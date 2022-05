De Aquí y de Allá

La victoria de Trump

Salvador Monroy Ordaz

@salmonord

Donald Trump y sus seguidores obtuvieron una contundente victoria el pasado 3 de noviembre. El que hayan perdido la elección presidencial y las mayorías en el congreso es apenas un pequeño detalle que, en el panorama más general de las cosas, probablemente sea inconsecuente en el mediano plazo.

Una característica del sistema político estadounidense ha sido la inexistencia de liderazgos sociales que se ubiquen por fuera del esquema de por sí limitado de los dos grandes partidos políticos nacionales. En otras palabras, si un líder social no tiene la bendición de este sistema, es casi imposible que trascienda. Quizá la única excepción a esta regla haya sido Martin Luther King, que supo mantener al movimiento de derechos civiles afroamericanos al margen de Demócratas y Republicanos. A su muerte, y a pesar de la enorme relevancia de este movimiento, se careció de un líder eficaz. La batuta fue tomada brevemente por Jesse Jackson, pero incluso él fue absorbido y después desechado por el partido demócrata a mediados de la década de 1980.

Si bien el movimiento encabezado por King logró grandes avances en materia de combate al racismo institucionalizado en EUA, a la par de éste se comenzó a gestar su versión espejo, compuesto por las minorías blancas, racistas y recalcitrantes que insistían en negar la diversidad cultural estadounidense y defendían activamente una especie de regreso al pasado. Por lo inconfesable de sus propuestas, este movimiento de ultraderecha nunca fue acogido plenamente por el partido republicano, y por ello su apoyo no pasó de ser muy localizado en ciertos bastiones conservadores del Sur. El Establishment republicano lo consideraba demasiado tóxico en un país cuya composición étnica se había vuelto muy dinámica.

La situación cambió con la llegada de Barack Obama a la presidencia. Aun cuando Obama pecó de prudencia en su mensaje y evitó lo más posible que la discusión estadounidense gravitara hacia temas estrictamente raciales, el sector ultraderechista tomó como una afrenta el que hubiera un presidente afroamericano, y comenzó a organizarse. Esta organización careció en un principio de un liderazgo formal que estuviera imbricado en la dualidad partidista, ya que para entonces los votos de las minorías se habían vuelto determinantes para ganar cualquier puesto de elección popular, prácticamente en cualquier parte del país.

Es así como Trump llegó a la presidencia hace cuatro años. Sin hablar directamente de los temas que son de interés de la ultraderecha, pero constantemente haciéndoles guiños, logró reunir el apoyo no tanto de los racistas, sino de los nacionalistas, aislacionistas, evangélicos, conservadores económicos y prácticamente de todos aquellos que se sentían agraviados por el nuevo orden de cosas. Logró colarse en el muy formal e institucional sistema político estadounidense y ganar la elección no gracias al partido republicano sino a pesar de él. No gracias a que los dirigentes republicanos lo apoyaran, sino a que muchos de ellos se asumieron como “compañeros de viaje” acomodaticios. Al permitirle promover su agenda en la medida en la que creían que les era también beneficiosa, crearon una figura de liderazgo al margen del partido.

Los resultados electorales de hace dos meses y disturbios en Washington D.C. ocurridos el día de ayer revelaron esta nueva estructura. El que Trump tenga que irse de la Casa Blanca no significa que su movimiento vaya a desaparecer, aun cuando los partidos traten de minimizarlo. Obtuvo casi la mitad de los votos populares, ganó en más de la mitad de los estados y logró que ocurriera lo impensable: una turba violentó la sede del Congreso sin que se le tuviera que ordenar explícitamente que lo hiciera. La única manera de resolver esto será que el partido Demócrata asuma de una vez por todas una agenda progresista que lo diferencie, con claridad, de las políticas pusilánimes que lo han caracterizado desde tiempos de Clinton. A los Republicanos no les queda opción más que rechazar, también sin ambigüedad, el discurso de ultraderecha con el que ganaron algunas pocas posiciones pero que les hizo perder a su partido en manos de un dirigente que solo busca evadir cargos criminales y contar con un talk show para poder pagar sus deudas.