Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Lamentable el caso de particulares del médico Grajales Yuca, ante denuncias de otras familias

No es tarea fácil emprender un nuevo formato de ver las cosas con la procuración de justicia que se está viviendo en esta puerta del país. No hay que olvidar que Chiapas es MORENA y los compromisos son muy contundentes porque van a la par con la postal del mismo gobierno federal que prometió un cambio total, y eso a veces no gusta sobre todo cuando en la entidad chiapaneca se alcanzó el compromiso social del cero impunidad y cero tolerancia Nadie puede negar el incesante trabajo sobre esta materia de la procuración de justicia, que ha sido un compromiso con la responsabilidad y el deber, un deber con el sello de un nuevo gobierno con el sello emblemático de la cuarta trasformación, y que se está viviendo en Chiapas.

Sin temor a equivocarnos el Fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, ha sido y será un hombre fundamental en la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Desde su arribo a esa institución estatal es notable la distinta procuración de justicia, cuyo sello personal es el servicio y una investigación científica seria y profesional para que ninguna conducta delictiva quede impune.

Sus relaciones y vínculos sociales con todos los sectores de la sociedad han sido fundamentales para promover la confianza en las instituciones y sobre todo para recobrar la paz y las inversiones en Chiapas. Y es que se dice fácil, pero estar al frente de un órgano que procura justicia no es sencillo, se necesita de amor a Chiapas, profesionalismo y sobre todo seriedad, sacrificio y eficacia, elementos característicos que llevaron a Llaven Abarca a encabezar la Fiscalía del Estado.

Operativo de desalojos, garantizando el derecho de posesión y propiedad, y que se rompió records históricos que fueron reconocidos públicamente y hasta nivel nacional, restablecimiento del estado de derecho y el derecho de libertad de tránsito, la incidencia delictiva de alto impacto y general a la baja, junto con Yucatán y Campeche, son algunas acciones que más hemos aplaudido los chiapanecos. Operativos antipandillas en el Soconusco y en la ruta del Migrante, paz en los límites con Tabasco, Veracruz y Guatemala, procuración de justicia siempre al lado de la gente las 24 horas del día. El cero impunidad y cero tolerancias a la violencia contra las mujeres, que también tuvo sus grandes reconocimientos.

Algo que debemos aprender en este periodo postmoderno es que los litigios se hacen en los tribunales, no en las redes sociales.

Sin embargo, el tema del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, se ha politizado porque aparecen en escena la muerte de un político partidista donde un familiar denunció que hubo desaciertos en la actuación de Grajales Yuca. Son acusaciones entre particulares donde no está circunscrito la autoridad, y donde algunos adversarios lo han politizado, y hacen creer que se trata de hasta venganzas políticas del gobierno lo que parece un juego perverso, porque ya se observó en las redes sociales de treta inventadas con informaciones falsas en contra de autoridades estatales, inventos y ensayos politiqueros que desdibujan y confunden muchas veces más el ambiente. Confundir y enredar también ya es un arma política o algún otro interés en las redes sociales, porque desordenan una travesía de un servicio público.

Para el pueblo los médicos son los mejores protagonistas de esta pandemia que vivimos, por eso el caso del médico Grajales Yuca, no deja de ser una postal muy lamentable, pero profundamente lamentable, donde se cruza atrozmente al poder de la justicia y el compromiso de cero impunidad y el cero tolerancia, porque son denuncias de particulares a particulares, y la gente siempre apoya al más débil, aunque aquí el estado derecho tendrá que desahogar todo una carpeta de investigación para dar con el poder de la verdad, de lo que realmente sucedió.

No es la autoridad la que acusa, son familias chiapanecas, y para eso son justamente las investigaciones con un tema muy sensible y hasta difícil de resolver del porque tuvo que suceder así entre un “Héroe Medico” que sortea una inocencia o culpa donde los protagonistas acusadores son particulares. Más allá de que haya satanizaciones en contra del médico Grajales Yuca, y el dislate de culpas contra servidores públicos, lo único que exige el pueblo es saber que ocurrió para no volver a repetir los yerros. Ver para creer.

Chiapas tendrá que sortear dos Alertas: La alerta de lluvias y la alerta de salud por covid 19

*En medio de la pandemia por el letal covid 19, se tiene que eludir ahora la temporada de lluvias.

Tenemos que aceptar que en medio de la pandemia del covid 19, y la propia emergencia nacional que se ha dado en nuestro país, en Chiapas también tenemos que sortear este año también la temporada de las precipitaciones pluviales, por lo que no deja de ser importante que se dé a conocer públicamente todo lo que encierra el escenario de la temporada de lluvias y ciclones que cada año nos alerta la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Por lo pronto ayer la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas dio a conocer que las lluvias seguirán en la entidad debido a la entrada de la onda tropical número 22 y un posible ciclón tropical, por lo que esta dependencia y el Centro Hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantendrán un monitoreo constante. En este sentido, a través del Procedimiento Estatal de Alerta por Lluvias, se informó que Chiapas se mantiene en alerta azul y verde, siendo las regiones Valle Zoque, De Los Llanos, Frailesca, Istmo-Costa, Soconusco y Sierra Mariscal las más afectadas, pues tendrán precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Al menos debido a las intensas lluvias que se han presentado en las últimas horas se han tenido afectaciones en algunas colonias de la capital chiapaneca y municipios de la Costa, sin embargo, aún se mantiene el saldo blanco, ya que sólo se han registrado caídas de árboles. Además, refirieron que se mantiene un monitoreo constante sobre el río Sabinal, afirmando que hasta el momento con las últimas lluvias se tuvo un incremento de tan sólo el 20 por ciento, lo que no pone en riesgo a la sociedad capitalina; sin embargo, la recomendación es extremar precauciones.

Se trata pues de hacerle frente a dos alertas en lo sucesivo la alerta de lluvias y ciclones, y la continua alerta de salud por el covid 19, por lo que la población chiapaneca tendrá que asimilar y entender que en el caso de los problemas meteorológicos son de cada año, lo que no se conoce es la peligrosidad que pueden traer los ciclones o huracanes donde Chiapas ha sido en épocas pasadas golpeadas por este tipo de fenómenos meteorológicos.

Lo importante es conocer la información tal como debe de ser, para prevenirnos y saber cómo actuar en el futuro ante estos imponderables que nos golpean al pueblo chiapaneco y sobre todo no caer en el pánico, por el contrario, debemos contar la mesura correspondiente para apoyar a la familia y amigos. Solo Dios sabe que nos depara el destino con la temporada de lluvias y ciclones. Pero lo importante es tener el chip, que allá afuera hay peligro con lluvias y coronavirus. (Con información de Diario de Chiapas).