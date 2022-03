La mafia en roma antigua y la mafia en México, la lección que debemos aprender

Óscar Valdez

En roma no existían grupos o mafias delictivas, lo único que quedo registrado fue Bulla Félix un bandolero romano de principios del siglo III d. de C., cuyas hazañas contó el historiador Dion Casio .

Muy poco se sabe sobre él, ni siquiera su nombre original, la denominación con que es conocido fue un apodo o bien según la costumbre romana nombre de guerra: la bulla era una bolsa de amuletos, y Félix significa «afortunado» en latín.

El imperio romano estaba sumido en una gran crisis, debido a la Peste antonina, entre el 169 y el 180, durante el reinado de Marco Aurelio, acabó con la vida de una tercera parte de la población, puede que incluso más. Los bárbaros aprovecharon para presionar las fronteras y los impuestos crecieron para mantener al ejército, empobreciendo a la población. Dion Casio fecha sus correrías entre los años 205 y 207; según sus datos, formó una nutrida partida o cuadrilla de más de seiscientos bandoleros que asaltaba las caravanas de productos que abastecían a Roma desde Brundisium ( Brindisi ), un importante puerto comercial del sureste, y que acudían a la capital del imperio a través de la vía Apia , la regina viarum y la vía Apia trajana . Bulla Félix no era amante de la violencia; cuando quería algo de alguien lo secuestraba, lo persuadía y, una vez conseguido lo que quería, lo liberaba con una suma de dinero como paga; de esta forma se granjeaba además su bienquerencia si llegaba a ser capturado y se le hacía juicio; también exigía el pago de cierta cantidad para no saquear la caravana; y si ese pago se producía, exoneraba a la caravana del robo; si no, se quedaba con todas las mercancías. Muchas de ellas las repartía entre el pueblo empobrecido; muy probablemente no sería solamente por espíritu social, sino para lograr espías, aliados, protección y ayuda llegado el caso y que no lo delataran, ya que se ofrecieron importantes recompensas por su captura. Según Dion Casio.

Nunca era visto donde decían haberlo visto, nunca estaba donde se esperaba encontrarlo, nunca se le capturó cuando se pensaba haberlo capturado, gracias a su astucia y a sus abundantes sobornos.

En un golpe de gran audacia rescató a dos hombres suyos que habían sido condenados a las fieras solo con su labia de consumado estafador, haciéndose pasar por un legado imperial; otra vez engañó a un centurión que lo buscaba, lo condenó a muerte y le perdonó la vida, afeitándole la cabeza como un esclavo y diciéndole: «Cuenta a tus amos que alimenten mejor a sus esclavos si quieren evitar que se conviertan en bandidos». Puso en jaque durante dos años a toda una sección del ejército romano que se dedicó a perseguirlo, por orden del emperador Septimio Severo , al mando de un tribuno que contaba incluso con caballería. La protección del pueblo resguardó al bandido, pero este se acostaba con la mujer de un romano que lo descubrió y obligó a su esposa a decirle el lugar de la cita; este confidente sirvió al fin para que fuera capturado en una cueva de Liguria. Llevado ante el prefecto del Pretorio Papiniano, este exigió saber por qué era un bandido. «Por lo mismo que tú eres prefecto del pretorio» respondió Bulla, dando a entender que el propio Papiniano no era más que un bandido. El encuentro es una variación de un tema narrativo que se encuentra en otros interrogatorios a un renegado social por parte de figura con autoridad. Se supone que Alejandro Magno le preguntó a un pirata capturado qué lo llevó a amenazar el mar; el hombre respondió: «Lo mismo que te incita a ti a acosar la tierra. Lo hago con un pequeño bote y me llaman bandido; tú lo haces con una gran flota, y te llaman emperador». Fue condenado a las fieras (damnatio ad bestias) ? Dion Casio utiliza su historia para comparar la diferencia en estilo de gobierno de dos emperadores: compara el trato justo que el emperador Augusto mostró con el bandolero español Corocotta en el siglo I a. C. con el injusto que se dio a Bulla Félix.

La Bulla era un amuleto que llevaban los niños alrededor del cuello hasta los dieciséis años, con el tiempo este amuleto se utilizaba para alejar las influencias negativas, como la envidia de otros hombres. Félix era, en cambio, un título adoptado por los generales romanos que era sinónimo de suerte y felicidad para él y para los que estaban cerca.

Bulla fue el antiguo Robin Hood incluso se dice que de ahí se inspiraron recordemos que Robin Hood es un arquetipo de héroe y forajido del folclore inglés medieval. Inspirado por Ghino di Tacco (ladrón histórico italiano cuya fama lo llevó a ser mencionado en la Divina Comedia y el Decamerón), ¡A finales del siglo 13 en la ciudad de Sinalunga, Toscana … nació un forajido llamado Ghino Tacco! Él comenzó su vida como un ladrón, junto con su padre y hermano, ganando fama por sus planes extravagantes para burlar a la República de Siena que estaba decidida a atraparlos y llevarlos ante la justicia. Muchas historias se han contado alrededor de la extraordinaria vida de Ghino Tacco pero nadie está muy seguro de cómo murió y dónde.

Así la historia en roma antigua los enseño a no dejar crecer a los hombres que retaban al estado, uno de las máximas de roma decían, si un hombre atenta contra el estado los demás lo seguirán aplácalos cuando empiecen no cuando terminen, en México Don Porfirio Díaz tenía una frase, mátenlos en caliente, México no conocía de delincuencia organizada, tenía control sobre el mercado de las drogas, hasta que los carteles lo rebasaron y de trabajar para el gobierno ahora invirtieron los papeles, el narcotráfico manda, paga, ejecuta, secuestra, pone y quita alcaldes, diputados. Senadores gobernadores e incide en Presidentes de la Republica, no se concibe el poder de los carteles del narcotráfico sin la complicidad de las autoridades, en muchos estados mandan los narcotraficantes no la autoridad, los norteamericanos misteriosamente no tiene capos de la droga, mágicamente allá no existen, no sabemos de algún capo que se halla detenido en estados unidos, allá están en estados tolerados y pagan impuestos, son grandes empresarios aquí se matan entre ellos con la complacencia de la autoridad, desde Miguel de la Madrid se empezaron a empoderar, y así fue sucesivamente hasta ahora que los Presidentes los respetan, la estrategia de la cuatro T de abrazos y no balazos de acusarlos con sus abuelas y madres no funcionó, Máxime cuando el narcotráfico opera dentro del gobierno, tiene posiciones de poder, las compran, así de simple, nada ha cambiado, el cambio de la 4 T quedo en entredicho desde el culiacanazo hasta hora sin responsables, ahí están los videos de gente armada de gente que asesinó ciudadanos y nadie dice nada, todos siguen en sus cargos, sin que nadie tenga una responsabilidad, cuando hice una campaña nacional para lograr que se abriera una Fiscalía autónoma e independiente alerte a AMLO de cómo estaba el País con el narcotráfico, procuradores hoy denominados fiscales en el narcotráfico, solo para muestra un botón el fiscal general del estado de Nayarit (México) Edgar Veytia en enero del año 2019 se declaró culpable de cargos de distribución internacional de drogas en la corte federal de Brooklyn (Nueva York), tras las acusaciones contra él por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana le dieron 20 años de prisión, y la pregunta el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda donde está, bajo el manto de impunidad que sigue dando la 4t a los procuradores de los estados hoy denominados fiscales los ponen los gobernadores no son ni autónomos ni independientes, el FGR depende del Presidente de la Republica puede despedirlo cuando el desee, la 4T no cambio la constitución todo o que sea independiente y autónomo lo destruye, es el regreso del PRI de los 70s hasta la guayabera regreso, los bisnes para los cuates, la lealtad sobre la capacidad, esta administración se la pasa comparándose con Juárez nada más alejado de la realidad, el éxito y trascendencia de Juárez fue simple tenia gente más brillante que él en su gabinete y privilegio la capacidad a la lealtad, hoy lo hemos visto en palabras de AMLO prefirieron la lealtad a la capacidad y ahí están los resultados la improvisación, la incertidumbre, un País devastado por los cárteles del narcotráfico un administración que no los combate, con una estrategia sin estrategia, sin rumbo, dominado por la corrupción que genera impunidad.

El referente de México para la cuestión de drogas y de narcotráfico es Colombia, pero vemos que no entienden allá por no combatirlo llegaron casi a un golpe de estado, aquí el poder absoluto es para el ejército, cuando el ejército lo que menos tiene es demócrata es contra su sistema, son piramidales, así se creó el sistema, ahí no hay elecciones hay grupos de poder, y cada día la 4T les da más poder.

Y en la lectura que nos da, no es porque lo merezcan es porque si se sale el tema de control a la 4 T entrarían las fuerzas armadas a poner orden, la cuatro t se equivoca de enemigos, el enemigo del estado se llaman narcotraficantes, que ya son un problema de seguridad nacional, todos saben dónde radican los grandes capos, todos saben quién les vende las armas, pero aquí nadie quiere hacer nada, imponen su ley en varios estados, dejan sola a la población sin armas sin autoridades a morir solas, el tema se les está saliendo de control, la gente va a empezar a tomar la ley por su propia mano esta administración al más puro estilo del Peñismo que solo con decirlo se trasformaban las cosas o que por decretos se terminaban las cosas, fue copiado por la 4 T así pasa con la pandemia que ya para la 4 T se terminó pero la realidad es que hasta la publicación de este libelo llevamos más de 50, 000 muertes, las muertes no son responsabilidad de la 4 T pero el manejo de la pandemia si, lo dije hace 4 meses el Waterloo de la 4 t es la pandemia, la 4 t mato la economía pero no mato el virus, pero la inseguridad es un tema de seguridad nacional, los últimos videos donde matan e incendian a personas que estaban delinquiendo se tornaron virales, esto demuestra el hartazgo de una sociedad que no ve resultados, y así son varios casos, cabe destacar que desde hace varios meses, y recordando a la obra teatral del siglo de oro español llamada fuente ovejuna escrita por Lope de vega que fue un hecho histórico, que ocurrió en el pueblo cordobés de Fuente Obejuna en tiempos de los Reyes Católicos (1474-1516). La tesis elemental es que el pueblo no se propone cambiar el sistema social , tan solo quiere justicia y dado el panorama decide tomarse la justicia por su mano, confiando en que la autoridad real avale su acción. La clave de su triunfo final es la unidad de todo el pueblo. No hay ningún vecino que, aun siendo sometido a tortura , delate al autor directo de las muertes.

Si bien es cierto se señala en la Constitución de México en el Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Esto los ciudadanos sabemos que está rebasado, pues la justicia no es, ni pronta, completa e imparcial y mucho menos gratuita, así que la autoridad tiene una asignatura pendiente con los Mexicanos la 4 T nos ofreció entre otras cosas seguridad, la 4 t es una antítesis de la seguridad desde que llegaron todos tenemos, incertidumbre, saltamos de la sartén al fuego, los grandes negocios los siguen haciendo en la 4 t solo cambiaron de manos los dineros, pero la seguridad es un tema que no requiere conferencias, el País se va a incendiar y esperemos no nos pase lo que paso en roma antigua con nerón que solo se puso a cantar cuando media ciudad se incendiaba, la lección de la historia es simple, no permitir que nadie agrega a un ciudadano, lo que sigue es la agresión al estado, después será un caricatura, nadie por encima de la ley, lo que si aplica la cuatro t es la máxima juarista que tanto daño nos ha hecho, a los amigos justicia y gracia a los enemigos la ley, esa frase es contra nuestra Constitución y contra el espíritu de la Republica, seguimos siendo la Nación de las tragedias de esquilo, nos hacen albergar ciegas esperanzas.