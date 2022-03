Letras Desnudas

Mario Caballero

La manzana podrida del IMSS

La política, como los que en ella actúan, necesita de los símbolos para identificarse, conseguir adhesión, persuadir a los electores, crear un relato coherente o medianamente coherente. Aunque, en las más de las veces, también los necesita para ocultar lo reprobable, lo vil.

Andrés Manuel López Obrador y su partido utilizaron el combate a la corrupción y la impunidad para decirnos a los mexicanos que ellos serían diferentes cuando asumieran el poder y que harían justicia por las décadas de saqueo y abusos. Fue el símbolo con el que lograron adhesión y persuadir, y tuvieron éxito.

El cuento de la “mafia del poder” les permitió señalar a los otros, a los de antes, y mostrarlos a la gente como los enemigos de la patria. Mientras ellos, con el lema de “La Cuarta Transformación”, prometían reconstruir desde los escombros un México de oportunidades, con justicia social, donde el pobre sería prioridad para el gobierno y en el que la honestidad sería la regla y no la excepción.

Sin embargo, la política no puede vivir de símbolos solamente. Se entiende que la política es teatro, pero es más que teatro. Porque la política, ante todo, es decisión y la decisión tiene sus consecuencias. En otras palabras, la política comienza en el instante en que logra conquistar la confianza, pero se adquiere formalidad cuando se hace responsable de sus decisiones.

El combate a la corrupción y la impunidad podrá ser un buen símbolo, pero de nada sirve si no se tiene la intención para hacerlo realidad.

De entrada, lo primero que se necesita es que los encargados de realizar dicho combate sean incorruptibles, funcionarios intachables. De lo contrario, todo será inútil palabrería.

Considero que el mayor error del presidente López Obrador fue abrir la puerta a políticos impresentables. Aplaudo la voluntad política de hacerle frente a la corrupción y castigar a los delincuentes, pero dejé de creer en la promesa cuando vi que personajes como Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado eran propuestos al Senado de la República por Morena. ¿Cómo confiar en que habrá un cambio cuando pones a un defraudador y a una presunta secuestradora a crear y modificar leyes? Imposible.

La absurda decisión de acoger a todos, sin antes revisar el expediente de cada uno de ellos, permitió que el partido que nos prometió la “regeneración nacional” desde su propio nombre se convirtiera en un camión de la basura. En el que ex priistas, ex panistas, ex perredistas, entre otros, con la bendición del presidente, tuvieron acceso a los cargos legislativos y al gobierno federal.

El mejor ejemplo es Manuel Bartlett, quien en 1988 fue el actor material del mayor fraude electoral del que se tenga memoria. Él inventó el cuento de la “caída del sistema” para robarse la elección presidencial a favor de Carlos Salinas de Gortari. Ahora, siendo director general de CFE, se descubrió que tiene una inmensa fortuna en bienes raíces de orígenes sospechosos, que uno de sus hijos obtuvo a través de tráfico de influencias contratos millonarios con el gobierno federal y que ha sido sujeto a investigación judicial incluso por delitos graves como lavado de dinero.

¿Cómo confiar en un efectivo combate a la corrupción con gente como Bartlett ocupando cargos importantes en el gobierno? Peor aún, ¿cómo creer en la lucha contra la impunidad al ver cómo la Secretaría de la Función Pública y el mismo AMLO defendieron al director de CFE ante los señalamientos sobre su misteriosa fortuna? Imposible.

NEME

Como decía líneas antes, la política ha de atender el símbolo, pero también la consecuencia. Lo que nos lleva a preguntar si Zoé Robledo es consciente de la decisión de haber nombrado coordinador de Políticas de Salud del IMSS a Nemesio Ponce Sánchez, quien fue uno de los actores políticos más cuestionados durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

No se puede poner en duda la capacidad de Zoé Robledo Aburto. Si el presidente de la República lo designó director general del Instituto Mexicano del Seguro Social fue porque conoce los alcances del chiapaneco. Empero, atraer a su gestión a Nemesio pone en tela de juicio no su aptitud, sino más bien el nivel de sus compromisos.

Robledo podría estar tirando mucho de lo que ha logrado al cesto de la basura. Figuras como la de Ponce puede tal vez servirle para propósitos personales, excepto para darle certidumbre a su administración.

Como sabemos, Nemesio Ponce logró acumular una enorme fortuna durante el gobierno sabinista. Cuando vino a Chiapas desde la Ciudad de México no tenía más que deudas y un viejo Pointer color rojo. Hoy, sin embargo, tiene casas y departamentos de lujo en México, Puebla, Cancún y, por supuesto, Chiapas.

Por el rumbo del Tecnológico de Monterrey, en Tuxtla, construyó una imponente mansión. Tiene un salón especial con mesa de billar, cava climatizada, alberca, jardines y toda en su conjunto es de una suntuosidad incomparable.

En Polanco tiene un departamento en el complejo Miyana, donde vive pura gente fifí, quien lo habita es su hijo Alberto Marlon Ponce Jiménez. Tiene otro en Cancún, y nada más entre esos dos inmuebles se calcula que alcanzan un valor de 27.5 millones de pesos.

Obviamente, esa riqueza en bienes inmuebles no proviene del trabajo honesto, sino de la corrupción.

De 2007 a 2011 se desempeñó como subsecretario de gobierno y, de 2011 a 2012, como coordinador general de asesores del exgobernador Sabines Guerrero. En esas dos posiciones, parte de ejercer un poderosísimo control sobre el Congreso del Estado y el Poder Judicial, sobre los presidentes municipales y otros secretarios de Estado, a los que los obligaba a cometer deleznables arbitrariedades, creó con sus familiares una red de corrupción con la que malversó y desvió recursos, especialmente de la obra pública.

A través de su sobrino José Antonio Ramos Castrejón, quien ocupó un alto cargo en la antes Secretaría de Infraestructura, se dice que entregó contratos de obra por asignación directa a empresarios amigos suyos, provenientes de la Ciudad de México y Puebla, a los que les cobraba el diezmo.

Con su hermano Federico, quien era encargado de las compras del Consejo de Seguridad Pública, hizo importantes negocios con el dinero para compra de patrullas, uniformes, papelería, mobiliario, herramientas, equipo, el sistema C4 y hasta para la construcción de edificios de la Secretaría de Seguridad Pública. Por mencionar algo.

Las últimas veces que se le vio en Chiapas presumía su nueva situación de millonario fumando habanos y jugando al golf.

No creo que el director del IMSS ignore que está metiendo en el costal de las manzanas, una podrida. El asunto es ¿vale la pena arriesgar la correcta funcionalidad administrativa del Seguro Social, la credibilidad del Instituto, su propia imagen y sus aspiraciones futuras por pagar viejas facturas políticas?

Bien caro puede salirle a Zoé Robledo sostener en el cargo a Nemesio Ponce. El combate a la corrupción nunca tendrá éxito con personajes corruptos. “Neme” es un maestro del fraude.

Intuyo que lo entiende muy bien, pero si no, le recuerdo a Zoé Robledo que el símbolo jamás debe desentenderse de las consecuencias.

yomariocaballero@gmail.com