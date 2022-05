Ronda política

Víctor Lara

La trasformación de Chiapas tiene rumbo…

Sin duda alguna este sexenio se va a caracterizar por poner las bases sólidas para el desarrollo en el estado.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha demostrado en este tiempo de ser un mandatario que no lo niebla el orgullo, ni el rencor, mucho menos la ira de querer mandar a los policías a golpear a los ciudadanos cuando estos se manifiestan, tampoco de mandar a encarcelar a quienes piensan diferente a él.

Por el contrario, se ha caracterizado por ser un hombre de Estado que ve los problemas de Chiapas desde todas sus aristas, esto es porque ha vivido de cerca las diversas problemáticas de los chiapanecos y no se deja engatusar por los vendedores de ilusiones que en el pasado ellos iniciaban el fuego y luego como bomberos se alquilaban para apagarlo.

Tiene además la madurez que da la edad para poder diferenciar un problema real a uno de ocasión, que surge de formar violenta y que de igual manera se desvanece.

Sin duda alguna, en estos dos años de haber ganado Morena la gubernatura, el estado de Chiapas ha dejado de ocupar las principales noticias nacionales por muertes o por escándalos de corrupción, lo que no se había visto desde hace del mismo levantamiento armado de 1994.

Ahora podemos observar que se ha podido atender a lo importante, debido a que ya no se pierde el tiempo en lo extraordinario, que en pasado ocupaba la mayor parte del tiempo de los funcionarios que de manera mañosa se dejaban chantajear por lo lideres para llegar a componendas en donde sólo ellos salían beneficiados.

Esto de atender a lo importante ha dejado paso a que se pueda desarrollar un plan de desarrollo para el Estado en donde en poco tiempo vamos a poder ver más los resultados.

Le tocó tiempos difíciles, aquí es donde era necesario una persona que pudiera sacar a delante al estado, sin vendettas, sin rencores, sin odios y fobias; alguien comprometido con su pueblo.

Y cómo todo no puede ser miel sobre hojuelas, siempre hay un frijol en el arroz, o mejor dicho un tabasqueño entre la chiapanecada; pues considero acertada la decisión de retirarlo de las luces, pantallas y redes al secretario de salud.

Después varias “ventaneadas” lo peor a nivel nacional y horario estelar.

Por qué NO eran necesarios más muertos, no eran necesarios más casos positivos de COVID-19, no se trata de imponer una opinión, aunque no se tenga sustento.

Se trata de las familias chiapanecas, no podemos jugar a los colores, por simple empatía, Chiapas no está para descalificaciones y exabruptos, cuando vemos que la pandemia gana terreno en más municipios y ya de esperanza queda muy poco, debemos ser más conscientes, porque no es por política, es por salud.

Es lamentable que en estos tiempos todavía, viendo como cada vez más familias ven perder a un ser cercano, se haya insistido por mandato pasar del rojo al naranja, cuando los mismos números oficiales nos desmienten.

Chiapas nunca fue naranja, y tampoco estaba para ir en reversa en algunas medidas, el virus hay que contenerlo, con los mecanismos que nos entregan los resultados.

No puede ser que, en esta vorágine de opiniones, pocas hayan mantenido la ecuanimidad, como él fue el caso de Willy Ochoa, quien en todo momento se pronunció por no bajar la guardia, ni el color del semáforo, como otros que a coro se sumaron a la voz oficial, quien hoy, por cierto, ya ni conferencias se atreve a dar ¿con qué cara, ¿no?…

Ahora también hay que reconocer qué hay quienes se han puesto la playera y la han sudado incluso más allá de su propia integridad física, más allá de la familia, más allá de la propia vida; me refiero a Brito Mazariegos, a Jorge Luis Llaven Abarca a Uriel Estrada y cómo no mencionar a Don Luis Manuel García Moreno.

Ellos aún con el COVID19 han seguido trabajando, sus responsabilidades no han frenado la instrucción del ejecutivo.

Lo peor a nivel nacional superamos a Italia y a Francia en número de muertos, eso es muy delicado.

El PPCh

Lograron lo que se propusieron, lo impensable y difícil de alcanzar sin un padrinazgo político o gubernamental.

Soñaron y le apostaron a la credibilidad de la institución electoral, contra viento y marea, bueno con todo en contra, necios pues.

Se aventaron un recorrido de camino hacia la democracia de más de 50 mil kilómetros de carreteras en Chiapas, batallaron para realizar 126 asambleas municipales de las cuales 82 fueron con cuórum legal, Simojovel fue el primer municipio que se sumó a este proyecto, no fue una tarea fácil hacer conciencia en cada persona para que de manera voluntaria se afiliaran en un inicio a la Asociación Pensemos en Chiapas».

Pero bueno la realidad de un sueño que se cumple gracias a un buen equipo de trabajo, sustentado en la amistad, trabajo, dedicación, mucho empeño y amor al proyecto, hoy son ya un partido político «Partido Popular Chiapaneco».

Un partido que nace y se formó en el pueblo, escuchando a cada chiapaneca y chiapaneco, escuchando de su propia voz el deseo de un cambio y su libertad de afiliarse para sacar adelante al Chiapas que tanto amamos.

En hora buena Mauricio y Dr. Jesús… Bueno nos vemos entonces mañana si Dios quiere, cuídense y cuidémonos… bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.