Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La pandemia de la desinformación también mata

Las nuevas tecnologías facilitan la información sobre el nuevo coronavirus, que surge sin parar, pero también crece el riesgo de propagar noticias falsas. Además de enfrentar la pandemia de COVID-19, México vive la propagación de noticias falsas que circulan en las redes sociales y algunos medios de comunicación tradicionales, generando un impacto adverso para enfrentar la situación. Las también llamadas fake news tienen efecto directo en el estado de ánimo y éste poco a poco evoluciona hasta generar pánico. “En algunas partes del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva; este fenómeno es tan preocupante como alarmante.

Tan alarmante y preocupante que lo ocurrido recientemente en el municipio de Motozintla, en la Sierra de Chiapas, donde un grupo de habitantes protesto por las medidas de resguardo social, asegurando que el coronavirus no existe, es una muestra muy grave de los daños que provoca la desinformación y el desconocimiento de lo que están enfrentando la mayoría de los países en el mundo. Una parte de la población Serrana de Chiapas en contra de médicos y enfermeros de un hospital, gritándoles que es una mentira lo del Covid 19.

Por eso es importante que, si las personas que consultan las redes sociales tienen acceso a las mismas noticias y sólo centran su atención en ellas para mantenerse informadas, el problema cobra grandes dimensiones y se provoca un miedo agudo. En ese sentido, las fake news tienen hoy un papel importante en la desinformación de los mexicanos. Motozintla lo demostró.

El especialista Luis Ángel Hurtado, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estableció cinco pasos para evitar la propagación de comunicación imprecisa: no creer al 100 por ciento lo que circula en las redes sociales; darse unos minutos para corroborar antes de compartir; guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la seguridad. Asimismo, mantenernos informados a través de autoridades de salud, nacionales y locales y seguir las normas de sanidad establecidas para evitar el contagio.

“Si no tomamos la debida precaución, las redes sociales podrían ser un vehículo para que las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre, pánico, y muerte, que pueden derivar en crisis sanitarias, finalizó.

El investigador de la UNAM; Luis Ángel Hurtado, ha señalado que las cinco redes sociales más utilizadas por los mexicanos son WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook; esta última tiene más de 82 millones de usuarios, de los cuales 88 por ciento (70 millones) está comprobado el haber recibido alguna vez mensajes erróneos. Hoy la epidemia de desinformación alcanza cifras importantes en nuestro país y nos convierte en el segundo, después de Turquía, con mayor generación de noticias falsas, puntualizó el investigador de la UNAM, Hurtado, uno de los autores del reciente estudio “Radiografía sobre la difusión de fake news en México”.

En cuanto al WhatsApp, un 90 por ciento de los encuestados dijo haber recibido noticias falsas sobre la COVID-19, así como 91 por ciento de los que utilizan Instagram. En Twitter, la red menos utilizada por los mexicanos, 89 por ciento; en tanto que en YouTube fue el 83 por ciento de los encuestados. “Las cinco redes sociales más usadas por los mexicanos se encuentran en un nivel alto de circulación y propagación de información falsa”, reiteró.

La OMS contra la desinformación sobre el COVID-19 y los ataques cibernéticos

«No sólo luchamos contra una epidemia, sino también contra una infodemia», dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una reunión de expertos en política exterior y seguridad en la ciudad alemana de Munich, refiriéndose a las noticias falsas que «se propagan más rápido y más fácilmente que el virus».

La OMS explica que las infodemias son sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra no, que hace que para las personas sea difícil encontrar recursos fidedignos y una guía de confianza cuando la necesitan. Durante la emergencia sanitaria, se están difundiendo rumores, desinformación e información errónea, lo cual puede crear confusión y desconfianza entre la población y restar eficacia a la respuesta de salud pública.

En Tapachula por emergencia sanitaria se cerrarán panteones públicos este fin de semana

*Alerta: Estamos inmersos en la curva más alta de contagios por el Covid 19.

Estamos próximamente en todo el país al festejo de “El Día de las Madres”, justamente inmersos en la curva más alta de contagios por el Covid 19, lo que para mucha gente y expertos advierten que debe de ser un día atípico, muy distinto, porque está de por medio la salud humana, sin abrazos, ni flores, sin ir a comer a un restaurante, sin música, un día que ni siquiera debemos ir a los panteones para recordar a la madrecita muerta. Un 10 de mayo, que debemos evitar muchas cosas, para que las familias no se contagien ni se enfermen, y que mejor más entendible para una madre en el cielo.

En Tapachula, y que vuelve a ser ejemplo en Chiapas, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 al encontrarse en la etapa III de diseminación comunitaria y el incremento de casos de la ciudad, las autoridades municipales determinaron el cierre de los panteones públicos los días 9 y 10 de mayo.

Se trata de una acción más de prevención a la salud de los Tapachultecos y evitar la aglomeración de personas, tomando en cuenta que al celebrarse el Día de las Madres -10 de mayo-, muchas personas acuden a los camposantos para visitar a sus familiares que ahí descansan. Por ello el cierre de los panteones los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, es para prevenir los contagios del Covid-19 y en ese sentido, se ha pedido la colaboración de los ciudadanos para que se pueda evitar las aglomeraciones que, de acuerdo a las autoridades de salud, es causa principal de la diseminación del coronavirus.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, José Arturo Rojas Cárdenas, precisó que en los dos panteones más grandes de la ciudad, el Municipal y Jardín, se mantienen los servicios normales, aunque con un acceso controlado cuando se procede a realizar algún sepelio.

Una medida acertada, sensata y congruente, porque se trata que para el Ayuntamiento Municipal que preside Rosa Irene Urbina Castañeda, la salud es una de las prioridades más importantes en estos momentos de pandemia. Dixe.