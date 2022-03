Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La PROFECO, es la peor en la historia de México. Las alzas en los precios en todo su apogeo

*Tortilleros de Tapachula: Con o sin Pandemia aumentan precios de gasolina y canasta básica.

En Tapachula, se quejaron los tortilleros de los resultados que ha originado la pandemia y que puede ser el mismo pensamiento de los tortilleros de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal o Comitán, aunque allá le echan la culpa que o hay Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), sin embargo, lo mismo puede suceder con la capital de Chiapas, aunque tenga PROFECO. Un fenómeno de absurdos y despropósitos, que ojalá las autoridades federales asuman su papel ante esta avalancha de precios que se vienen disparando alarmantemente, porque además la alza de precios en los medicamentos ya no solamente son los que giraban alrededor del covid 19, sino que ahora se observa que la mayoría de los medicamentos en farmacias que ya no son especialmente para el coronavirus los precios se han elevado, lo que no tienen razón de ser.

Una PROFECO que no ha servido para nada en todo el país y menos en Chiapas, donde al frente esta Ricardo Sheffield, que no se le ha observado capacidad mucho menos músculo para atender estas tareas de apoyo a los consumidores mexicanos. Es la peor PROFECO en la historia de México, y el señor es casi un payaso cuando los lunes sale en las mañaneras donde muestra que es un “fifí” dentro de la cuarta trasformación. Le quedó demasiada grande el toro de la PROFECO.

En Tapachula el industrial de la masa y la tortilla Yamil Antón Ocampo, dijo que los precios para la elaboración de la tortilla están al alza, quien agregó, “no vemos justo el incremento de precios debido a la situación económica que viene atravesando, no sólo el país si no el orbe en general. No nos explicamos porqué, viviendo esta situación desde marzo, vienen aumentando los costos de los productos básicos. La gasolina bajó, cuando estaba la pandemia en su punto máximo de contagios. Posteriormente, subió de precio como está en estos momentos, lo cual es lógico, porque durante el confinamiento por la pandemia la gente no salía a la calle, por lo tanto, no se consumía gasolina y no había aumento de precios. Esto ocasionó que algunos ‘jilgueros’ dijeran que se había logrado bajar el precio, pero no fue así, ya que México no produce ese vital combustible, y ahora estamos en este problema”.

Entrevistado por El Orbe, agregó: “En la región no existe una Secretaría que controle el precio de la canasta básica, ya que, para ahorrarse los sueldos de funcionarios, se llevaron a Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), afectando de gran manera a la región. Así también, los tortilleros también sufren del incremento del gas para la elaboración de su producto, así como en otros insumos necesarios los precios van en aumento y nadie los controla. Por otro lado, los precios de las llantas y las refacciones de los vehículos también han sido incrementados, y los únicos que pueden solucionar estos gastos son los burócratas, a quienes el Gobierno les paga “religiosamente” sin trabajar, con los impuestos que sí paga el pueblo. De ahí que esté dispareja la ley de la oferta y la demanda”.

Antón Ocampo reconoció al final que, durante estos meses de contingencia, redujeron sus ventas hasta en un 40 por ciento, a pesar de que la tortilla es un producto de primera necesidad. Pero al igual que el resto de los empresarios, durante todo ese tiempo en el que los sectores permanecieron paralizados, tuvieron que cubrir gastos de rentas, nóminas, impuestos, energía eléctrica, agua, gas y otras responsabilidades fiscales. Dijo también que el incremento en el costo de la canasta básica a nivel nacional es una mala señal de lo que se puede venir a futuro. Así las cosas.

Rapiditas. – El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó en su cuenta de Twitter un listado de las legislaciones pendientes, reformas legales, así como las minutas que podrían abordarse en el tercer año de la LXIV Legislatura. En cuanto a temas enviados por el Ejecutivo Federal solo se tiene en lista de espera eliminar el fuero a funcionarios públicos. Por cierto, sigue fuerte la llegada del Senador chiapaneco Eduardo Ramírez, a la dirigencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. Vaya manera de escabullirse en las grandes ligas nacionales Ramírez Aguilar, donde ha sido reconocido por propios y extraños…En el PRI, en Tapachula, ya tiene candidato prácticamente en la figura del Abogado César Amín González Orantes. Hay expresiones populares muy satisfactorias para que el exdiputado federal, empresario, y con más de 25 años viviendo en Tapachula, asuma el papel de aspirante a la Presidencia municipal de Tapachula. Inclusive se han escuchado voces priìstas que señalan que la potencialidad de González Orantes es la experiencia que tuvo al frente como legislador federal pues fue un extraordinario operador de gestorías de obras para algunos municipios de la Costa, que fue reconocido en el propio PRI nacional. Dicen que es un personaje que no tiene necesidad de robar o sustraer, pues siempre ha tenido ejemplos de ser un humanista para ayudar a la población. Así el ambiente…..En Frontera Hidalgo, la política que se ejerce es la de controlar a comisariados ejidales, algo nuevo que no se había observado en muchos sexenios, y la razón es muy simple, se aprovechó la pandemia para enviarle despensas y medicamentos precisamente a estos comisariados ejidales y sus familias y algunos hasta compadres de pandemia se hicieron con el alcalde Ever Herrera Ibarra, que se jacta de ser el Presidente municipal de la Costa que más ha apoyado a la población que gobierna. Sin duda un vivaracho, de cómo aprovechó la emergencia del covid 19. Hizo compadres de pandemia.

Juan Pueblo. – Ayer la marcha de médicos en Tuxtla Gutiérrez, adquirió otro matiz, que no deja de sorprender, porque apunta a politiquería y grilla barata, porque participaron grupos ajenos a lo que demandan los profesionales de la medicina, por ejemplo, campesinos de la MOCRI, CMPA, EZ, maestros de la sección 40, y hasta gente de San Cristóbal de las Casas, pidiendo la salida de la Coca-Cola. Fue una marcha “aliada”, ya con otros visos de desordenar y alterar el ambiente social. En el caso de los médicos que marcharon pidieron la renuncia más firme del titular de salud en Chiapas José Manuel Cruz Castellanos, que la salida de la cárcel del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, que como todo mundo sabe, ya está fuera de su confinamiento carcelario y actualmente se encuentra en su domicilio donde se le sigue su proceso judicial, aunque hay médicos que creen que todavía está en la cárcel como todo un delincuente.

Se enfocaron más los oradores dominicales en la exigente renuncia del Secretario de salud, Cruz Castellanos al que lamentablemente se le ha desdibujado con todos esos calificativos que empleo cuando la pandemia estaba en su máxima expresión como fueron esos vocablos de “chafirete” o Taquero”, que se ve que ya no es “persona grata”. Ver para creer.

PD: Desde el PROVICH se están teledirigiendo los misiles en contra de servidores públicos de la UNICACH, lo que no deja de ser sorpresa. Que tiene que ver una cosa con otra, pero así es la grilla de desleales funcionarios públicos del PROVICH. Ya habrá tiempo para analizar este asunto.