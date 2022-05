Letras Desnudas

Mario Caballero

La reunión

El pasado 12 de octubre, El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con representantes de los partidos políticos y diversas instituciones en un hecho inédito y cargado de una portentosa civilidad política. Ante la aproximación del proceso electoral los invitó a realizar elecciones ejemplares en las que prevalezca el respeto, la legalidad y legitimidad. Eso ocurre cuando el gobernante está comprometido con el Estado de Derecho, con la democracia y tiene autoridad moral.

El doctor Escandón Cadenas pidió no volver a los tiempos en los que se quebrantaban las leyes y se condicionaban los derechos políticos. Porque eso fue la causa por la que los ciudadanos perdieron la esperanza y las ganas de participar en la política, pues las tropelías, los malos manejos y los fraudes terminaron por socavar la democracia.

“Que no se nos olvide con quienes tenemos la mayor obligación, para que puedan elegir autoridades serias, auténticas y en absoluta libertad, es con el pueblo de Chiapas y México. Me da gusto que dialoguemos, los pensamientos políticos diferentes nos fortalecen, dan mayor valor a los actos democráticos y sirven como guía para la participación ciudadana”, dijo.

Hay razón en las palabras del gobernador. La democracia vive bajo asedio. Si revisamos los textos académicos que se han publicado en los últimos años, si nos acercamos a la prensa en todos los rincones del mundo, percibiremos señales de alarma.

Encuentro tres fuentes para la alerta. La primera, la impotencia de la democracia para crear gobiernos que puedan encarar los grandes retos del día. Doquiera que volteemos a ver aparecen signos de esta debilidad. Votamos por gobiernos que tienen las manos atadas o incompetentes. Y en muchos de los casos, quienes en verdad deciden por nosotros no han sido elegidos por nadie. Es decir, mafias políticas que imponen gobernantes mediante arreglos bajo la mesa.

La segunda es la crisis de credibilidad. ¿Cómo puede recrearse la conversación democrática si perdemos los asideros de lo confiable, si no hay aprecio por el dato, si el engaño no merece repudio? ¿Acaso es compatible la democracia con el cinismo generalizado? De ninguna manera.

La tercera es la predilección por lo inmediato. Nos gustan las cosas fáciles y rápidas. No se concede hoy tiempo alguno para la maduración de las políticas. Esto es, si la siembra no produce frutos al día siguiente, no vale. Por ello, se asoman ofertas de mando no democrático: gobiernos enérgicos que no escuchan o desoyen la crítica y no se detienen ante los obstáculos del procedimiento. El autoritarismo recobra poder de seducción.

La democracia es un régimen complejo porque son muchas las tradiciones políticas que ahí desembocan. Es el deseo de identificación, es una competencia que castiga y premia, un entrenamiento de liderazgos, un espacio de discusión, un ensamblaje de cautelas. En efecto, la ciudadanía se vive en muchos ámbitos y no puede quedar reducida al episodio de poner un signo sobre un símbolo cada tres o seis años.

En todo eso estriban las connotaciones políticas del encuentro reciente entre el Ejecutivo y los partidos políticos. El gobernador Escandón refiere así su compromiso inequívocamente con la democracia y la gobernabilidad. En dicho encuentro hizo un llamado a la responsabilidad de todos, por trabajar, por comprometerse con la democracia y desarrollar unas elecciones en completa civilidad.

Quienes decidirán en las urnas serán los chiapanecos ha dicho. Empero, considera el mandatario que antes es preciso motivar campañas respetuosas y limpias, de altura, de clase, como las que hacen los buenos oficiantes de la política porque al pueblo se le convence con propuestas, con buenos planteamientos, no con descalificaciones ni con gritos.

Lo que busca es garantizar unas competencias electorales refinadas, justas y transparentes. Lo que alcanza a entenderse es que no está en sus propósitos erigirse como árbitro de la justa o que, en lo oscurito, allá donde nadie alcanza a ver nada, jalar los hilos para que sus candidatos terminen vencedores. Pues él mismo lo dijo, su apuesta es por el pueblo de Chiapas, que merece los mejores candidatos y los mejores gobernantes.

Chiapas ha sido escenario de terribles embates de la mala política, de partidos antidemocráticos y políticos caciquiles que despreciaron la norma y el derecho de las personas a elegir libremente. Fue el tiempo del Chiapas bronco, enfrentado entre sí, en donde las batallas políticas y las luchas por el poder eran el reflejo del primitivismo y la falta de conciencia hacia la democracia.

Esa reunión también es reflejo de lo mucho que este gobierno ha trabajado para reconquistar la comunión y sanar viejas heridas en los pueblos, en las comunidades indígenas y en las ciudades. La administración de Escandón Cadenas ha buscado que prevalezca el régimen de legalidad en todos los sectores y en todos los rubros de la sociedad, con tal de conseguir la paz y la tranquilidad que todos merecemos y necesitamos. A la par, devolverles la confianza a los ciudadanos en la política y convencer de que la democracia no es sólo el día de las elecciones, sino el diario motor para garantizar el acceso a una mejor calidad de vida, a una mejor educación, a mejores servicios de salud, de habitación, etcétera.

Por tanto, el compromiso ahora es de los competidores. Los chiapanecos no precisamos pleitos en el discurso político, acusaciones y embustes. Lo que queremos son propuestas claras, soluciones contundentes, entendiendo que Chiapas es nuestra casa común.

UNA ANÉCDOTA

En las elecciones de 2018, los insultos y la difamación fueron la principal estrategia política del PRI ante la ausencia de propuestas. A la sazón, el partido de Calles había postulado a Roberto Albores Gleason, un personaje cuestionado por su soberbia, por su falta de arraigo, por su desconocimiento de Chiapas y por sus evidentes vínculos con el exgobernador Juan Sabines Guerrero.

En ese momento, el PRI enfrentaba grandes críticas por la forma tan antidemocrática y tramposa con que eligió a su candidato. Toda la maquinaria priista y, desde luego, su abanderado no se concentraron en la construcción de una oferta política sensata, honorable. No.

Le apostaron a la guerra verbal, llena de señalamientos falsos y feroces golpes mediáticos que su principal adversario, el candidato de Morena y hoy gobernador del estado, resistió con dignidad y valentía porque la suya fue una campaña política de cara a la gente, propositiva, inteligente y responsable. Por eso convenció y ganó.

Dieciocho años atrás, el escenario fue incluso mucho peor.

El 4 de agosto de 2000, un nutrido grupo de simpatizantes del candidato a gobernador de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar, agredió físicamente al candidato priista Sami David David y a su comitiva que lo acompañaba en la gira por Soyaló, tierra de Salazar.

Dicho grupo se preparó para manifestarle su repudio al priista. Ni siquiera esperaron a que la concentración de Sami David en el parque central llegara su punto máximo. Tan sólo esperaron a que el candidato subiera al templete para caerle encima en una lluvia de piedras, palos y frutos podridos arrojados desde todas partes.

Al intentar huir, Sami David fue abofeteado y golpeado por hombres y mujeres. Antes de subir a su camioneta para escapar de la turba enardecida, alguien le arrojó un pesado objeto a la cabeza que le produjo una herida sangrante debajo de la oreja y eso hizo que se desplomara en medio de la multitud. Hay quienes cuentan que mencionado objeto puedo ser una pesa de báscula.

Minutos después, David acompañado de su comitiva le pidió públicamente a Salazar que abandonara las posturas violentas para que el proceso electoral transcurriera en paz. Pero se topó con gentes con el rostro endurecido, enojado, con grandes mantas exigiéndole que saliera del lugar, “en la tierra de Pablo Salazar no queremos nada con el PRI”.

Al día siguiente, Pablo Salazar fue interrogado por los periodistas y su respuesta fue: “¿Cuál pesa? No fue una pesa. Fue un ramo de flores que le tiraron a Sami David”.

EL MENSAJE

El mensaje del gobernador Rutilio Escandón ha sido claro: evitar las confrontaciones, la simulación y garantizar elecciones limpias y el respeto a la decisión del pueblo. Se entiende que la democracia no es armonía, sino una batalla constante, pero una batalla donde debe privar la legalidad y el honor de todos los participantes. ¡Chao!