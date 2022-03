La pandemia y la educación

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Los retos de la pandemia para el sistema educativo. La pandemia sorprendió al sistema educativo mexicano —a todo México, a todo el mundo— como el sol de la mañana nos sorprendió. Un rayo fulminante cerró todas las escuelas por un peligro mortal que obliga a las personas a recluirse en sus hogares y a pretender que desde ahí se puede tener la misma educación y recibir los mismos contenidos que con la educación presencial. Las consecuencias de la llegada del COVID 19 han sido abrumadoras y no han dejado a nadie intacto —no todos han sido igualmente afectados, pero todos hemos visto nuestras actividades trastocadas—. Parte importante de esta disrupción en el flujo ordinario de la vida colectiva ha sido el cierre de las escuelas. Se estima que alrededor de 40 millones de mexicanos están directamente vinculados a la vida de las instituciones escolares en todos los niveles educativos: estudiantes, profesores, administrativos, personal de apoyo. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres habitantes del país rige una porción importante de su quehacer cotidiano por los horarios y ciclos escolares. Reactivar las actividades económicas —y liberar a los padres de familia durante unas horas al día del cuidado de sus hijos— pasa necesariamente por reabrir las escuelas. Por si esta responsabilidad no fuera suficientemente abrumadora, están además los retos propiamente educativos que ha traído la pandemia y que deberán ser afrontados por las titulares de la Secretaria de Educación Estatal y Federal: la deserción escolar, el impacto de la cuarentena sobre el aprendizaje, el cierre masivo de escuelas privadas e intentar que el regreso a clases sea seguro para alumnos y docentes. Todo esto con recursos cada vez más escasos producto de un déficit presupuestario en educación. El más dramático de estos problemas es la deserción escolar. Se trata de alumnos que abandonaron por completo la escuela (por carencias económicas, de infraestructura o de motivación) y que no regresarán, con o sin clases presenciales. Antes del arranque del próximo ciclo escolar la SEP estimaba que tres millones de estudiantes ya habían abandonado la escuela. Un reporte del PNUD proyectaba que unos 800 mil alumnos que habían terminado la secundaria ya no ingresaron al bachillerato. En educación superior se estima que han abandonado más de 300 mil estudiantes universitarios (aproximadamente el ocho por ciento de la matrícula nacional a este nivel). Los afortunados que continúan su trayectoria escolar tendrán que cubrir, a su regreso a las aulas, el terreno perdido por las limitaciones de la educación remota. ¿De qué tamaño es el daño? Todavía es difícil de estimar y hay poca información al respecto. En países donde se han aplicado exámenes estandarizados para comparar resultados del 2019 con los de 2020 indican que en matemáticas los puntajes bajaron entre 5 y 10 por ciento, mientras que en lectura las cosas siguen más o menos igual. Pero no se pueden sacar muchas conclusiones al respecto dada la escasez de información. El cierre de escuelas en el sector privado es ya un problema agudo. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana declaró recientemente que más de 15 mil escuelas particulares del país podrían cerrar en los próximos meses. Antes de la pandemia operaban aproximadamente 47 mil escuelas particulares (hasta nivel medio superior), que atendían a unos 5 millones de estudiantes (más o menos 18 por ciento del total del sistema educativo). De éstos se estima que 3 millones de alumnos ya han dejado los colegios privados para ingresar a escuelas públicas. Con los alumnos recibiendo sus lecciones por televisión o internet, esta sobrecarga del sistema público no ha sido tan notoria; pero no hay claridad sobre qué pasará cuando reabran las escuelas y las ya saturadas aulas tengan que resguardar a este porcentaje adicional de alumnos. La SEP también tendrá que ponderar las posibles consecuencias de las nuevas cepas de SARS-CoV-2 para la población escolar. Todavía no hay mucha información confiable sobre el asunto, pero una investigación del Imperial College London ya sugiere que la cepa detectada recientemente en Inglaterra afecta en proporciones mayores a individuos menores de 20 años. Si esto se confirma y si siguieran sin aprobarse las vacunas para menores de 16 años, el riesgo de que las escuelas se conviertan en focos de infección para los alumnos se volvería más grande. Por si este panorama no fuera suficientemente complejo, la sistemática política de recortes en el presupuesto de las instituciones públicas ejercida por el gobierno federal llamada “austeridad republicana” tiene a la SEP con pocos recursos económicos para actuar. Como ha mostrado el especialista en presupuesto educativo, Javier Mendoza, se ha acumulado un déficit presupuestario en educación. Al mismo tiempo que ha crecido la matrícula escolar, ha disminuido el presupuesto de las instituciones escolares para atender al creciente número de alumnos. En educación superior de 2000 a 2019 la expansión de la matrícula en instituciones públicas fue mayor al 120 por ciento, pero el presupuesto únicamente aumentó 75 por ciento; en otras palabras, el subsidio por alumno cayó alrededor del 20 por ciento. Si esto no se corrige la nueva Secretaria de la SEP tendrá que ir a esta guerra sin fusil. Si se comporta a la altura de las circunstancias y logra salvar esta tormenta, será recordada como una de las mejores Secretarias de Educación Pública que ha tenido México. Si, por el contrario, se concentra en reproducir la ilusión que el gobierno ha deseado proyectar de que “todo está bien” y “la pandemia nos cayó como anillo”, entonces estaremos todos en problemas.