Marco Antonio Cabrera Alfaro

¿La pandemia que causa el covid-19, es un mito, o es una realidad? …

La pandemia que se vive en todo el mundo a causa del mortal virus COVID-19, podríamos decir que jamás se logró pensar que esto fuera a suceder y solo lo veíamos en películas o series de Televisión, sin embargo, hoy es una realidad que vive todo el mundo. Tragedia, desastre económico, muertes, encierros, y una serie de situaciones que se dan en estos momentos a causa de la pandemia y que dejará enseñanzas y experiencias a todos los entes sociales. Algunos no creen que este sucediendo y le atribuyen que es una cortina de humo que el gobierno ha puesto en marcha como estrategia para poder hacer y deshacer a su antojo, otros más aducen que, todo es parte de un circo maroma y teatro de dos potencias mundiales, que ante la sobrepoblación y la gran crisis que está causando estragos en los países del tercer mundo, se tuvo que echar mano de un virus que hoy circula por todo el medio ambiente, pero, lo cierto es que existe esa enfermedad, es una bacteria-virus, difícil de roer y que está causando estragos en la sociedad de todo el mundo y que algunas autoridades no alcanzan a dar a conocer la realidad de los hechos y aunado a tener una sociedad ciega y sorda que no quiere entender, por ende ese virus está cobrando más fuerza cada día en algunos municipios, estados o países del mundo. No basta una cultura preventiva en estos casos tan álgidos, es necesario hacerle entender a la sociedad que ese virus es mortal y mediante estrategias sanitarias se le debe dar a conocer que, de no atender los protocolos de salud, ese virus seguirá cobrando víctimas. Algunos dan cifras equivocadas, otros lo toman a relajo, otros más les vale madre y siguen haciendo su vida normalmente, mientras tanto los hospitales y clínicas se están inundando de pacientes contagiados de ese mortal virus, pero si a la gente no se le habla con la verdad, no te va a entender. Otra situación es que, los programas echados a andar como estrategia para enfrentar esa pandemia debería ser aplicado con autoridad, toda vez que, mientras algunos les obligan a cerrar sus negocios, otros mantienen libremente abiertos al público sus negocios, entonces como quieren que la gente les crea, o todos hijos o todos entenados, así pasa con los trabajadores, algunos les permiten irse a sus casas con goce de sueldos mientras a otros los mantienen mañana, tarde y noche trabajando, atendiendo al público y lo que es más grave, sin protección. Ahora bien, exhortan a periodistas a no dar a conocer notas e información tendenciosas o de pánico, bien, estamos de acuerdo, pero que tal cuando alguna persona fallece por otro síntoma o malestar y les quieren obligar a los familiares a que firmen una acta de defunción, aduciendo que su paciente murió por “coronavirus”, como se dio a conocer el día de ayer en redes sociales, cuando una señora de casi 100 años de edad fue trasladada a la cabecera municipal de Berriozábal, por dificultades para respirar, tras ser ingresada a un sanatorio particular y valorada por el médico les recomendó asistirlo con oxígeno y debido a que la familia es de recursos precarios, no contaban con el dinero suficiente para suministrar el oxígeno en el sanatorio, el médico se le hizo muy fácil “recetarle” se lo llevaran a un hospital público, (el de doce camas de Berriozábal), al llegar a ese nosocomio púbico se supo, sin conceder, no querían recibirla por lo que demoró su ingreso alrededor de 20 minutos, luego de ingresarlo y tomar sus signos vitales le suministraron, según se dijo, sin conceder, algunos medicamentos en un suero y no tardó más que escasos 10 a 15 minutos de su ingreso y falleció. Bueno y que creen, según se supo, sin que concedamos nada, a los familiares los trataron de convencer u obligar para que firmaran que su familiar había fallecido a causa del COVID-19, cuando ellos (los familiares del muertito) se sorprendieron porque en ningún momento vieron que le hayan practicado un examen o análisis para corroborar ese dicho, “murió por coronavirus”. La pregunta que salta a la palestra es ¿cómo porque o para que obligar a los familiares a que digan que su familiar murió por COVID-19?, ¿que se ganan con eso?, o como cuando le reviraron al Tío Chemita, el esposo de la enfermera muerta, ¿qué se ganó el Tío Chemita culpando al viudo?, pues, la afrenta del que fuera esposo de la enfermera, porque díganme que se ganó con culpar al marido de esa enfermera de haberla contagiado. Bueno, cabe destacar que lo de Berriozábal corrió como reguero de pólvora el día de hoy (ayer), así es que amigo lector, tome sus propias conclusiones o reflexiones, lo cierto es que estamos ante un panorama incierto y necesitamos entender lo grave del caso, hay un virus en el aire, en el medio ambiente, “quédate en casa”, es cierto, pero ese “quédate en casa”, debe estratégicamente ser puesto en marcha mediante una reflexión y análisis, crítico y reflexivo. Hay una enfermedad, hay un virus, que ha provocado una pandemia, por lo que se debe tomar las precauciones y las medidas de prevención necesarias para que ese virus no se siga propagando, y con ello evitar contagios, solo es una reflexión… sin comentarios

CHIAPAS, BUENOS RESULTADOS EN DELITOS DE ALTO IMPACTO: LLAVEN

Tras exponer el Comparativo de Incidencia Delictiva Nacional de Ciudades Capitales del País, destacando los resultados contundentes de Tuxtla Gutiérrez en las comisiones de delitos de alto impacto, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que todo ello se debe gracias a los trabajos coordinados desde la Mesa Estatal y Regional Centro, por lo que exhorto a los presidentes municipales a aprovechar esos espacios de análisis de información para diseñar las estrategias de prevención del delito y garantizar cero impunidad a las y los chiapanecos. Así mismo agregó el funcionario estatal que en el Comparativo de Incidencia Delictiva Nacional de Ciudades Capitales del País correspondiente al primer trimestre de 2020, Tuxtla Gutiérrez registró cifras positivas al pasar de 345.96 a 219.29 puntos, haciendo una diferencia de 126 unidades con relación a 2019, con una tasa nacional de 392.91 puntos. Añadió más adelante el titular del inmueble donde se imparte justicia ubicado en el libramiento norte que según con el comparativo que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tuxtla Gutiérrez se encuentra entre las cinco ciudades capitales más seguras del país, junto con Mérida, Tlaxcala, Tepic y Campeche; mientras que en Incidencia Delictiva de Alto Impacto, pasó de 101. 90 a 32.45 puntos, mostrando una mejoría de 69.45 puntos relativo a 2019, destacando junto con Mérida, Saltillo y Tepic, con una tasa nacional de 92.32 puntos. En ese sentido Llaven Abarca subrayo que, "En la Fiscalía del Estado nos sumamos para fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y combate al delito que impulsa el mandatario estatal y que se diseñan en la Mesa de Seguridad Estatal con los tres niveles de gobierno. Tenemos que trabajar unidos como un solo equipo, asumiendo nuestras responsabilidades, con seriedad y eficacia"