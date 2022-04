Reflexiones

Fernando Álvarez Simán

“La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa” Erasmo de Rotterdam

Lo acompañaban dos camiones repletos de guardaespaldas por una carretera en Irán. De tal manera que un ataque frontal hubiera generado un enfrentamiento que no garantizaría el éxito de la misión. Atacarlo con un dron tampoco era opción porque con la tecnología disponible; hubiera sido relativamente fácil detectarlo y derribarlo antes de que alcanzara su objetivo. Francotiradores a los lados de la carretera quizá hubieran sido efectivos en cumplir la misión; pero perderían la vida al enfrentarse con los numerosos guardaespaldas perfectamente entrenados. Quienes perpetraron el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh el pasado 27 de noviembre de este año, necesitaban una plataforma de disparo estable y precisa sin que se pusiera en riesgo la vida de quienes la operaban y que, además, no fuera detectada. Para ello colocaron al lado de la carretera un arma denominada “Estación de Armas Común Operada a Distancia”, o CROWS por sus siglas en inglés y esperaron que el objetivo estuviera a 150 metros de distancia para activarla a control remoto y por la vía satelital. El arma CROWS disparó ráfagas que alcanzaron al científico iraní y a quienes estaban cerca de él. Tan pronto como las cámaras instaladas en el CROWS enfocaron la devastación provocada, una potente bomba explotó y destruyó el arma y la camioneta que la transportaba, borrando con ello toda la evidencia sobre los autores materiales e intelectuales. Todo el ataque, según los sobrevivientes, habrá durado solamente tres minutos. Innovación bélica introducida por científicos militares noruegos, en el mundo hay aproximadamente 20 mil sistemas remotos de ese tipo fabricas industrialmente y adaptadas a ametralladoras, rifles para francotiradores o equipadas para lanzar explosivos y además con opciones de cámaras de imágenes diurnas, nocturnas o térmicas. Incluso, hay armas de este tipo que pueden ya ser adaptadas a vehículos especiales para terrenos accidentados. Desde el 2016, el ejército americano ha detectado que, en el Medio Oriente, las milicias realizan versiones caseras del CROWS y que, además, en el internet se puede encontrar diversos tutoriales para construir de manera casera, este tipo de armas. En el 2013, el ejército americano colocó en vehículos de combate este tipo de armamento. No es la primera vez que un científico nuclear iraní es asesinado en circunstancias no aclaradas. Entre el 2010 y el 2012, cuatro científicos fueron asesinados. Dos de ellos con bombas colocadas en sus automóviles, otro más a tiros y el cuarto con una bomba que se colocó en una motocicleta abandonada. Incluso, en instalaciones nucleares que se suponen son secretas; el gobierno iraní denuncia incendios “misteriosos”. Mohsen Fakhrizadeh fue el primer científico nuclear iraní ejecutado con tecnología y el de mayor jerarquía. En todos estos incidentes, Irán acusa al Mossad, es decir; el servicio de inteligencia de Israel que paga a rebeldes iraníes para realizar la operación militar. Israel por su parte, ni niega ni confirma su participación; pero afirma que no está dispuesta a tolerar que Irán desarrolle armas nucleares. Precisamente es el fondo de los ataques contra los científicos, la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares. Esa serie de asesinatos, los funcionarios iraníes los han descrito como intentos de sabotear la soberanía nuclear de Irán. Mohsen Fakhrizadeh; el número uno General de Brigada del ejército iraní, miembro de la élite castrense agrupada en la “Guardia Revolucionaria Islámica”, Mohsen Fakhrizadeh era además un académico respetado y físico nuclear. Sin embargo, para la CIA, el historial académico de Fakhrizadeh era solamente una fachada para ocultar su verdadero trabajo, el desarrollo de la bomba nuclear iraní. Incluso, los servicios de inteligencia de Israel coinciden con la CIA americana; Mohsen Fakhrizadeh era el científico líder del proyecto iraní. Esa certeza israelita y americana es desde el año 2002. Para el 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó congelar los activos financieros de Fakhrizadeh. Sin embargo, Teherán afirma que el trabajo de Fakhrizadeh fue básico para desarrollar la prueba iraní para detectar el Coronavirus. Además de que sus investigaciones habían presentado avances sustanciales para el desarrollo de una vacuna nacional contra el virus de la pandemia. Para occidente, Fakhrizadeh jugó un papel crucial en el programa nuclear de Irán, pero el gobierno insiste en que sus actividades nucleares son completamente pacíficas y que, a cambio, el país ha sido sometido a enérgicas sanciones internacionales destinadas a evitar que desarrolle armas nucleares. Desde el año 2002 la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU expresaban sus preocupaciones de que en Irán hubiera procedimientos clandestinos de enriquecimiento de uranio destinados a usos no pacíficos. Al año siguiente, las investigaciones internacionales comenzaron y pronto las sanciones internacionales. Datos del Consejo de Seguridad de la ONU afirman que las sanciones a Irán por su programa nuclear le han costado al país cien mil millones de dólares en ingresos petroleros perdidos y otros 500 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Desde el año pasado, la Organización Internacional de la Energía Atómica afirma que Irán no cumple con los acuerdos internacionales de investigación y uso pacífico de la energía nuclear. Dado que el asesinato de Fakhrizadeh ha ocurrido en una zona internacional de disputas entre los países de la región; es casi seguro que el conflicto entre Israel e Irán se incremente. Por ejemplo, en Siria, Israel ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos contra representantes iraníes como Hezbollah, pero también directamente contra el ejército de Irán. También el atentado llega en un momento en que todo el Medio Oriente está al borde de la inminente transición presidencial en Washington. Joe Biden se ha comprometido a volver al acuerdo nuclear abandonado por Donald Trump, pero no está claro si Irán será receptivo dados los acontecimientos recientes. Irán ya prometió seguir adelante con el programa nuclear y prometió también tomar represalias por la muerte de Fakhrizadeh. La reacción iraní El lunes pasado, el gobierno de Irán le realizó un funeral de estado con todos los honores militares a Fakhrizadeh. Pero hasta el momento, ningún país o grupo político-militar ha dicho que llevó a cabo el ataque a control remoto, pero los líderes de Irán culpan a Israel y han prometido venganza. Ante la realidad. Pronto, el gobierno iraní reaccionó y pasadas las 72 horas de la operación militar y posteriores al ataque su parlamento aprobó una «aceleración» de su programa nuclear civil, aumentando el nivel de enriquecimiento de uranio. Con ello, Irán intenta demostrar que sus actividades nucleares pueden ser viables. La buena noticia para la comunidad internacional que se opone al programa y para la administración de Joe Biden, es que los científicos afirmar que, hasta este punto, la idea de que Irán construya un arma nuclear, es todavía reversible si se realiza un trabajo diplomático. Incluso, un escenario probable es que Irán no cuente con un científico como Fakhrizadeh, capaz de ser el líder del proyecto y que a cambio incremente el apoyo logístico y financiero a los grupos afines a su política en todo el Medio Oriente, especialmente en Líbano, Irak, Siria y Yemen para mantener capacidad de negociación con occidente para aliviar las sanciones internacionales. Sin embargo, todos esto a su vez corre el riesgo de sufrir una respuesta en la misma proporción. Otro escenario posible es que Irán también realice operaciones militares contra objetivos específicos. En este caso, el peligro es para las figuras públicas de Israel. Irán ha demostrado que es capaz de atacar mucho más allá de las fronteras de Oriente Medio. En ese sentido, Israel acusa que el aliado de Irán, Hezbolá, fue culpado de sucesivos ataques suicidas contra israelitas en varias partes del mundo y que esos atentados son financiados por Irán. La última opción es esperar a enero del 2021 cuando en Estados Unidos ocurra el relevo presidencial y ocuparse en negociar con el nuevo gobierno de Washington. El presidente electo Joe Biden ya ha dicho que quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear que abandonó el presidente Trump. Para Irán, eso podría significar el levantamiento de las sanciones y la entrada de miles de millones de dólares en inversiones y divisas que hoy pierde por las sanciones internacionales. El propio Irán tendrá elecciones en junio del 2021. Joe Biden y el Medio Oriente La asociación estratégica de Estados Unidos con la región del Medio Oriente se remonta a 1945 cuando se configuraron los estados nacionales actuales y el Imperio Británico abandonó la región. A pesar de que especialmente con Arabia Saudita la relación continúa la llegada de Biden a la presidencia americana reconfigurará una relación que fue muy estrecha con Donald Trump. El presidente Trump fue un gran aliado y partidario de la familia Saud, la familia gobernante de Arabia Saudita. Eligió Riad, la capital saudí como destino de su primera visita presidencial al extranjero después de asumir el cargo en 2017 y su yerno, Jared Kushner, formó una estrecha relación de trabajo muy estrecha con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Trump también se resistió a los llamamientos del Congreso de frenar la venta de armas a los saudíes. Esencialmente esos cambios en la relación se verán desde varias coyunturas de la región. Una de ellas es la guerra de Arabia Saudita contra Yemen, que militarmente se encuentra en punto muerto, pero que a nivel de costos sociales ha provocado una gran hambruna y migración. Biden apuesta por la vía diplomática para terminar con el conflicto, mientras Trump alentaba a la familia saudí contra Yemen. El incremento de las actividades nucleares de Irán fue resultado del abandono de la administración de Donald Trump al acuerdo elaborado durante la administración de Barack Obama de frenar las actividades de investigación nuclear. Esto levantó las sanciones a Irán a cambio de un estricto cumplimiento de los límites a sus actividades nucleares y las inspecciones de sus instalaciones nucleares. El presidente Trump lo llamó «el peor acuerdo de todos los tiempos» y sacó a Estados Unidos de él. Ahora Biden parece dispuesto a hacer que Estados Unidos vuelva al acuerdo de alguna forma. La victoria de Joe Biden ahora podría tener consecuencias de gran alcance para Arabia Saudita y los otros estados árabes del Golfo. Inevitablemente Estados Unidos tendrá que replantear su relación de cooperación con los países de la región y presionar a sus enemigos históricos. La región sigue siendo explosiva y de gran impacto en las relaciones internacionales. En el tintero, está prioritariamente replantear los conflictos con Irán que es un actor regional importante y que, al aspirar a poseer una bomba atómica, aspira a fortalecer su influencia.

*Docente-Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas.