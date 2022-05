Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La PROFECO sigue sorda y muda ante empresarios hambreados…

Amigo José, fíjate que el tema del COVID-19, psicológicamente a afectado a varias personas que al estornudar o sentir un dolor de cabeza y empiezan a diagnosticarse como contagiados y lo más grave y absurdo amigo es que no pueden ir a los hospitales o clínicas prefabricadas para pacientes contagiados con esa pandemia que ha provocado el COVID-19 en todo el mundo, porque simple y sencillamente no hay espacios, no reciben a la gente y no les queda de otra que irse a su casa y la depresión y desesperación de que ya están infectados los mata, cuando en realidad lo que pudieron haber tenido es un simple resfriado, catarro o tos normal, pero la psicosis los mata. Pero a ver José, también está la confusión que ha creado incertidumbre en la sociedad al no decirles la verdad de la pandemia, deberían hablar con cifras y números reales, y también porque no decirlo dejar la venta de pánico porque en la sociedad que vivimos, todo se lo cree, estamos de acuerdo que la gente ya se aburrió, y lo real es que tienen que trabajar para llevar sustento a sus casas y es ahí donde ya las autoridades se agarran y dicen que por presiones empresariales van a permitir la reapertura de negocios, es más hasta colocan a nuestra entidad como una zona naranja o semáforo Naranja, cuando la realidad podría ser otra y el Pico de la pandemia, al parecer, aún no nos alcanza y vendrán los rebrotes de COVID-19 y las lamentaciones. Mira José, los empresarios puede que tengan razón, porque tienen competencias desleales que les gana el mandado, ya que por un lado ellos permanecen confinados con sus negocios cerrados, pero, otros hambreados abren sus negocios y expenden productos para evitar contagios del COVID-19, como son cubre bocas, caretas, oxigeno, entre otros, y lo grave del caso es que venden esos productos a un precio de oro puro, es decir, elevan a más del 100 por ciento el costo real de los productos. Ya Tapachula, o Tuxtla, o cualquier otro municipio se asemejan a San Cristóbal de las Casas, donde en cada esquina existe un abogado, así estamos aquí en la costa hasta el paletero o el chiclero anda vendiendo cubre bocas, caretas y párele de contar y será que esos productos están esterilizados, reúnen las reglas de certificación sanitaria o están certificadas por las autoridades de salud, claro que no pero ahí andan como ambulantes vendiendo cubre bocas, caretas y otras cosas más. No estamos en contra de ese comercio amigo José, pero debemos entender que, solo por citar un ejemplo, un cubre boca que normalmente te podría costar si mucho muy caro 40 pesos, hoy los venden a 200 pesos, las casas comerciales donde venden productos médicos, los ambulantes los venden a 80 hasta 100 pesos, hay comercios que no son sus giros pero ahí ya tienen cubre bocas y caretas, abarroteras, tienditas, etc. ahí tienen esos productos y carísimos, mientras las autoridades encargadas de regular o velar por los precios se la pasan durmiendo el sueño de los justos, porque no iniciar un operativo conjunto con autoridades sanitarias y llevar a cabo acciones contra esos vendedores ambulantes y empresas que ni siquiera en sus giros, pero venden a un precio elevado esos productos.

Así es que José solo me resta decirte que el COVID-19 llegó para quedarse y como la diabetes, hay que aprender a vivir con ellos, lo que necesitamos es fortalecer nuestro sistema inmunológico para poder soportar los padecimientos del COVID-19 y no tenerle miedo, a todo mortal nos va a dar esa enfermedad, ni duda les quepa, solo que el que tenga bien fortalecido sus sistema inmunológico lograra salir adelante, así es que amigo José, esperamos que la PROFECO haga algo contra los hambreados empresarios que están lucrando con la necesidad de la gente en esta etapa que la pandemia, señores de la PROFECO, “Voy a ver a qué horas y cuando”…sin comentarios

DURO GOLPE AL NARCOTRAFICO LOGRA LA FGR EN LA COSTA…

Luego de dar a conocer que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, inició una carpeta de investigación por el supuesto delito contra la salud, enmarcado y sancionado por el Código Penal Federal, en su modalidad de transporte de narcótico, el delegado de la FGR Alejandro Vila Chávez informó que fuerzas policiales federales lograron la detención de una persona y el aseguramiento de por lo menos 11 kilos de cocaína. Al decir del funcionario de la federación en esta entidad, según los informes Policiales recabados, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la subsede de esta delegación en Tapachula, -dijo- se encontraban trabajando en un mandamiento ministerial, en el municipio de Huixtla, Chiapas, en donde detuvieron a Edgar “Z”, quien se transportaba en un vehículo. Vila Chávez agrego que al emparejarse los policías al vehículo de Edgar, vieron que el imputado introducía unos cuadros en forma de ladrillos, de color negro, en una caja de cartón por lo que los policías federales procedieron a interrogarlo y asegurarlo. Cabe destacar que al hoy imputado se le hizo el alto de rigor para una revisión de rutina, sin embargo, el sujeto desobedeció y luego de una persecución los policías federales lograron detenerlo sobre la carretera Federal, tramo Huixtla–Tapachula. Así mismo dijo que una vez que lograron darle alcance se dieron a la afanosa tarea de hacer una minuciosa revisión al vehículo de Edgard, donde localizaron al menos once cuadros en forma de ladrillo, que contenían un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso aproximado de once kilogramos.

Al final el fiscal federal acoto que posteriormente el asegurado junto con la mercancía fue puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, por el delito Contra la Salud…ver para comentar

El senador Manuel Velasco Coello, del partido verde ecologista dio a conocer en sus cuentas de las redes sociales que, “En el senado mexicano hubo una gran apertura para dialogar y analizar todos los temas sin límites ni restricciones”. Así mismo el coordinador de la fracción parlamentaria del verde ecologista en la cámara de senadores señalo que “Hubo una gran madurez para escuchar todos los puntos de vista y construir acuerdos a partir de las coincidencias y la buena política”…sin comentarios…El fiscal general de Justicia en la entidad, Jorge Luis Llaven, dio a conocer que esa Fiscalía a su mando a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició carpeta de investigación por hechos violentos ocurridos la noche del domingo en el municipio de San Juan Chamula, en los que tres personas del sexo masculino perdieron la vida con proyectil de arma de fuego. Agrego que según la carpeta de investigación, aproximadamente a las 23:30 horas del domingo, se suscitó una confrontación entre habitantes de la comunidad Arvenza I, presuntamente derivado del cambio de la Comisión de Educación del mencionado lugar… ver para comentar…Continuando con el tema de la pandemia déjenme decirles que hay gente que no entiende, me entero que allá en Yajalón una escuela secundaria al parecer, sin conceder, ya inicio clases, y según comentan los vecinos de ese municipio puede ser la primera escuela que viole las reglas o protocolos de salud, lo que generaría una serie de contagios o rebrotes de la pandemia, ojo autoridades de salud y educativas…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK