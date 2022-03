Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

La perredización de Morena

Aunque parezca increíble, el insignificante y vacío cascarón político que hoy llamamos PRD, fue alguna vez el gran partido de izquierda de México. En sus orígenes, aglutinó a las variopintas fuerzas políticas que se agrupan a la izquierda del espectro político y que incluyó, como cualquier ala política, desde los moderados dispuestos a pactar con el Gobierno en turno para ir registrando avances en sus demandas políticas, hasta los radicales dispuestos incluso a tomar las armas para enfrentar al Sistema y cualquier cosa que se le parezca.

En sus orígenes, confluyeron tres elementos importantes, que terminaron por darle la forma de un partido político moderno para su tiempo, capaz de ganar ayuntamientos, varias gubernaturas y la propia Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México; muchas diputaciones, tanto locales como federales; y muchas senadurías también, así como de pelear seriamente por la mismísima presidencia de la República.

El primero de dichos elementos fue la poderosa personalidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hijo del que es considerado por muchos, uno de los mejores presidentes de la República, cuya imagen queda inseparable para la Historia, de aquél fenómeno de dignidad y esperanza que se llamó Expropiación Petrolera. Fue Cárdenas, el hijo; quien aglutinó a las fuerzas de la izquierda y les dio la forma de una poderosa candidatura opositora que junto con la del Maquío panista y la confluencia de otros líderes como Rosario Ibarra y Heberto Castillo, lograron el primer gran quiebre histórico del que parecía hasta ese entonces, el invencible partido de Estado, el PRI; en la tristemente célebre «Caída del Sistema (electoral se refiere)», que terminó por darle, de manera inexplicable e imposible de demostrar, la presidencia de la República al candidato oficial, Carlos Salinas. Una vez pasada la elección presidencial de 1988, fue nuevamente la poderosa personalidad del ingeniero Cárdenas, la que sirvió como eje cohesionador de las fuerzas políticas de izquierda, para ahora darles un espacio dentro de la vida pública de México, a través de un partido político. Sí; estamos hablando del PRD.

El segundo de los elementos que confluyeron en el origen del PRD; fue el hartazgo de los mexicanos contra un partido político, el PRI; y los gobiernos emanados de éste, que habían desgobernado al país de manera ininterrumpida, ya para ese entonces, desde seis décadas atrás y lo habían sumido en un pozo sin fondo de pobreza y corrupción. El apellido del ingeniero, levantaba en el imaginario colectivo, la esperanza de tener en él, a un buen gobernante de nuestra patria, como lo había sido a ojos de muchos, su propio padre. Hartos estaban ya para ese entonces los mexicanos, de tener en el poder a una camarilla de traidores y vendepatrias, que no habían hecho nada más que enriquecerse sin mesura alguna, a costillas de la enorme mayoría de los mexicanos, hipotecando todo, su mismo futuro incluido.

El último de los elementos que llevaron a la creación del PRD, fue la esperanza. Una esperanza que se cristalizaba en la promesa de un cambio, de hacer las cosas distintas. Aquí la palabra distinta significaba dos cosas: Mejor y honestamente. Cualquier político, de entonces y de ahora, que pueda hacer las cosas mejor y honestamente, tendrá seguramente el voto popular asegurado. Y esa fue la apuesta perredista. La de construir un partido político de contraste con el régimen gobernante, que pudiera proponerles a los mexicanos una vía mejor para transitar hacia el desarrollo.

Pero en la construcción de aquél partido, se cometió el que siempre es, según José Woldemberg, el pecado capital de la izquierda: su eterna atomización. La izquierda, eternamente fragmentada, utilizó al ingeniero Cárdenas como engrudo para mantenerse unida, quizá por no tener más opción que ello, quizá por conveniencia, quizá por convicción… El punto es que, a pesar de haber estado juntos, no estaban revueltos. Famosas fueron las entonces llamadas «tribus perredistas», oficialmente conocidas como «corrientes» en sus ordenamientos, y que no eran otra cosa más que grupos políticos que controlaban al partido y se repartían sus prebendas entre sus cuadros dirigentes. Sabían que, si se separaban, estarían destinadas al fracaso y a la extinción y por eso coexistían en esa amalgama forzada que era el PRD. Sin una cohesión real más allá de los intereses electorales y económicos del momento político.

Pero las tribus, metidas en un matrimonio forzoso, buscaron dominarse unas a otras y cada elección de su Dirigencia Nacional, resultaba en un espectáculo circense donde no hacían nada más que exhibir sus divisiones y debilidades, haciéndole el caldo gordo a sus rivales

naturales; el partido del centro político, el PRI; y desde luego su partido antítesis por definición; el de derecha: el PAN. Ambos partidos, seguramente que se regodeaban en primera fila, con palomitas incluidas, cuando los perredistas se daban hasta por debajo de la lengua, para ocupar tal o cual posición dentro de su partido, debilitándolo más y más; tanto, que en 2011 comienza la escisión morenista. Primero como movimiento político y después, ya en 2014, como partido político. A raíz de su creación, Morena, queriendo y no, desfonda al PRD, dándole a las izquierdas el nuevo espacio político que tanto necesitaban, para seguir actuando en la vida pública de México.

Sí, Morena les dio espacio, pero ello no significa que hayan logrado la unidad.

Aquí vale la pena incluir aquélla frase que reza más o menos así: «Quien no conoce la Historia, está condenado a repetirla». Y parece ser el caso de los morenistas.

Veamos: En la fundación de Morena se dieron tres elementos:

El primero: la poderosa personalidad de un líder carismático. – Con el PRD, Cárdenas. Con Morena, el presidente López Obrador. Ambos ex priístas y líderes opositores de muchos años, los dos fueron Jefes de Gobierno de la Ciudad de México y cada uno cuenta con tres

candidaturas presidenciales.

El segundo: el hartazgo. – Los mexicanos habíamos vivido la decepción que representó Vicente Fox al convivir con el PRI al que había sacado de Los Pinos, pero al que no había eliminado de la vida pública. De igual manera habíamos vivido con horror la sangría interminable con la que durante seis años, Felipe Calderón bañó al país en su afán por legitimarse en el poder, justo como hiciera Salinas. Y, para terminar, los mexicanos habíamos visto cómo Enrique Peña Nieto y una terrible e insaciable banda de ladrones, asaltaban al país desde la misma presidencia de la República y las gubernaturas de los Estados; teniendo en el propio presidente y destacada, pero no únicamente; en los entonces gobernadores de Veracruz y Chihuahua, ambos de apellido Duarte, a sus peores exponentes. Y finalmente, el tercer elemento: la esperanza. Una esperanza, que idéntica a la de años atrás, se cristalizaba en la promesa de un cambio, de hacer las cosas distintas; y aquí la palabra distinta nuevamente significaba dos cosas: Mejor y honestamente; y esa fue la apuesta morenista, que, a diferencia de la perredista, cuenta con mayores posibilidades de hacerse realidad, ¿por qué?, por una razón sencilla: a diferencia del PRD, Morena sí conquistó la presidencia de la República y la mayoría no sólo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sino también en la mayoría de los Congresos estatales. Por eso, tiene más poder para llevar adelante su proyecto de Nación.

Y es aquí, querido lector, donde viene el gran problema. En los últimos meses, pero especialmente en los últimos días, hemos visto como las no tan oficiales, pero sí claramente vivas y organizadas «tribus» morenistas, se pelean a muerte entre ellas por el control de su partido, dando un espectáculo circense, como en los buenos tiempos perredistas, haciendo

las delicias de los panistas, de los neo panistas aglutinados en el próximo nuevo partido calderonista y obviamente de los priístas. Con sus disputas internas y su falta de claridad y de generosidad política, con su trivialización y sus peleas intestinas, no hacen más que debilitar a su partido y dejarle en claro a los mexicanos que ni eran tan distintos y que por eso mismo, quizá no puedan gobernar distinto. Con actitudes como ésas, matan de tajo las esperanzas que muchos mexicanos tenían en ellos depositadas y se igualan a lo que tanto dijeron combatir y que ellos mismos identifican militando en los demás partidos. No parece que vayan a reflexionar, por lo que podemos esperar entonces que Morena corra la misma suerte que el PRD. No mañana ciertamente, pero en política, todo es un proceso y la siguiente parada de éste, son las elecciones intermedias de 2021. Y de seguir así, tristemente los morenistas se habrán ganado a pulso, sin mucho esfuerzo de sus adversarios políticos, una merecida derrota electoral, que no sólo los aparte del poder, sino

también que les dificulte el ejercicio del mismo para lo que resta del sexenio. En el peor de los casos, al concluir el actual Gobierno, Morena podría igualmente despedirse del poder, tal cual le ocurrió al PRI que demostró en un solo sexenio, el de Peña Nieto, cuán malo es para el país. Y, para terminar, por la ley del péndulo; el poder seguramente pasaría a manos de la derecha nuevamente. Ojalá que los morenistas reflexionen mucho sobre la historia perredista, aprendiendo de sus errores y buscando la manera de no repetirlos. No sólo por su bien y el de su propio partido, sino, sobre todo, por el bien de México.

Ojalá que sí.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.