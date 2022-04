Opinión

¡la rebatinga por las vacunas!

1.-Las prioridades en su aplicación

2.-Los gobernadores demandan no ser marginados

3.-Ciudad de México y el Estado de México en semáforo rojo

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Ya se está volviendo una tradición en México, debatir y pelear por lo que no existe, como en el caso de la vacuna del COVID 19.

Si producir una vacuna es un reto serio para la ciencia, hacerlo por millones es todavía más complicado. Peor todavía distribuirla, y hacerlo con la equidad que requiere la emergencia.

La industria farmacéutica en México debe estar a la expectativa, viendo como se arma la rebatinga, por la falta de experiencia y organización para distribuir medicamentos.

Para ser sinceros, cualquiera opinaría que, de llegar pronto las vacunas, estas deberían de aplicarse en las entidades con semáforo rojo. Claro que como se dice popularmente, primero se deben tener las vacunas.

La primera rebatinga, tiene que ver con las prioridades en la disposición, que se ha dicho se aplicara a los trabajadores de la salud, para que tengan mayor protección en el trabajo diario. En este sentido no hay discusión, porque se requieren brigadas de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que puedan garantizar la atención de la gran población.

La segunda rebatinga, es la exigencia de los gobernadores, que se sienten marginados, por la preferencia que seguramente se dará a la Ciudad de México y el Estado de México.

En este sentido, la tercera rebatinga son los criterios para dar prioridad a las otras entidades, que también presentan cuadros extremos de contagios y decesos.

El problema es que estamos hablando de vacunas que todavía no llegan, y de la necesidad de disponer de dinero que hasta ahora el gobierno no ha confirmado que posee. Son millones de dólares que se necesitan.

Hay problemas en la distribución y en el almacenaje, no es lo mismo operar un número menor de vacunas para la polio o la tuberculosis, que manejar millones, que rebasan cualquier posibilidad de contar con cámaras frías y refrigeradores.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó este martes que las vacunas contra el Covid-19 “están en proceso” de llegar a territorio nacional y comenzar con su aplicación. Y finalmente, la esperanza. Las vacunas están en proceso, muy próximamente vamos a iniciar el Programa Nacional de Vacunación para prevenir el Covid-19.

López-Gatell explicó que una vez que se haga la solicitud a Pfizer, la farmacéutica tendrá ochos días para enviar las vacunas a México. Una vez que se detona la solicitud de envío, Pfizer en el caso de la primera vacuna que llegara a México, tiene 8 días, así lo establece la propia compañía, para preparar el producto para el envió y justamente en estos momentos se trabaja en definir los puntos concretos de llegada incluso los horarios de llegada más convenientes para el gobierno de México”.

Se ha interpretado cómo si ya se hubiera hecho la primera compra a Pfizer, pero en la práctica no hay la certeza, y ya los problemas de entendimiento han comenzado entre gobernadores y el gobierno federal.

Eso sí, fue preciso el 17 de diciembre el funcionario de Salud al señalar que una vez que se determinen todos estos detalles, se realizará la solicitud de las vacunas a Pfizer.

Dijo que el martes, en ocho días más que se cumplen este 22 de diciembre, estarán aquí en la Ciudad de México este mismo grupo técnico de logística y una vez afinados estos detalles se detonará un simulacro que está planeado. Así nos vamos a ir de simulacro en simulacro hasta las elecciones del 2021

También lo que ocurra en la Ciudad de México es un entrenamiento general o capacitación general al personal específicamente dedicado a la aplicación de la vacuna, tanto personal militar como personal civil, y entonces pasaremos al simulacro.

López-Gatell señaló que este lunes comenzó la sesión de trabajo en Coahuila, y hoy se hará lo mismo en la Ciudad de México, las dos zonas de arranque del plan de vacunación.

Ha comenzado una sesión de trabajo larga en Coahuila, luego estarán en la Ciudad de México para refinar los últimos detalles en las dos zonas de arranque de vacunación. Esto es solo el arranque, y ante la inquietud del número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los últimos días de diciembre, no pensar que es toda la vacunación.

En parte tiene razón con lo que declara el subsecretario de salud, primero están tratando de resolver la logística, ya que de otra manera todo se desbordaría teniendo las vacunas ya en territorio nacional.

Es importante reconocerlo, las vacunas no están, por lo menos en el número que se requiere para México. Todavía no hay certeza de que se haya presentando la primera solicitud. Solamente se habla de los preparativos para que cuando se pida, y en ocho días se surtan no hay problemas en el almacenaje.

La vacunación en México continuará en el traspaso del año, durante el 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses del 2021?, explicó López-Gatell.

El subsecretario también dijo que los sectores privados y educativos pueden convertirse en aliados para el proceso de la vacunación, también informó que con las vacunas ya contratadas se tiene la cobertura de toda la población.

El Gobierno de México llevará a cabo el próximo 18 de diciembre un simulacro de vacunación a fin de que estar preparados para que en los siguientes días pueda iniciar la primera fase del plan de inmunización con la aplicación de las primeras dosis de Pfizer a personal médico, según anunciaron las autoridades sanitarias.