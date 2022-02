Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

La revocación de mandato

Cuando fue presidente de los Estados Unidos, Barack Obama enfrentó en los republicanos, una oposición irracional que en la figura de Donald Trump, hoy presidente de esa nación, incluso llegó a afirmar que el primero de ellos ni siquiera había nacido en aquél país, sino en Kenya y que, por ende, no tenía derecho de aspirar siquiera a ninguna posición de representación popular, mucho menos a la propia Presidencia. Tan recalcitrante fue la oposición a su Gobierno, que próximo al inicio del proceso electoral que finalmente le dio un segundo mandato, en un exabrupto, el presidente Obama retó a los republicanos con las siguientes palabras “Si no les gusta el presidente… está bien… está bien, entonces ¡cámbienlo en unas elecciones!” Se midieron en las urnas y el pueblo estadounidense emitió su veredicto. El resto, es historia.

Hoy en México, podemos decir que pasa lo mismo. El presidente López ha enfrentado desde el inicio mismo de su mandato, a una oposición totalmente cerrada y opuesta a su visión. Fiel a sí mismo, el presidente de la República, ha propuesto a la oposición política, que una de sus propuestas de campaña; la revocación del mandato; se lleve a cabo en el año 2021, aprovechando las elecciones de medio período que deben realizarse ese año. Según su propio dicho, el presidente propone una simple pregunta: “¿Quieres que el presidente de la República continúe en sus funciones o que renuncie?”; con las dos respuestas obvias. Se trata de un gran ofrecimiento de parte del Jefe del Ejecutivo para sus detractores, ya que les da la posibilidad de deshacerse de él a la mitad de su sexenio. La oposición en México, ni antes ni mucho menos ahora, se ha caracterizado por su alto nivel de competencia política, ni por sus propuestas. Al actual régimen se le oponen un montón de fuerzas políticas, que tristemente no han hecho desde las últimas elecciones más que dos cosas: Primero: gritar con histeria lo mal que gobierna López Obrador; afirmando que todo lo que hace está mal y todo lo que no hace, también. Y segundo, pedir reiteradamente su renuncia desde el primer día, culpándolo de todos los males que aquejan a la nación; y exculpándose a sí mismos de paso. Bueno, pues tal parece que su estridencia ha tenido eco en Palacio Nacional y ha sido el propio presidente, quien propone consultar a los mexicanos si queremos que se quede o que se vaya. Una cosa así, sería inédita en la vida política de México; y de entrada muy saludable, ya que reconoce el principio democrático como eje rector de nuestra vida pública: Los mexicanos lo pusimos donde está a través de nuestros votos; y sólo los mexicanos a través de nuestros votos podemos quitarlo de donde está, antes del término constitucional de su mandato. En el caso hipotético de que efectivamente al presidente López se le revocara su mandato, el procedimiento de sustitución de un presidente está perfectamente descrito en la Constitución y simplemente habría que aplicarlo. De hecho, es en la misma Constitución, en el último párrafo de su artículo 84, donde se menciona la posibilidad de que el mandato del presidente sea revocado; aunque no dice cómo, ya que eso debe establecerse en una Ley, con todos sus detalles.

Tal pareciera que la oposición, por lo menos en principio y contra lo que podría esperarse, no está de acuerdo con este ofrecimiento.

Un primer temor es que empatar la consulta sobre la revocación del mandato presidencial con las elecciones de medio período, podría convertir estas últimas en una especie de evaluación presidencial. Es muy cierto que un buen candidato, no necesariamente es un buen presidente; y además el natural ejercicio del poder, conlleva un desgaste de la figura del primer mandatario; sin embargo, la oposición teme que el presidente López, quien ha demostrado que es un buen rival en lo electoral, les repita la receta que les aplicó en las elecciones de 2018. Pasan de lado el hecho ya mencionado: el desgaste presidencial que se ha notado últimamente en las encuestas de opinión y que no es lo mismo tener propuestas de Gobierno, que tener que rendir cuentas de las acciones de Gobierno.

Otro temor de la oposición, podría ser que, con la revocación del mandato presidencial, cunda el ejemplo y los mexicanos busquemos la revocación del mandato de los gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. Sin embargo, un efecto cascado como ése, sería muy deseable, porque pondría las cosas en su lugar: A los ciudadanos como los mandantes; es decir “los que mandan”; y a los representantes populares (léase todas las mencionadas líneas antes), como los mandatarios; es decir “los que ocupan un cargo muy relevante en la gobernación y representación del Estado”. Estamos hablando de un cambio diametral de la ecuación política en México. Y de por lo menos, de un nuevo inicio en la relación entre los ciudadanos y su Gobierno, en todos sus órdenes.

Para lograrlo, se necesita de parte del presidente, su partido y aliados; audacia y decisión; y de parte de la oposición, valentía y generosidad política. Simplemente sentar el precedente de que es posible revocar un mandato y que los ciudadanos tienen el control del país y su destino, bien vale la pena el esfuerzo.

Ojalá que sí.

