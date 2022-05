Poder y Dinero

La vil negligencia criminal en Pemex

· Medicamentos piratas y complicidades

· Van 15 muertos en hospital de Tabasco

· Bloquen a Pisa ante MP; ¡Ningún detenido!

· Trump va contra Maduro; otro Noriega

El mentiroso siempre es pródigo en juramentos.

Pierre Cornieille, 1606-1684; dramaturgo francés.

Victor Sánchez Baños

Mientras el país y la humanidad entera se hunden en una pandemia desastrosa, México necesita no perder de vista lo que está ocurriendo en otras áreas, como la criminal. Y, no hablamos del incremento de asesinatos derivados del crimen organizado, sino de otros criminales “de cuello blanco” amparados por el gobierno.

El tsunami que provoca el COVID-19, es el mejor camuflaje para desviar la atención nacional. Así salvan a políticos de Morena que compraron medicamentos piratas, falsificados de un laboratorio de Jalisco (PISA), para aplicarla en las hemodiálisis y que mataron a familiares de trabajadores de Pemex en Tabasco.

Nos habían afirmado que la corrupción terminó. Pues, no. No ha acabado. La corrupción, como siempre.

Hace un mes, en un hospital de Pemex, en Villahermosa, el director del nosocomio ordenó a enfermeras a aplicar un lote de heparina sódica, usada para la aplicación de hemodiálisis, contaminado de Klebsiella, una bacteria mortal, a unos 70 pacientes. El lote, como hemos denunciado en esta columna, es falsificado. Pemex le compró a una persona física por 130 mil pesos. El vendedor desapareció y el director de compras de la petrolera, no ha sido citado, siquiera, para declarar ante un agente del Ministerio Público. Impunidad total.

Hay 8 personas muertas según Pemex, empresa gubernamental que encabeza Octavio Romero. Sin embargo, familiares de las víctimas de ese acto criminal, aseguran que son más de 15 los muertos y, con daños severos en su salud, están más de 50.

Demostramos en este espacio el acto criminal y asesino. No fue un acto negligente, sino un acto delincuencial. No sólo hablamos del asesinato por omisión, que está penado con cárcel por nuestras leyes y está demostrado en este caso, sino de la corrupción al comprar medicamentos a intermediarios y a un precio superior al del mercado.

Lo peor del caso es que el aparato judicial ahora se mueve para frenar la denuncia penal por falsificación de medicamentos, que presentó Laboratorios Pisa, en contra quien resulte responsable por usar su marca y falsificar los medicamentos.

Ya pasó un mes y, hasta el momento los políticos de Morena se quedan callados. Un acto de complicidad total con quienes compraron esos materiales. Por miserables 130 mil pesos murieron entre 8 y 15 personas.

Si esto hubiera ocurrido en otros gobiernos, el escándalo hubiera llegado a bloqueos y manifestaciones. Con Morena todo se perdona, hasta el asesinato por negligencia.

Lo peor del caso es que el resto de los infectados fueron enviados a sus casas para no generar malestar en el Hospital, y desviar la atención mediática. Bueno, hasta el gobernador Adán López, se hace de la vista gorda. Todo, por apoyar al partido en el poder.

PODEROSOS CABALLEROS: Las decisiones de política internacional del presidente Donald Trump, en momentos del COVID19, llamarán la atención sobre Venezuela. Las señales fueron enviadas por el gobierno del estadunidense, al acusar directamente de narcotráfico al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Son los mismos pasos que dio George H. Bush contra Manuel Antonio Noriega, presidente panameño. Todo hace indicar que irán contra Maduro y esto sería muy pronto. Ya tienen a un testigo y sólo falta la orden de detenerlo en territorio venezolano. Esto podría ocurrir mediante una invasión como ocurrió en Panamá en diciembre de 1989. *** Otra información internacional: Ecuador podría ser el país en donde se aprecie el impacto de la pobreza y el virus mortal. Familiares de las víctimas por la pandemia, queman los cadáveres en las calles y no hay protocolos sanitarios, ni medicinas. Nada. Quizá la primera catástrofe humanitaria derivada de la crisis sanitaria. *** Médicos, enfermeras y personal sanitario del IMSS, están desesperados por las carencias de ese instituto de tapabocas, lentes, mascarillas y otros implementos para evitar ser contaminados por el COVID-19. Los dirigentes sindicales son presionados y, al final, no tienen nada. No se compraron medicinas, respiradores, batas, ropa, guantes, lentes, tapabocas, todo lo necesario para enfrentar la pandemia. El personal médico no quiere abandonar la trinchera, pero sin protección va a la muerte. Mandemos a nuestros soldados con las armas suficientes y necesarias. La demanda no es liberal o conservadora; es humana. De vida o muerte.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La contingencia referente al COVID-19 pone a prueba los mecanismos que las empresas han desarrollado para afrontar este tipo de situaciones en sus diferentes áreas y garantizar su operación, como lo es en la de Recursos Humanos. Es en este contexto que la plataforma de la mexicana Intelab, basada en Inteligencia Artificial, garantiza la interacción a distancia de los reclutadores de sus más de 100 clientes y los candidatos a contratación para continúen realizando más de 7500 procesos mensuales de reclutamiento y selección, procedimientos que con la necesidad de preservar y seguir creando empleos en la coyuntura actual, adquieren mayor relevancia. Las tropas estadounidenses, están listas.

