Opinión

¡la salud de los mexicanos!

1.- Este es el peor momento para recibir a migrantes de Centroamérica.

2.- Se hace necesario pensar en la salud de los mexicanos de la frontera sur.

3.- Se debe cerrar la frontera sur y anunciarlo para que no abriguen la esperanza de llegar a México

Jorge Enrique Hernández Aguilar

La prioridad más importante en estos momentos, por encima de cualquier otra situación o actividad, es la salud de los mexicanos y esto es lo que debe preocupar.

Para nada ha pasado la pandemia como muchos desean o suponen, ahora es cuando no se debe bajar la guardia. Siguen los contagios y ahora con más ganas, en razón a que muchos ya no portan el cubrebocas ni tampoco respetan la sana distancia y menos se lavan las manos.

Puede escucharse de pronto en el transporte colectivo, en el supermercado o en alguna oficina recién abierta, o cuando se camina por la calle, que más de alguna persona estornuda, pero con un gran estruendo, lanzando el virus por todos lados.

Es evidente que todos los organismos están vulnerables y de inmediato se contagian, y es por esta puerta que comienza a entrar el contagio del coronavirus.

Por esta razón se sigue retrasando el inicio de actividades de manera general en las instituciones de la administración pública, y sobre todo en las escuelas.

Hay temor de que los niños y los jóvenes no tomen en serio las medidas preventivas, y esto pueda generar brotes intempestivos, al extremo de que no haya forma de controlarlo.

Si los adultos actúan con franca irresponsabilidad, por que aseguran que no se sienten cómodos con el cubrebocas o le restan importancia a la distancia y al lavado de manos, en el caso de los niños y de los jóvenes hay más riesgo.

Por eso, aunque tachen al gobierno de inhumano y de falta de solidaridad internacional, debe impedir la entrada a territorio nacional de los migrantes que organizaran la última caravana, procedente de San Pedro Sula.

No están los mexicanos para recibir de pronto mil o dos mil migrantes, que si no están contagiados forman parte de la población vulnerable, fácil de contagiar, y que se van a encargar al trasladarse en grupos por todo el país, en los principales transportadores del coronavirus.

Por eso, debe reconocerse el valor del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, al ordenar la detención de miles de hondureños que en caravana ingresaron a su país para llegar a Estados Unidos en medio de la pandemia de Covid-19.

Dijo el mandatario en su mensaje a la nación guatemalteca «En este momento se ha dado la orden que sean detenidos en territorio guatemalteco todos aquellos (hondureños) que hayan entrado ilegalmente» al país.

Manifestó que «En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo no se respetaron los protocolos para el ingreso al país sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos”.

Detalló que desde el 18 de setiembre, cuando se abrieron las fronteras marítimas, terrestres y aéreas después de seis meses, los extranjeros deben llenar una serie de protocoles que «nos indiquen que no son portadores del covid-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos».

Esta es la posición que, con todo el dolor, de quienes quisieran que no se diera este tipo de posiciones por humanidad, se hace indispensable que la asuma el estado mexicano.

Los organizadores de la caravana vienen con total lujo de violencia, dispuestos a usar como escudos a niños, mujeres y ancianos, decididos a sacrificarlos si es necesario con tal de romper los cercos de seguridad.

Po eso, de manera preventiva el gobierno mexicano debe pronunciarse y difundirlo en Honduras, El Salvador y Guatemala, en el sentido de que en esta ocasión no los podrá recibir como lo hiciera con las otras caravanas.

El país está atravesando por problemas económicos serios, al punto de proponer la desaparición de más de 100 fideicomisos, entre ellos el del Fondo Nacional de Desastres, como para poder disponer del presupuesto necesario para dar albergue y alimentar a mil o más bocas, por tiempo indefinido.

No hay posibilidades de emplearlos, los cruceros de la pobreza ya están ocupados por vendedores ambulantes y personas solicitando caridad.

Tampoco hay dinero que alcance, para atender un brote de pandemia en varios cientos de migrantes, ya que apenas los hospitales están en condiciones de atender a los mexicanos. Los medicamentos no alcanzan y las vacunas todavía no llegan.

El gobierno mexicano antes imaginar como quedaría su imagen internacional, de un gobierno humanista y solidario al cerrar su frontera sur, tiene que pensar en cómo les iría a los mexicanos con un brote de coronavirus entre los cientos de migrantes que amenazan con entrar a Chiapas.

No es suficiente con manifestar que no se dejara entrar a quienes no cumplan con el mínimo protocolo de salud y lo hagan de manera desordenada, la resolución tiene que anunciarse, aunque sea dolorosa, de que se mantendrá cerrada la frontera, y establecer los dispositivos de seguridad para hacer cumplir con la disposición.

Las autoridades deben afrontar la situación con el valor del actual presidente de Guatemala, para proteger a los mexicanos que viven en la frontera sur.

Es todavía oportuno para hacer llegar este mensaje, y que sepan los migrantes de una vez por todas que no podrán ingresar a México, como lo han acostumbrado, dando el portazo.

En algunos días más será complicado, porque ya estarán en el país demandando salvoconductos para llegar a la frontera norte, donde les espera la prolongación de la infamia y del sufrimiento, sin ninguna esperanza.

Están a tiempo de regresar a Honduras. Allá por lo menos sabrán como sobrevivir en mejores condiciones que en un albergue, sobre todo por la temporada de frio que se avecina.