apela a las amenazas para lograr acuerdos y tratados comerciales y que no le apuesta a la destrucción de las instituciones para perpetuarse en el poder. Es eso precisamente la propuesta de Biden: un cambio de rumbo.

Por esas y otras razones la elección gringa debe interesarnos a todos. Pero más allá del que finalmente resulte vencedor de la contienda electoral, esos comicios nos están dejando muchas lecciones. Por ejemplo, que cuando el odio se utiliza eficazmente como estrategia político-electoral puede sobreponerse a la razón y superar –incluso- hasta el peor desprestigio. Ese es el tema que no reúne hoy.

¿A QUÉ ME REFIERO?

Me refiero a que por mucho tiempo hemos dado por sentado que el nivel de aprobación o de popularidad de algún personaje público está ligado a sus resultados. O bien, que eso se explica, en buena medida, por la debilidad, la división o el descrédito de la oposición. Nada podría ser más falso.

Explico. La gestión de Trump ha tenido resultados negativos en muchos frentes. El historiador Max Boot lo califica como el peor presidente en la historia de Estados Unidos, no de los tiempos recientes, sino de todos los tiempos.

Entre los aspectos negativos de su gobierno está la alta tasa de desempleo que ya alcanza los dos dígitos, la lentísima recuperación económica, la caída de los salarios y ahorros y el pésimo, ignorante y pavoroso manejo de la pandemia, por lo cual su país es el que suma el mayor número de muertes más grande del planeta, con 234 mil 876 muertos por coronavirus, según el recuento del jueves de la Universidad Johns Hopkins.

A todo ello sumemos la infiltración rusa que supuestamente influyó en su triunfo de 2016, sus deslices racistas, su misoginia, las demandas por acoso sexual, los impuestos, las amenazas contra México, China y otros países, el muro, el etiquetar a los mexicanos como violadores y asesinos, los niños separados de sus padres y metidos en jaulas, las operaciones ginecológicas sin autorización de las pacientes, los insultos a la gente de Puerto Rico, los agravios a los medios de comunicación, la inestabilidad de su gabinete que ha sufrido mil cambios y su segundo lugar como el mandatario que más mentiras ha dicho durante sus comparecencias públicas (el primer lugar lo tiene Andrés Manuel López Obrador).

Aun con todos esos datos y que en Estados Unidos sí hay una oposición firme y unida, los niveles de votación de Trump son sorprendentes, incluso si pierde la Presidencia.

El electorado gringo no le ha cobrado factura por sus errores, por la mortandad, por sus agravios, en fin, por sus malos resultados. En la elección de 2016, cuando el porcentaje de participación fue del 58 por ciento, Trump alcanzó casi los 63 millones de votos. Ahora, en 2020, con una participación electoral que se estima por arriba del 65%, y sin que todavía se hayan terminado de contar los votos, ya ha superado los 70 millones.

Observémoslo desde este otro punto: mientras la participación de la gente en las votaciones creció este año un 7%, los votos para él crecieron al menos un 8%.

En el caso de que su derrota llegue a concretarse no podemos decir que fue por el descontento de los estadunidenses con su gobierno, sobre todo si comparamos los resultados de hace cuatro años con los de ahora, cuando le fue mejor.

Ese dato por sí mismo es muy revelador.

EL ESPEJO MEXICANO

Muy similar es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también ha tenido resultados negativos en múltiples frentes y que en teoría deberían mermar su aprobación y causar gran descontento entre la población. No es así. Hoy por hoy, el oriundo de Tabasco goza de buena salud tanto en su conexión con la gente como en su popularidad.

Todos sabemos que AMLO ha sido un gobernante que ha trabajado más por dividir a la sociedad que en tener una administración exitosa. Y los resultados están a la vista de todos: el nulo crecimiento económico durante su primer año de gestión, la caída estrepitosa de 18.7% del PIB en el segundo trimestre de 2020, los casi 63 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio, el incremento de la violencia criminal, los más de 12 millones de empleos perdidos en los meses de abril y mayo, y los más de 93 mil muertos por covid debido también al mal manejo de la contingencia sanitaria.

No podemos olvidar las ofensas a los grupos feministas, las denostaciones a los medios críticos, la censura sistemática de periodistas y empresas editoriales, los insultos a la oposición, las descalificaciones al INE, la persecución contra el ex titular de la CRE, las duras observaciones de sus ex colaboradores contra su forma de tomar decisiones, los estrechones de mano con los capos del narco, la liberación del “chapito”, la fallida estrategia de los abrazos y no balazos, las pérdidas económicas en proyectos no factibles, la cancelación del NAIM, la destrucción del sistema médico, la falta de medicamentos para los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera.

Con todo ello, la popularidad de López Obrador subió en septiembre: el 62% aprueba su mandato. Apenas en agosto su respaldo era de 59 por ciento. La única diferencia con el país vecino es que aquí, en México, los partidos políticos de oposición están debilitados, divididos, enfrentados a sí mismos.

LOS ANTAGONISMOS

En resumen, la gran lección que debemos aprender es que la fortaleza de los líderes populistas nada tiene que ver con que la oposición esté destrozada, tal como lo sugiere el fenómeno trumpista. Si no, más bien, que el apoyo popular a ese tipo de liderazgos tiene que ver menos con los resultados de su desempeño en el gobierno que con su capacidad de enganchar con un sector de la sociedad mediante la polarización.

Es aquí exactamente donde surge la pregunta: ¿Para qué los datos cuando lo que en verdad importa son los antagonismos?

La elección de Estados Unidos nos manda el mensaje de que el autoritarismo y la siembra de odios son muy lucrativos, especialmente cuando van acompañados de un discurso lleno de rencor, de mano dura y nacionalismo exagerado.

Los setenta millones de votantes que adoran a Trump nos dicen que el odio, en la práctica y en la plática, es una buena industria electoral. Porque el odio no puede esconderse, ni fingirse, siempre está presente, esperando su momento, y una vez que toma las calles, las urnas y el gobierno es muy difícil deshacerse de él.

Por si se preguntaba por qué López Obrador sigue con tan altos índices de aprobación, creo que ahí tiene su respuesta. ¡Chao!

