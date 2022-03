Reflexiones

Fernando Álvarez Simán

“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa

que creemos que es justa”

Abraham Lincoln

Luego de estudiar a fondo la Guerra de Vietnam y documentarla para que de acuerdo al Secretario de la Defensa Robert McNamara, “Estados Unidos no cometiera los mismos errores en esa y otras guerras”; los analistas americanos encabezados por Daniel Ellsberg se hartaron de que a pesar de la casi seguridad de que, de acuerdo a sus estudios, los americanos la perderían debido al desgaste político y sus recomendaciones de sacar a las tropas, la guerra se extendía.

El grupo de Ellsberg decide entonces filtrar a la prensa americana los documentos popularmente conocidos como los “Papeles del Pentágono”. El escándalo político fue inminente y de proporciones nunca vistas en Estados Unidos. De pronto, los ciudadanos americanos acostumbrados a asegurar que si bien, un presidente puede cometer errores, este jamás podría mentirle a la nación; descubrieron que, en fila, cuatro presidentes les habían mentido sobre la participación de Estados Unidos en la Guerra.

De Harry S. Truman pasando por Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, los presidentes le habían mentido al pueblo americano sobre la guerra y los niveles de participación militar, logística y financiera como lo documentaban los “Papeles del Pentágono”. Ese fenómeno político fue esencial para entender lo que siguió a la renuncia a la reelección presidencial de Lyndon B. Johnson por su desgaste ante la guerra.

Si bien el fenómeno de los “papeles del Pentágono” estalló durante la presidencia de Richard Nixon y no había documentos que involucraran a su administración. El presidente Nixon tenía el temor de que tarde o temprano saliera algún secreto de su presidencia y arruinara su carrera política. En consecuencia, ordenó espiar a todos sus oponentes políticos, pero fue finalmente descubierto, naciendo así el escándalo del “Watergate” que a la postre le costó la renuncia a la presidencia y la salida de las tropas americanas de Vietnam con el presidente Gerald Ford.

Los “papeles del Pentágono” y el posterior escándalo del “Watergate” arruinaron la credibilidad presidencial. Presidencias posteriores también vivieron crisis políticas como el escándalo “Irán-Contras” con Ronald Reagan y el “affaire Mónica Lewinsky” del presidente Bill Clinton.

Sin embargo, dichos escándalos políticos presidenciales nunca fueron en temas electorales. Ese tipo de conflicto llegó hasta el final de la presidencia de Bill Clinton cuando en las elecciones para sucederlo se presentaron el vicepresidente Al Gore contra el candidato republicano George W. Bush. El recuento decisivo de los votos fue en el estado de Florida, gobernado por el hermano del candidato Bush. Finalmente, Al Gore aceptó la derrota electoral conjurándose con ello la crisis política americana.

Esa crisis electoral americana hoy se reedita con mayor intensidad con el conflicto entre el todavía presidente Donald Trump y el proyectado ganador de las elecciones, el ex vicepresidente Joe Biden. El primero acusó de fraude electoral, deslizó la posibilidad de ir al pleito en los tribunales y con ello, la crisis política americana estalló.

Paulatinamente, con el recuento de los votos; el triunfo de Biden se confirma. Ayer mismo, los abogados del todavía presidente Trump informaron que la estrategia legal de argumentar fraude en Arizona, Michigan y Pennsylvania fracasó. Con ello, los argumentos de fraude se desvanecen y no hay otra opción que preparar la transición. El problema que en Norteamérica se vislumbra es que si bien desde Vietnam la credibilidad personal de los presidentes americanos decae; con las decisiones de Trump, también la fortaleza de las instituciones americanas.

El conteo de los errores de Trump

Desde el inicio de su gestión al frente del gobierno americano Donald Trump impuso su personalidad, rompiendo las normas y los protocolos establecidos por la democracia americana. La prensa documenta que en su periodo gubernamental Trump rompió por lo menos 20 normas que un presidente americano debe cumplir.

Una de las más importantes, es que a pesar de que las leyes americanas prohíben a los funcionarios mantener el control de sus empresas privadas en caso de poseer alguna; esa prohibición no es para los presidentes; quienes a pesar de ello renuncian al control de sus empresas vendiendo las acciones o cediéndolas a familiares. Esa tradición política no fue seguida por Donald Trump. De hecho, la prensa contabilizó que visitó alguna de sus empresas 280 veces con un costo para el servicio secreto de 2.5 millones de dólares.

Otra norma es la que tiene que ver con la publicación de los impuestos pagados. Esa declaración muestra si un presidente tiene conexiones financieras personales con países extranjeros, hasta qué punto ha pagado una parte justa de impuestos y ha hecho donaciones y ello abona a que pueda eventualmente si aprovecha las ventajas fiscales o no. Esa tradición comenzó con Jimmy Carter, desde entonces cada presidente ha publicado sus declaraciones de impuestos completas. Sin embargo, Donald Trump no lo hizo.

El efecto no deseado de esa negativa presidencial fue que el New York Times descubrió que en realidad el presidente no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir del 2000. Incluso, el rotativo descubrió que en el año que llegó a la presidencia, Trump pagó solo 750 dólares de impuestos. El presidente alegaba que la cifra no era real puesto que sus empresas están siendo auditadas. Pero el golpe mediático fue impresionante.

Incluso, para la opinión pública americana la relación entre el presidente y las fuerzas armadas no fue la correcta. Lo correcto es el respeto por las fuerzas armadas y por los americanos que ofrendaron su vida en alguno de los conflictos internacionales que ha vivido el país. De hecho, del presupuesto militar americano, el presidente Trump recortó 10 mil millones de dólares para construir el muro con la frontera sur provocando con ello la inconformidad de las fuerzas armadas.

Además, la prensa americana a días de comenzar el proceso electoral, demostró que, en una visita a Francia en el 2018, Trump canceló un evento que honraría a los americanos caídos en ese país durante la I Guerra Mundial, el evento se canceló porque el presidente se negaba a ir a una ceremonia donde se honraría la memoria de “perdedores y tontos”.

El giro de la política exterior

Para los analistas americanos, la política exterior de Donald Trump fue desastrosa porque apoyó a gobiernos considerados “tiranos” y al mismo tiempo insultaba a los gobiernos aliados y sus dirigentes. Por ejemplo, al primer ministro canadiense Justin Trudeau lo calificó de “muy deshonesto”. Al presidente francés Emmanuel Macron de “tonto”.

Incluso se recuerda que le quiso comprar de manera telefónica a la primera ministra danesa Mette Frederiksen Groenlandia. Dijo también que la primera ministra británica Theresa May hizo “un lío” con su manejo del Brexit. Adicionalmente a ello, con Trump de presidente, Estados Unidos perdió el liderazgo de la OTAN.

Mientras tanto, Trump ha mostrado afinidad por hombres fuertes y de estilo dictatorial como Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China y Jair Bolsonaro de Brasil. Ha hablado con entusiasmo de las “cartas de amor” que recibió del líder norcoreano Kim Jong Un. Llamó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan “un tipo duro que merece respeto”. Felicitó al presidente filipino, Rodrigo Duterte, por el “increíble trabajo” que estaba haciendo en el problema de las drogas de su país, a pesar de los informes sobre miles de ejecuciones extrajudiciales.

Para los analistas americanos si bien cada presidente tiene su propio estilo y sus propias preferencias políticas, Trump ha politizado no solo el contenido de la política doméstica, sino la conducta de la diplomacia, a tal punto de tensión extrema de Estados Unidos con varios países aliados.

Para muchos americanos, la conducta de Trump con los líderes mundiales solo era retórica populista para ganar adeptos y simpatizantes entre los sectores más conservadores de Estados Unidos. Lo verdaderamente grave fue su anuncio del 2017 de que Estados Unidos abandonaría el “Acuerdo de París”, el más grande esfuerzo climático global de la historia de la humanidad.

Trump afirmó que su país pedirá renegociar el tratado «en términos justos para Estados Unidos» como condición para retornar al mismo. Pero la realidad es que después de China, Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Trump dijo que abandonar el “Acuerdo de París” ayudará a las industrias de petróleo y carbón de su país y a la generación de empleos.

¿Joe Biden la esperanza?

Es evidente que cuando existen crisis nacionales, los líderes de un país pidan y exalten la unidad nacional. Para los americanos que votaron en contra de Donald Trump, la idea central era que por sobre todas las cosas, su gobierno dividió al país. En ese sentido, la labor principal del gobierno de Joe Biden es volver a unificar a la ciudadanía.

Su gobierno estará cuesta arriba porque ya es evidente como lo fue en la década de los 60 y 70s del siglo pasado que los presidentes americanos también mienten. Con Trump esa crisis llegó al campo electoral. Antes de Trump cada presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos ha aceptado la perspectiva de una transferencia pacífica del poder. Ningún presidente en ejercicio en la memoria moderna había ido a una elección en donde predijo fraude y resultados ilegítimos.

En el fondo, incluso legalmente, es poco probable que Trump no abandone la presidencia. Sin embargo; al avivar el fantasma del fraude electoral, Donald Trump está sentando las bases para cuestionar la legitimidad de la presidencia de Biden y cualquier elección del fututo. Está sembrando dudas sobre si el sistema de votación de Estados Unidos, la base de la democracia estadounidense, es sólido. Todo indica que ya no lo es.

Tachadas de injustas al abrir la puerta de quien tenga el voto popular no llegue a ser presidente de la nación; la clase política aceptaba los resultados y hacía un llamado a fortalecer la democracia. Sin embargo, si uno de los candidatos no acepta el resultado, se abre la puerta a cuestionar aún más a un sistema electoral que ya no tiene equilibrios.

Lo contradictorio es que esos cuestionamientos llegan en un año en que hubo una participación electoral récord, incluso entre los votantes por correo. Es decir, llegan cuando más gente americana se ha interesado en los temas políticos. En el fondo lo que está en juego es la unidad nacional americana o la división política de los ciudadanos ensanchándose aún más. Ello en medio de una crisis pandémica, pero también durante una transición mundial que probablemente nos lleve al ascenso político de China como líder mundial absoluta o la otra vía: seguir en la cima mundial como potencia compartiendo el trono con China. La tarea de Joe Biden será gigantesca.

*Docente-Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas