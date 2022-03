A Fuego Lento

Alberto Ramos García

La otra transformación

El recorte presupuestal a la Salud, fue brutal y fatal por 2 mil 464 millones de pesos, fue un error—horror—garrafal que hoy todos los mexicanos estamos pagando, especialmente los grupos vulnerables.

Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastará en equipo médico lo que gasta en su equipo de redes sociales, otro gallo nos cantara; pero el presidente va contra el viento y el sol, con una cerrazón total a quien difiera de sus pensamientos y echando la culpa al pasado de las condiciones que hoy se viven. AMLO sabía que país gobernaría y las complicaciones que se avecinarían, sin embargo, la soberbia y su ego pesan más sobre sobre el mandatario que el amor por su país.

El recorte al presupuesto pone y sigue poniendo en riesgo de muerte a bebés y mujeres con cáncer.

Fueron los propios directores de institutos y hospitales del sector salud que advirtieron el riesgo de muerte de pacientes, principalmente de recién nacidos y mujeres con cáncer por retención y recorte presupuestal.

Lo cierto: A través de un informe que entregaron autoridades de 26 nosocomios a la Cámara de Diputados detallan las “graves” implicaciones de la falta de recursos por 2 mil 464 millones de pesos. Ahora para subsanar un error, el Presidente y los legisladores de Morena pretenden modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con lo que Andrés Manuel López Obrador estaría facultado para disponer de los egresos de manera unilateral y «hacer lo que quiera» con el recurso público, pero conociendo las “ideas” del mandatario, está de miedo.

Entre las consecuencias generales que alertaron los directores de institutos, a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de la Cámara de Diputados están la mortalidad de pacientes.

En el caso del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinoza de los Reyes, alerta de la muerte de bebés por la reducción del 50 por ciento del presupuesto en la Subcontratación de Servicios a Terceros; “grave impacto negativo en la morbi-mortalidad neonatal por la falta de nutrición parenteral” es decir, por falta de alimentación vía intravenosa a los pacientes, y detalló que el 30 de junio se agotarán los recursos para el área.

El clamor.

Ayer, se escuchó y leímos en redes sociales un clamor nacional en especial de Padres de Familias que hijos con cáncer. Aquí la historia plasmada.

Los papas de niños con Cáncer

Martes 05 de abril del 2020

A los medios de comunicación Nacionales e Internacionales.

A la sociedad civil en general.

Los papás y mamás de niños con cáncer de diversos hospitales del país , sabedores de la emergencia sanitaria que vive México por el Covid-19 y de las enormes dificultades derivadas de esta situación, sin embargo, queremos denunciar que desde hace más de 10 días existe un desabasto de la quimioterapia llamada Ciclofosfamida; inclusive no se puede conseguir en farmacias privadas, hemos mandando mensajes a varios funcionarios públicos, como es el caso del Subsecretario de Salud el Dr. Hugo López Gatell, quien hasta hoy no han respondido a nuestros mensajes de alerta por la falta de este se puede conseguir en farmacias privadas, hemos mandando mensajes a varios funcionarios públicos, como es el caso del Subsecretario de Salud el Dr. Hugo López Gatell, quien hasta hoy no han respondido a nuestros mensajes de alerta por la falta de este

Por ello hacemos un llamado urgentemente para que se actué y se resuelva de una vez por todas está problemática. De no resolverse esta situación, seguiremos luchando por nuestro legítimo derecho a la salud por la vía legal

Sin embargo, no descartamos la movilización a través de la resistencia y desobediencia civil pacífica.

La otra cara de la moneda.

Desde muy temprana hora, el día de hoy, personal de salud del Hospital General «Dr. Juan C. Corzo» del municipio de Tonalá realizó un paro de labores y se manifestó en contra de las autoridades sanitarias por no proporcionarles el equipamiento y herramientas necesarias para laborar con pacientes infectados por Covid-19.

Denunciaron que a pesar que existen trabajadores que han sido contagiados, la Secretaría de Salud no les ha otorgado lo mínimo indispensable para afrontar la contingencia, mientras que los números de casos van incrementando: “Exigimos equipos de protección personal de calidad para el personal de enfermería”, “temo por la humanidad, por mis colegas, por mi y por ti”, “responsabilizamos a los jefes inmediatos por contagios del personal del Hospital Dr. Juan C. Corzo Tonalá, Chiapas”, es la cita que se leen en algunas pancartas.

Lo cierto es que, la Cuarta Transformación olvido servirle al pueblo, sabiendo que los problemas mayores de México eran salud y seguridad; rubros a los que ha mermado el ejercicio de recursos para “crear” una reactivación económica con sueños guajiros de un Presidente que gobierna para un país que existió hace más de 40 años.

Ni hablar.

Entre líneas…

Así como la salud de los mexicanos pende un hilo, por una responsabilidad compartida, pues ni el gobierno fue sensible al tomar las acciones sanitarias oportunas que prevería un colapso económico, también la irresponsabilidad de aquellos mexicanos que continúan haciendo una vida normal, no nos permite salir del atolladero; hoy también la paz en el país se deteriora, pues a pesar de que las actividades del crimen organizado son el principal generador de violencia, existen otros factores que le roban la tranquilidad a la población y algunos de ellos tienen su origen en el seno familiar.

El diario nacional Reforma publicó que “en algunos Estados del País la violencia está generando hasta 14 veces más muertes que la pandemia del Covid 19”.

Por ejemplo, en Guanajuato se han registrado 458 homicidios dolosos desde el 25 de marzo cuando inicia ron las medidas de confina miento mientras que él está do registra 33 muertes por la enfermedad ocasionada por el virus SARS CoV 2; en Jalisco, donde la violencia es originada principalmente por el crimen organizado ha dejado en este periodo 266 homicidios dolosos, mientras que 34 personas han muerto por Coronavirus.

“De acuerdo con las cifras oficiales, del 25 de marzo al 3 de mayo en pleno confinamiento se han registrado 3 mil 381 homicidios dolosos en todo el País, según los datos del Grupo Interinstitucional del gabinete de seguridad del Gobierno Federal”.

Por otra parte, diputados del PAN conformaron un frente en contra de las desapariciones, abusos y feminicidios indígenas, de quien nadie habla ni reporta.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, este fenómeno se ha disparado a lo largo del último mes por confinamiento en comunidades de Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Estado de México.

Sobre este tema, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene “trabados” los recursos en el argumento de realizar “reservas” para contribuir a enfrentar el COVID-19 a nivel nacional.

P.D. El diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz Moedano presentó un punto de acuerdo para la creación de un grupo de trabajo que analice, reflexione y proponga un conjunto de reformas constitucionales y legales para fortalecer el papel y la función del Poder Legislativo para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Por medio de un comunicado, el diputado expuso que la pandemia modificó rutinas y quehaceres comunes, y se ha afectado a los más vulnerables como mujeres, indígenas, personas en situación de pobreza, niñas y niños, así como para personas con discapacidad.

Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante