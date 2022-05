Roy Gómez

La invitación de Dios…

Mateo nos da otra parábola este domingo 11, y sus detalles pueden ser muy confusos, incluso irritantes. Es la parábola del rey que ha preparado un banquete de bodas para su hijo y es rechazado por los principales invitados. Veamos su nivel más obvio, como una historia, y enumeremos lo que, a primera vista, nos habla y también nos confunde. La parábola dará su mensaje si respetamos cómo se cuenta, quién la cuenta y por qué Mateo la incluyó en su evangelio.

¡Qué forma tan habitual de conseguir que los invitados asistan a una boda! El rey envía a sus sirvientes a «convocarlos». ¿Convocamos invitados a nuestras bodas y celebraciones familiares? No, pero entonces no somos personas en el poder y gobernantes de un reino. Los reyes y las reinas, con poder absoluto, operan de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Esta parece ser la segunda invitación que hace el rey, ya que los convocados ya son los «invitados». Anteriormente se había emitido un primer anuncio y ahora estos invitados estarían esperando la llamada para anunciar que la fiesta está lista. Pero ignoran la convocatoria de los sirvientes. Conozco a algunos adolescentes que rechazaron una invitación a una fiesta cuando se enteraron de quiénes eran los otros invitados. Los adultos hacen lo mismo. ¿Eso es lo que pasó aquí? ¿O hubo otras razones para no ir?

¿Estaban los que estaban en la lista de invitados, los que se movían y los agitadores, haciendo algún comentario al rey? Las excusas que dan los invitados para no asistir son endebles; simplemente regresan a sus lugares de trabajo, como para decir que su trabajo era más importante que la boda del hijo real. ¿Cómo se ignora una invitación a una boda real? Incluso si no quisieras ir, ¿no irías porque quisieras mostrar respeto a tu gobernante? Sabemos lo que es ir a una fiesta solo porque el jefe o un amigo nos ha invitado. Entonces, para los súbditos del rey, tiene mucho sentido político ir a la boda. En su respuesta negativa a la invitación, los invitados están siendo tontos, arrogantes e incluso insultantes.

En la cultura de Jesús, Medio Oriente en sí, el honor era muy apreciado y avergonzar públicamente a alguien era una afrenta terrible y, en este caso, ¡los que rechazan la invitación están insultando a su rey! Algunos incluso maltratan y matan a los sirvientes del rey; lo que equivale a un ataque directo contra él. No puede dejar pasar esto sin una respuesta, después de todo, él es su rey y tiene que mantener su honor y posición. Entonces, el rey ordena matar a los súbditos recalcitrantes y quemar su ciudad. Pero ahora, ¿qué hará, después de todo, tiene un banquete preparado y un hijo para casarse? Simplemente eliminó la lista de invitados.

El rey envía a sus sirvientes a las «carreteras principales», que incluirían las plazas y los mercados de la ciudad. Él «invita» a personas que nunca estarían en la lista de invitados de una persona real o «respetable». ¡Pero los primeros invitados, los empresarios y los terratenientes, habían rechazado su invitación! Piense en los que ahora serían invitados desde las «carreteras principales»: vendedores ambulantes, carniceros, mendigos, prostitutas, recaudadores de impuestos, comerciantes, discapacitados físicos y enfermos, etc. Esta gente sabría algo bueno cuando lo oyera; que no sea tan estúpida como para rechazar.

Sabemos cuánto tiempo y esfuerzo dedicamos a planificar bodas; y ni siquiera somos realeza. Piense en la exquisita comida y bebida en esas mesas. ¡Cuán cuidadosamente habrían sido elegidos! ¿Apreciarían estos recién llegados lo que se les presentó? ¿Beberían y saborearían los mejores vinos? ¿Beberlos en su orden correcto? Por supuesto no. Tendrían hambre y sed. De hecho, ¿no puedes verlos empujándose y empujando para entrar y agarrar los mejores lugares y la mejor comida y bebida? ¡Hasta aquí el «decoro adecuado»! En toda su vida nunca habrían tenido un festín así y debieron haber pensado que nunca volverían a hacerlo, así que iban a sumergirse y divertirse; Aprovecha al máximo el momento. Comer, Comer, beber, beber. «¡Mas por favor!» ¿Los necesitados saben celebrar más que los que tienen demasiado? Si reconocemos nuestra necesidad hoy en la Eucaristía y nos damos cuenta del regalo que hemos recibido, podríamos tener una razón más que suficiente para «celebrar la Eucaristía» juntos.

El rey entra al salón de banquetes para encontrarse con los «invitados». Ya no son mendigos, callejeros, extranjeros, ladrones, etc. Se les llama «invitados». Sus condiciones se han revertido por completo. ¡Y no hicieron nada para merecerlo! Fueron invitados a una fiesta a la que, en su imaginación más salvaje, nunca soñarían que asistirían. Yo escucho el sonido de eco gracia de Dios a través de la sala de banquetes por encima del ruido, el comportamiento estridente, el canto y la risa de los «invitados».

Aquí hay un detalle más confuso en la parábola; uno que nos gustaría eliminar. El elemento vergonzoso de la parábola, como si no hubiera sido suficiente ya: Es el encuentro del rey con el hombre sin su «traje de boda». Quiero protestarle al rey: «Pero acabas de hacer que lo retengan en las calles, ¿cómo puedes esperar que lleve las mejores galas? ¿Dónde las conseguiría de todos modos, no estás siendo inconstante e irrazonable?»

Hay una opción en el Leccionario para terminar la parábola en el versículo 10, y así eliminar el detalle aparentemente irracional sobre el invitado mal vestido. Pero a veces los aspectos discordantes de estas parábolas producen el mayor fruto para el oyente. En una clase de religión para niños de seis años, cuando se leyó esta parábola y la maestra preguntó sobre la falta del traje de boda del hombre, un niño ofreció: «El rey quería que sus nuevos invitados estuvieran vestidos adecuadamente para la boda y tal vez dio vestidos de boda a la puerta «. No es una mala respuesta, y esa es una de las sugerencias de los eruditos bíblicos. Se nos da lo que necesitamos, una vez que aceptamos la invitación al banquete de bodas. Recuerda la historia de Cenicienta: el hada madrina le regaló el vestido para que Cenicienta pudiera asistir al baile. San Pablo dice hoy algo similar en nuestra segunda lectura de Filipenses: «Mi Dios suplirá plenamente todo lo que necesiten de acuerdo con las gloriosas riquezas de Dios en Cristo Jesús».

La comunidad de Mateo estaba formada por conversos judíos y gentiles; ¡toda una mezcla para una iglesia en su infancia! Los cristianos judíos sin duda captarían las características alegóricas de la parábola de hoy, porque, así como los sirvientes del rey maltrataban y mataban a los sirvientes enviados para invitarlos a la fiesta, así también los profetas, que fueron enviados para llamar al pueblo a volver a Dios, maltrataron y asesinado.

Como los invitados a la fiesta desde los caminos principales, la comunidad de Mateo también debió haber tenido una mezcla de «buenos y malos», por lo que la segunda parte de la parábola los habría desafiado. ¿Cómo estaban cambiando los miembros sus vidas en respuesta a la invitación a la boda que Dios les había dado? ¿Se dieron cuenta del regalo que habían recibido? Cuál fue su actitud y disposición hacia otros «invitados» en la comunidad. Si todos son invitados, ninguno merece la invitación, sino más bien traídos por la gracia, entonces, ¿cómo podrían los cristianos continuar separándose y dividiéndose según la raza, el género, el país de origen, el idioma, la orientación sexual, los recién llegados y los veteranos, bien vestidos y ¿los pobres?

Si usted ha leído I y II Corintios, que conocer los problemas y las divisiones de la comunidad de Corinto tenía y lo mucho que angustiado Pablo. En sus celebraciones había judíos y gentiles conversos, ricos y pobres, viudas, huérfanos, enfermos y gente de «los caminos principales», que respondieron al mensaje de abrazamiento de Jesús. Esta diversidad debe haber sido difícil de aceptar para algunos, aquellos acostumbrados a estar con su «propia especie». Pero luego, hubo fuertes correctivos de Pablo en sus cartas y hubo parábolas como la de hoy, para desafiar su elitismo y llamarlos a volver a ser una comunidad de seguidores de Jesús.

Si estamos atentos a la Palabra que escuchamos hoy, y tomamos en serio el evangelio de hoy, ¿cómo podríamos dejar de mirar nuestra Eucaristía hoy y celebrar a todos los que están aquí con nosotros? Vamos a no juzgar sus motivos para venir, o su forma de vestir, o de los activos que están en la parroquia. Celebremos ellos y el hecho de que todos somos hoy oidores de la Palabra. ¡Haremos todo lo posible para ser hacedores de esa Palabra también! Deje que Dios llame a quién está usando el traje de boda adecuado, nos revistamos de hombres nuevos en Cristo Jesús…Que así sea, Luz.

