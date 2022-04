Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La seguridad de los chiapanecos, es una prioridad para el gobernador: Llaven Abarca…

• Estamos trabajando junto con el gobernador para seguir dándole a los chiapanecos más paz y tranquilidad

• Chiapas sigue siendo uno de los estados más seguros del país, aduce fiscal general

Tras informar que luego de que se han puesto en marcha los operativos disuasivos coordinados con todas las instituciones de seguridad y justicia, en las últimas 24 horas Chiapas reportó saldo blanco en la comisión del delito de homicidio doloso, destacando que la entidad registra menos de un caso por día, además de que los delitos de alto impacto se mantienen con tendencia descendente, el fiscal general Jorge Llaven Abarca manifestó que

los mecanismos y estrategias para prevenir y combatir los delitos en coordinación con la federación y los Ayuntamientos nos están dando buenos y excelentes resultados y las pruebas están plasmados en una realidad, lo que ha logrado posesionar a nuestra entidad, como uno los estados más seguros del país. Llaven abarca en ese mismo orden de situaciones confió que en la conferencia mañanera de este miércoles, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que Chiapas es una de las entidades más seguras del país, junto con Campeche y Yucatán, -dijo- estados donde hay baja incidencia en delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso. Estamos trabajando con serio compromiso por la paz y la tranquilidad de todos, hemos avanzado en combatir los delitos”, al mismo tiempo Llaven Abarca subrayo que la seguridad es prioridad para el gobernador Rutilio Escandón y para la Fiscalía General del Estado, por lo que en la Mesa de Seguridad se analiza y se revisa con seriedad la incidencia delictiva de cada región, diseñando estrategias focalizadas con resultados contundentes. El inquilino del edifico de impartición de justicia ubicado en el libramiento Norte de igual forma indico que dentro del Programa Preventivo Contingencia COVID-19, elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía del Estado realizan operativos en calles, caminos, centros comerciales y bares, cantinas y similares en todo el estado a efecto de prevenir conductas delictivas, aseverando que habrá cero tolerancia y cero impunidad a quienes incumplan con las medidas del Consejo Estatal de Salud que preside el jefe del Ejecutivo. Al finalizar el funcionario estatal asevero, que esa fiscalía a su mando reafirma y reitera su firme compromiso para garantizar el Estado de derecho y cero impunidad a cualquier conducta antisocial en todo el territorio chiapaneco, es por eso que, remarco, quien viole la ley tendrá que enfrentarla sea quien sea…ver para comentar

EXHORTA GOBERNADOR EXTREMAR CUIDADOS Y EVITAR CONTAGIOS COVID-19

Al exhortar a la población a no exponerse a contagios de enfermedades respiratorias, ya que, ante la temporada de lluvias y ciclones, estos padecimientos pueden aumentar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señalo que Chiapas está en la fase máxima de propagación de COVID-19, por lo que prevenir es indispensable para evitar riesgos que perjudiquen la salud, al mismo tiempo el mandatario Chiapaneco subrayo que, “estamos trabajando de manera oportuna con autoridades de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de los protocolos de prevención, sin embargo, la participación de la sociedad con el autocuidado es fundamental”. En ese mismo orden de situaciones Escandón Cadenas firmo que, “Se están presentando lluvias en todo el territorio estatal. Tenemos que cuidarnos porque independientemente de que representan algunos peligros, también traen consigo enfermedades respiratorias. Hay que mantenerse informados y tomar precauciones para cuidar nuestra salud, integridad y patrimonio familiar”, Acoto…sin comentarios

SOLO EL VERDE APOYA AL GOBERNADOR… ¿Y LOS DEMAS?…

Hasta el momento, que nosotros sepamos o estemos enterados solo se han visto manifestaciones de apoyo y solidaridad con las acciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de parte del partido verde ecologista, pues la líder de ese partido defensor del medio ambiente Valeria Santiago Barrientos ha dado a conocer que donaron el 50 por ciento de prerrogativas para las acciones que emprendidas por el gobernador para combatir la pandemia que provoca el COVID-19, y también apoyado las iniciativas enviadas por el gobernador que van en beneficio de la sociedad, en beneficio de los que menos tienen, y los demás partidos políticos que, no se definieron, dejaron solo a sus gobernador, hablamos específicamente de los partiditos satélites Chiapas Hundido, perdón Unido que dé unido no tiene ni madre, así como el otro partidito mover a Chiapas que les heredo el líder Enoc Hernández, de esos no se supo nada, y ni han abierto la boca, pero bueno, la acción de Valeria Santiago apoyando las causas justas mediante el gobernador es plausible…ver para comentar

DE COLEON…

Continua la CFE con su campaña de cortes de energía eléctrica aunque den un pésimo servicio y cada bimestre suban sus tarifas, y los senadores y diputados federales y estatales donde están, durmiendo el sueño de los justos, también el gobernador debería hablar con los de la paraestatal instalando una mesa de dialogo con los de la CFE para pedir una tregua y no estén haciendo cortes en plena alza de la pandemia, pero bueno, cada quien con su cada cual… por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK