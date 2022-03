La libertad en Roma Antigua; El caso Rosario Robles

José Óscar Valdés Ramírez

LA LIBERTAD

«Es cierto, pues, que junto con la libertad se pierde el coraje». Étienne De La Boétie

En Roma antigua un liberto era un esclavo liberado que se encontraba ligado a su antiguo amo, al que llamaba patronus, por un respeto casi filial. Alcanzaban la libertad por medio de la manumisión, esto es, la emancipación legal. A pesar de ser considerados inferiores a los ciudadanos nacidos libres, llegaron a tener una gran importancia en la sociedad romana.

La manumisión se puede definir como un acto de disposición voluntaria a través del cual el dueño da la libertad al esclavo, un liberto nunca podría ser legalmente como un ingenuus (ciudadano romano nacido libre y que nunca ha caído en la esclavitud), la manumisión le permitía alcanzar cierta importancia en la sociedad romana. El estatus que obtenía dependía del de su amo, y se podía convertir en peregrino, ciudadano latino o ciudadano romano. Los esclavos que tenían habilidades especiales y aptitudes intelectuales, oficios relativos a las finanzas o a la producción de manufacturas tenían más posibilidades de ser manumitidos por sus amos.

De acuerdo con Tito Livio, la manumissio uindicta es una operación que data desde fines de la Monarquía y comienzos de la República (siglos VI-V a.C.), a partir del honor concedido a Vindicio, un esclavo que denunció la conspiración en contra de la recientemente fundada República.

La manumissio inter amicos, que se hacía en privado. El dueño comunicaba a sus amigos su deseo de conceder la libertad a su esclavo.

El emperador Augusto estableció como edad mínima de los esclavos para ser manumitidos en treinta años, y la de los amos para llevar a cabo el procedimiento en veinte años. Además, en una ley cercana al fin del primer milenio antes de la era cristiana, prohibía a los propietarios de esclavos manumitir a través del testamento a un número superior a cien esclavos, aunque no limitaba la cantidad de manumisiones que podían realizar a lo largo de su vida.

Los libertos recibían el nomen de su antiguo dueño con cualquier praenomen que este les asignara. El nombre individual del antiguo esclavo se convertía ahora en el cognomen. El liberto de una mujer tomaba el praenomen de su padre, pues ellas carecían de él.

Después de ser manumitido, el liberto le debía a su antiguo amo obsequium, operae y bona. Por la primera se expresaban los honores que el liberto le rendía a su amo, incluyendo oraciones, ofrendas, etc. Por la segunda se entienden un cierto número de jornadas de trabajo que el liberto promete cumplir cada año para su patrón.

Las operae se dividían en dos clases de trabajo: por un lado, las officiales, que eran todas las tareas que trabajadores y artesanos especialistas realizaban en servicio a su patrón; y las fabriles, por el otro lado, que eran labores que involucraban manufacturas que podían era en beneficio de otros, aunque se llevaban a cabo a favor del patrón. El liberto podía nombrar a otra persona para que se hiciera cargo de estas tareas.

Además, la lex Aelia Sentina estipulaba que las operae no podían ser reemplazadas por el pago en dinero a menos que el liberto lo quisiera así. Estos servicios no podían interferir en la en la posibilidad del liberto de ganarse la vida, aunque el patrón podía proveerle lo que necesitara mientras desempeñara dichas labores. Las officiales no se heredaban, pero las fabriles sí.

Aunque los hijos nacidos antes de la manumisión podían ser mantenidos en la esclavitud, todos los hijos nacidos tras ella eran libres. Sus descendientes de tercera generación ya podían ejercer los derechos políticos de cualquier ciudadano libre.

Los libertos, como los esclavos, carecían del derecho del connubium (matrimonio legítimo), por lo que sus uniones se reflejaban solamente en el contubernium. En cualquier caso, podían mantener un núcleo familiar. Los esclavos que obtenían la libertad y se transformaban en libertos continuaban cohabitando con sus compañeros y no es extraña la presencia de estos términos en los monumentos funerarios. Hasta las leges Iulia et Papia Poppea no pudieron contraer matrimonio con ingenuos, y aun así se les impusieron ciertas restricciones, como la prohibición del matrimonio de senadores y sus descendientes con libertos.

En las monedas romanas de 126-125 a. C. era inmortmalizada en muchas ocasiones la “capa de la libertad”, que era utilizada por los libertos en el momento de su manumisión. La diosa aparece retratada sobre un carruaje, sujetando las riendas, con las capas de la libertad en su mano izquierda y la vindicta, la vara que sella el pacto en la manumisión, en la mano derecha. La libertad (libertas) era en cierto sentido una diosa esclava, y estas monedas expresaban ideas sobre la libertad que recordaban a la esclavitud y a toda la injusticia que ella conllevaba.

Para La Boétie, la libertad es un bien cuya pérdida para toda persona de honor «hace que la vida sea amarga y la muerte un beneficio», ya que «no solo hemos nacido con la libertad, sino también con la pasión por defenderla», hasta el punto de que, si la libertad «desapareciese por completo de la tierra, muchas personas la inventarían».

Tal y como ya apuntaba Sócrates tantos siglos atrás: los que han probado la libertad resisten el cautiverio, aunque les cueste la vida.

En México la prisión sigue siendo un arma de uso faccioso y político, por ello se cambió el sistema mixto inquisitorio por una sistema oral adversarial para supuestamente evitar la prisión oficiosa, mismo sistema que ha sido un fracaso, siguen existiendo jueces de consigna que laboran para el Estado y estos jueces por encargo (consigna) dejan presos a los que el Estado señala, importando poco su mala o exitosa defensa, en este tema se deben terminar los jueces de consigna que el Estado mantiene, es un atraso y una aberración su existencia en pleno siglo XXI señales de un país bananero, sin ley ni justicia.

Así le toco jugar a Rosario Robles, peco de soberbia y la engañaron sus abogados, en su estrategia no estaba siendo juzgada por delitos graves, pero aun así la dejaron en prisión con pruebas endebles y ridículas. Ella pensó que sus exjefes le mandarían señales divinas -nada más alejado del error-. Llegó Emilio Zebadúa «el enterrador» y traicionando a su exjefa la hundió.

De esa manera le dieron Delincuencia Organizada y entonces sí Rosario se dobló, no le quedó más remedio que denunciar al otrora poderoso Luis Videgaray, el vicepresidente de México, el alter ego de Enrique Peña Nieto -el cerebro de Peña, les decían Pinky y cerebro-Así Videgaray el que se ufanaba de poner a más del 90 por ciento del gabinete de Peña, hoy se dice inocente, él fue una madre de la caridad, nada más alejado de la realidad. Robles Berlanga salvó en su momento al PRD de la Ciudad de México con su campaña «Cruza el sol», con esa campaña le dio el gane a Andrés Manuel López Obrador. Rosario polémica en todo, en su vida personal y política, fue de escándalos, de desfalcos, hasta que Enrique Peña la cobijo y se dio una operación usando a las universidades públicas como si fueran factureras, desviaron recursos de la nación para otros fines políticos, lo que se conoció como «La Estafa Maestra».

Reportaje realizado por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), obtuvo el premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística en el año 2018. Este trabajo puso al descubierto cómo el gobierno federal usó 128 empresas fantasma para desviar 3 mil 433 mdp e involucra a secretarías y entidades del Estado, universidades y empresas privadas, y como era de esperarse no pasó nada, solo está detenida Rosario Robles, ningún Rector de los que participaron están en proceso, todos están libres.

Esta operación se le escapaba de las manos a Rosario Robles y a su intelecto de finanzas, no sabe, no tiene esos alcances. Pero el esquema técnico es a todas luces hecho por Videgaray y su gente que estaba en el SAT, recordemos que Luis Videgaray estaba en Protego propiedad de su mentor Pedro Aspe Armella.

Robles se sintió sola, sin el <no te preocupes Rosario> al <estás sola Rosario>, Luis Videgaray ha perdido poder, su socio al que se le dio la máxima condecoración que se le puede otorgar a un extranjero en México «la Orden del Águila Azteca», Jared Kushner, yerno de Donald Trump, asesor principal de la Casa Blanca y socio de Luis Videgaray.

Al perder Trump perdió Videgaray y en México es de los más odiados tanto por el PAN por el PRI y por gente cercana a la 4 T. Así se le cierran las puertas de los negocios, los amigos y se le abren las puertas de una prisión. Se ve difícil que pise la cárcel él y EPN son parte de un pacto de impunidad que prevalece, veremos hasta donde llegan las cosas, solo veo un tema electoral y terminará como siempre terminan los temas políticos en México, como «El parto de los montes», título de una fábula de Esopo (siglo VI a. C.).

La fábula, y la expresión «el parto de los montes», se refieren por lo tanto a aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo. El tema de Rosario Robles al igual que el de Lozoya pintan para eso.