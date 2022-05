Letras Desnudas

Mario Caballero

La respuesta de Juan José Zepeda (y la mía)

Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, contestó a mi columna “Los bajos instintos del ombudsperson”. Ejerció su derecho de réplica, lo cual respeto. Insinúa, por su parte, que los argumentos de mi crítica son erróneos.

La transcribo:

Don Mario:

Agradezco la oportunidad de compartir con sus lectores algunas precisiones sobre los comentarios publicados el día de ayer en su espacio periodístico, en los que hace referencia hacia mi persona y sobre la función que cumple la Comisión Estatal de Derechos Humanos, institución que tengo el alto honor de representar por mandato del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

Desde mi nombramiento como presidente de este organismo, en marzo de 2018, he puesto como prioridad el encargo de vigilar el cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales de las y los chiapanecos, sin distinciones de ninguna índole, igual de quienes nos visitan y transitan por nuestro territorio, a quienes se ha brindado el acompañamiento necesario para garantizar su integridad y seguridad como personas.

Desde el inicio de mis funciones, la CEDH ha emitido medidas cautelares y precautorias en favor de la población desplazada de municipios que históricamente han estado en conflicto, incluidos Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán, en donde además participa en mesas de diálogo instaladas de manera permanente con autoridades estatales y federales, para dar seguimiento a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

También quiero compartir con sus lectores el hecho de que mi labor dentro del servicio público ha sido transparente y cada responsabilidad asumida la he concluido sin dejar pendiente alguno, como se puede constatar en los informes de cuenta pública que están disponibles para su consulta en la Auditoría Superior del Estado.

De la misma manera -con honestidad y transparencia- me he conducido como empresario desde hace más de 40 años, tiempo durante el cual he tenido el privilegio de trabajar al lado de gente valiosa, con la que he tenido la oportunidad de aprender y compartir experiencias, además de apoyar su crecimiento profesional.

En relación con lo que señala de supuestos despidos al interior de la CEDH, le comentó que se decidió terminar la relación laboral con personas que no cumplían con la obligación de asistir a su centro laboral o, incluso, defraudaron la confianza depositada en perjuicio de quienes buscan la protección de esta noble institución.

Ahora bien, sobre los supuestos donde me vincula a prácticas de hostigamiento, tráfico de influencias y acoso sexual a trabajadores, puedo decirle que son acusaciones infundadas, las cuales han surgido a partir de que se ha puesto orden y disciplina en la CEDH, afectando intereses de quienes durante años se aprovecharon de la vulnerabilidad de las personas para obtener diversos beneficios.

Por todo lo anterior, reitero mi compromiso como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de seguir brindando la ayuda y acompañamiento necesario en todos los casos donde se solicite nuestra actuación, pero, sobre todo, de mantener permanente comunicación sobre el quehacer de esta institución, que está a la vista de todos los ciudadanos.

Hasta ahí la réplica.

MI RESPUESTA

Podría responderle al ombudsperson en sus mismos términos, es decir, escribiendo una cartita de una ingenuidad conmovedora. Además, correría el riesgo de convertirme en lo que él me acusa: de ser falso.

No lo haré así porque, ¿qué abonaría yo como periodista a la opinión pública criticando sin fundamentos? Tal como lo hizo Juan, describiéndose a sí mismo como una persona intachable, un empresario bondadoso y un ombudsperson que ha llevado la defensa de los derechos humanos a un nivel sacrosanto, ¡y sin pruebas! Eso sería mentir. No obstante, responderé con el debido respeto que merecen mis lectores.

Le concedo a Zepeda Bermúdez el argumento de que fue elegido por el Congreso del Estado. Pero él bien sabe que fue mero trámite. Fue investido presidente de la CEDH por el dedazo de Manuel Velasco Coello.

En primer lugar, tenía favoritismo al ser cercano al exgobernador, de quien fue secretario de Planeación y luego coordinador general de gabinete. Segundo, contó con la complicidad de los diputados de la legislatura anterior (en su mayoría genuflexos a Velasco Coello), pues lo eligieron a pesar de que no contaba con experiencia en defensa de derechos humanos y de no cumplir con el tiempo sin ejercer funciones públicas, como exige la ley.

Con ello, ¿dónde está pues la honestidad que presume? Peor aún, traficó influencias para sostenerse en la presidencia de la CEDH. Recordemos que Graciela Velasco Cordero le recomendó a Zepeda contratar los servicios de su esposo Daniel Serrano Méndez, secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito, para que los amparos que exigían la revocación de su nombramiento fueran desechados. Y así lo hizo.

En pago, Zepeda subió de puesto a Velasco Cordero, quien ahora se desempeña como directora de Seguimiento de Recomendaciones, y hasta le concedió un viaje a Europa.

Algo similar sucedió con el amparo 452/2018, que sí trascendió y que señala que Zepeda no cumplía con el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 25, fracción V, de la Ley de la propia Comisión. Mañosamente, el parlamento chiapaneco interpuso un recurso de revisión como autoridad responsable y volvió a fallar a favor de Zepeda. Así que no puede alegar dignidad cuando lo que hay son complicidades.

Asimismo, es fácil cuestionar su “responsabilidad”. Para festejar el Día del Niño y el Día de las Madres, en 2018, contrató el servicio de alimentos en sus propias empresas. Es socio de las franquicias Bisquets de Obregón, IHOP y Gino´s Restaurante.

Eso de que es su prioridad defender los derechos de las y los chiapanecos, también es discutible. Para muestra un botón. El día que Jazmín Leyva Alemán inició huelga de hambre ante el acoso sexual de un funcionario del COBACH y fuera despedida de su trabajo, dijo: “Derechos Humanos se vendió. Fue ahí donde primero metí la denuncia, la doctora (la directora Nancy Hernández Reyes) ha buscado a las personas que me han protegido para comprarlas”. En otras palabras, la CEDH no la apoyó.

Y sí acosa laboralmente a los trabajadores de la CEDH. Va otro botón de muestra: en agosto de 2018, Zepeda hostigó a Leopoldo Esquinca Sarmiento hasta sacarlo de la Dirección de Quejas, Orientación y Gestión. Sin justificación quiso cambiarlo de categoría y de adscripción.

Esquinca procedió conforme a la ley y logró que el Tribunal de Justicia Administrativa resolviera el 3 de diciembre de 2018 su reinstalación. No obstante, J.J. Zepeda se niega a acatar la sentencia. Dicha dirección sigue siendo ocupada por una tal Catalina Torreblanca.

Aún hay más, pero termino con lo siguiente. La defensa de los derechos humanos es una tarea que debe estar en manos de gente experimentada, de prestigio, capaz y de buena moral. Y Juan José Zepeda Bermúdez debe ser destituido porque es un político indiferente al dolor de las personas, capaz de utilizar medios ilegales para salirse con las suyas, de observar las leyes sólo cuando le conviene y está dispuesto a pisotear los derechos de cualquiera. Y no lo digo yo, ahí están las pruebas. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com